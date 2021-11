Ausstellungseröffnung Von Drachen, Raub- und Schmusekatzen: Stiftsbibliothek St.Gallen zeigt tierische Buchkunst Manchmal sind Tiere Freunde, manchmal Fremde und manchmal Feinde. Die neue Winterausstellung in der Stiftsbibliothek St.Gallen beleuchtet die ambivalente Beziehung zwischen Mensch und Tier. Christina Weder Jetzt kommentieren 23.11.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausstellungsexponat in der Stiftsbibliothek: Die Illustration eines Tigers in Conrad Gessners Tiergeschichte. Bild: Tobias Garcia

Stubentiger, Papagei, Löwe, Drache und allerlei Vögel: Sie alle haben einen Auftritt in der neuen Winterausstellung der Stiftsbibliothek St.Gallen, die morgen Mittwoch eröffnet wird. Unter dem Titel «Tiere – Fremde und Freunde» beleuchtet sie die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Und diese ist, wie es der Titel andeutet, widersprüchlich.

Stiftsbibliothekar Cornel Dora Bild: Tobias Garcia

Tiere wachsen uns ans Herz, sie sind treue Begleiter, können uns aber auch Furcht und Schrecken einjagen und stehen auf dem Speiseplan. Das Spektrum reicht von emotionaler Verbundenheit bei Haustieren bis zu grosser Rücksichtslosigkeit bei Schlachttieren, wie Stiftsbibliothekar Cornel Dora auf einem ersten Rundgang durch die Ausstellung ausführt.

Zeugnis einer tierischen Beziehung: Der Eremit mit der Schmusekatze

Anhand von Handschriften und Drucken aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, die in den Vitrinen aufliegen, versucht die Ausstellung, eine Reihe von Fragen zu beantworten: Haben Tiere eine Seele? Durften Mönche Haustiere halten? Gab es im Mittelalter bereits Zoos? Und pflegten Menschen schon früher freundschaftliche Beziehungen zu Tieren oder handelt es sich dabei um eine «Erfindung der Neuzeit»?

Ausstellungskuratorin Franziska Schnoor hat Zeugnisse von frühen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Mensch und Tier ausfindig gemacht. Bild: Tobias Garcia

Ausstellungskuratorin Franziska Schnoor ist dieser Frage nachgegangen. Die Beziehung zu Tieren sei früher zwar eine andere gewesen, sagt sie. Und doch hat sie frühe Zeugnisse für Freundschaften zu Tieren ausfindig gemacht. Ein Beispiel dafür ist eine Erzählung aus dem frühen Mittelalter, die von einem Eremiten handelt, der nichts ausser einer Katze besitzt. Er lässt sie gerne auf seinem Schoss sitzen und streichelt sie. In einer nächtlichen Vision wird er dafür aber heftig getadelt, weil sein Herz nicht allein an Gott hängt, sondern eben auch an einer Katze.

Auch die Heiligenlegende von Franz von Assisi kommt in der Ausstellung vor. Der heilige Franziskus, der als Patron der Tierschützer gilt, füttert Bienen mit Wein und Honig, sammelt Würmer auf dem Weg auf, damit sie nicht zertreten werden, und redet alle Tiere mit «Bruder» oder «Schwester» an.

Löwenfett gegen Ohrenschmerzen und andere tierische Arzneimittel

Doch die Ausstellung handelt längst nicht nur von innigen Beziehungen. Das Verhältnis zu Tieren sei immer hierarchisch gewesen, sagt Cornel Dora. Tiere werden gezüchtet, gemästet, gepflegt und geschlachtet. Und tierische Zutaten wurden nicht zuletzt für Arzneien verwendet. In einer Vitrine liegt der «St.Galler Bestiarius» auf. Dabei handelt es sich um eine frühmittelalterliche Rezeptsammlung, die unter anderem Löwenmilch zur Empfängnisverhütung, Löwenfett gegen Ohrenschmerzen und Löwenfleisch gegen Halluzinationen empfiehlt.

Tiere als Buchschmuck: Ein Fuchs hat eine Gans erbeutet und wird von einem Hund verfolgt. Bild: Tobias Garcia

Die Ausstellung greift eine Vielfalt von Aspekten auf. Tiere tauchen als Wappentiere, als Symbole, als Fabelwesen und als Buchschmuck auf. Sie haben Auftritte in fantasievollen Erzählungen und in wissenschaftlichen Wälzern, mit denen ein Anfang in der Erforschung der Tierwelt gemacht wurde. Stiftsbibliothekar Cornel Dora sagt:

«Der Blick auf die Vergangenheit soll auch dazu anregen, über unser heutiges Verhältnis zu Tieren nachzudenken.»

Eine Parade von Tierfiguren und Mischwesen

Tierfiguren und Mischwesen haben Bücher aus dem Regal verdrängt: Die Installation «Paraden und Prozessionen» von Marlies Pekarek in der Stiftsbibliothek. Bild: Tobias Garcia

Einen zeitgenössischen Zugang zum Thema findet die St.Galler Künstlerin Marlies Pekarek mit ihrer Kunstinstallation «Paraden und Prozessionen». Inspiriert vom Buchschmuck in den Handschriften hat sie kleine Tierfiguren, Fabel- und Mischwesen in einzelne leer geräumte Regale der Stiftsbibliothek eingeschleust. Wie bei einer Parade ziehen die kleinen Figuren um den Barocksaal herum.

Künstlerin Marlies Pekarek Bild: Tobias Garcia

Pekarek hat die Figuren bei Atelieraufenthalten in Paris, Rom, Berlin und Kairo in Souvenirläden aufgestöbert und nach Hause gebracht. In ihrem Atelier hat sie Replikate aus Bronze, Gips und Wachs angefertigt und diese versatzartig neu zusammengesetzt. Vieles kommt den Betrachterinnen und Betrachtern bekannt vor – und taucht doch in ungewohnten Kombinationen auf: Rotkäppchen mit Kaffeetasse, ein gestiefelter Kater mit Vogelkörper, die Bremer Stadtmusikanten in neuer Zusammensetzung, Romulus und Remus in x-facher Reproduktion. Überall finden sich Bruchstücke aus bekannten Geschichten. Mit ihren Tierfiguren lädt die Künstlerin zum Entdecken ein.

Die Winterausstellung wird von einem Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen, Führungen und Angeboten für Familien begleitet. Der Besuch der Ausstellung in der Stiftsbibliothek ist bis auf weiteres nur mit einem Covid-Zertifikat möglich. Für Personen ab 12 Jahren gilt eine Maskenpflicht. Die Ausstellung dauert bis zum 6. März 2022.

Hinweis: Ausstellungseröffnung, 24. November, 18.15 Uhr, im Pfalzkeller. Anschliessend Ausstellungsrundgang in der Stiftsbibliothek.