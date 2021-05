AUSSTELLUNGEN Legobaustelle, Dinosaurierknochen und Gratiseintritt: Das bieten die St.Galler Museen diesen Sonntag zum Internationalen Museumstag Am Sonntag, 16. Mai, ist internationaler Museumstag. Diverse Museen in der St.Gallen bieten gratis Eintritt und ein Sonderprogramm an – allerdings in reduzierter Form. Rosa Schmitz 14.05.2021, 15.00 Uhr

Das Historische und Völkerkundemuseum ist eines von vielen Museen, die dieses Wochenende kostenlos Besucher empfangen. Bild: Tobias Garcia



Letztes Jahr gab es ihn wegen der Coronapandemie nur digital. Jetzt sieht's wieder besser aus: Der Internationale Museumstag 2021 findet am Sonntag, 16. Mai, statt. Von 10 bis 17 Uhr bieten diverse Standorte in der Stadt St.Gallen gratis Eintritt an. Einige Museen veranstalten sogar ein Sonderprogramm. Allerdings in reduzierter Form, unter Einhaltung der aktuellen Schutzbestimmungen.



Inhaltsverzeichnis

Kostenlose Führungen im Textilmuseum



Das Textilmuseum bietet wieder Veranstaltungen an. «Obwohl die momentan geltenden Massnahmen gewisse Einschränkungen auferlegen», heisst es auf deren Website. Am Sonntag finden anlässlich des Internationalen Museumstags zwei Führungen durch die Ausstellung «Robes politiques» statt. Sie zeigt das Verhältnis zwischen Macht und Mode auf. Die Teilnahme ist gratis, ebenso wie der Eintritt in das Textilmuseum.



Den Dinos auf der Spur im Naturmuseum



Auch im Naturmuseum gilt am Sonntag freier Eintritt. Aufgrund der Sicherheitsmassnahmen ist der Platz in den Ausstellungsräumen beschränkt – auf maximal 100 Personen. Das Museumsteam ist allerdings zuversichtlich, dass sich die Menschenmassen gut verteilen. «Wir mussten eine Angebot weglassen: die Tierpräparation, aber sonst läuft alles wie immer», sagt die Kommunikationsverantworliche Sandra Papachristos.

Der Saurier-Kinderpfad im Naturmuseum besteht aus zehn Stationen. Bild: PD

Der Parkour ist für kleine und grosse Dinosaurierfans attraktiv. Bild: PD

So können kleine und grosse Dinosaurierfans den neuen Saurier-Kinderpfad kostenlos entdecken: An zehn Stationen sind die Lebewesen, die einst in der Luft, zu Wasser und zu Land unterwegs waren, spielerisch kennenzulernen. Das begleitende Booklet wird an diesem Tag ebenfalls gratis abgegeben. «Es kann gerätselt, gemalt und der Knochensalat des Plateosaurier geordnet werden», erklärt Papachristos. Wer alle Rätsel löse, erhalte einen Sticker für sein Forscherdiplom. «Ein vergnügliche Zeitreise für die ganze Familie.»



Buntes Programm im Kunstmuseum



Das Kunstmuseum St.Gallen bietet am Sonntag ein buntes Programm an Ausstellungen, Führungen und Veranstaltungen für Jung und Alt – im Kunstmuseum, im Kirchhoferhaus und in der Kunstzone der Lokremise. Besucherinnen und Besucher können im Kunstmuseum die Ausstellungen «Blicke aus der Zeit», «Erker», «Cambio» und «Welt am Draht» entdecken. Öffentliche Führungen finden um 11 und 13 Uhr statt.



Im Kirchhoferhaus ist «New Spaces in Old Places» – eine Ausstellung einer Gestaltungsklasse der Kantonsschule am Brühl – zu sehen. Zudem bietet die Kunstvermittlung während des Offenen Kunstlabors von 10 bis 17 Uhr vielfältiges Gestalten für Besucher an. Ebenso werden Kinder und Erwachsene eingeladen, ihre Bilderwünsche und einen Beitrag zur Entwicklung einer neuen auf Augmented Reality basierenden Kunstvermittlungsapp zu leisten. Im Rahmen des Kinder Kunst Klubs wird die Kunstvermittlung des Kunstmuseums St.Gallen im Sommer 2021 die AR-App lancieren.



In der Kunstzone der Lokremise ist zwischen 11 und 18 Uhr die Ausstellung «Città irreale» zu sehen. Diese kann mittels kostenlosem Audiowalk des Theaters St.Gallen begangen werden. Auf der Legobaustelle, die an das Werk der amerikanischen Künstlerin Jessica Stockholder angelehnt ist, können sich Besucher zwischen 10 und 14 Uhr mit Legobausteinen austoben. Um 13 Uhr besteht die Gelegenheit bei einer öffentlichen Führung mehr über die Schau zu erfahren.



Einfaches Programm im Historischen und Völkerkundemuseum



Daniel Studer, Direktor des Historischen und Völkerkundemuseum. Bild: Urs Bucher



Das Historische und Völkerkundemuseum (HVM) hingegen handelt etwas zurückhaltender. Zwar ist das HVM am Sonntag ist kostenlos zu besichtigen. «Für so viele Besucher wie derzeit möglich», sagt Direktor Daniel Studer. Aber das Team hat sich entschieden, keine zusätzlichen Aktivitäten anzubieten. Führungen gibt es dieses Jahr keine.

«Die aktuellen Beschränkungen verlangen, dass wir sie auf 15 Personen oder weniger beschränken», erklärt Studer. «Das ist an so einem Tag einfach nicht hinzukriegen – erfahrungsgemäss stösst fast immer irgendwer dazu.» Das Team wolle keinen wegschicken müssen. Leute abzuweisen, gebe keine Stimmung. Doch das Museum lockt mit verschiedenen Touren, die man eigenständig unternehmen kann. Zum Beispiel: Eine Foto-Tour, die Einblick in die Museumswelten von 1921 bietet und eine Quiz-Tour, die zum Erkunden des Museums einlädt.