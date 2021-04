Ausstellung Tanzendes Liebespaar und neue Kuh im Schlosspark: In Berg gibt es ab Mai lokale Bildhauerkunst zu betrachten Skulpturen des Berger Künstlers Fredi Thalmann werden im Schlosspark Grosser Hahnberg in einer Ausstellung gezeigt. Bei der Konzipierung gab es verschiedene Interessen zu berücksichtigen. Mirjam Bächtold 15.04.2021, 17.00 Uhr

Im Park des Berger Schlosses Hahnberg stellt der neugegründete Verein Berglauf ab Mai regionale Kunst aus. Initiant Walter Bucher (links) und Schlossherr Dölf Röösli (Mitte) zeigen Fredi Thalmanns (rechts) Skulpturen. Bild: Tobias Garcia

Ein tanzendes Liebespaar steht in der Auffahrt zum Schloss Grosser Hahnberg in Berg. Der Granitskulptur sieht man die Wetterspuren an. Sie passt so perfekt in die Kulisse des Schlossparks, dass man annehmen könnte, sie stünde schon immer hier. Doch die rund 500 Kilo schwere Steinfigur wurde Anfang April erst hierher transportiert, gemeinsam mit 30 anderen Skulpturen des Künstlers Fredi Thalmann.

In der Auffahrt stehen noch weitere aus Giglio-Granit gemeisselte Personen. Im Schlossgarten sind die anderen Skulpturen schön auf Sockeln aus Eschenbaumstämmen präsentiert: Aus Beton, Tessiner Marmor, Deutschem Diabus und Bronze zeigen sie die Vielfalt des Schaffens Fredi Thalmanns.

In einem Schlosspark aufgewachsen

Die Ausstellung im Schlosspark ist ab 8. Mai täglich für Besucher geöffnet. Initiiert hat sie der Berger Walter Bucher, ehemaliger Sportdozent und Gründungsmitglieds des Vereins «Berglauf– für Altes und Neues in Berg». «Ich bin selbst in einem Schlosspark aufgewachsen», erzählt Walter Bucher. Sein Vater war Gärtner für den Park des Schlosses St.Andreas am Zugersee.

«Ich erlebte im Schlosspark eine tolle Kindheit und interessiere mich heute immer noch stark für Schlossgärten.»

Deshalb freut es den 74-Jährigen, dass es in seiner Wohngemeinde fünf Schlösser gibt. Der Besitzer des Schlosses Grosser Hahnberg ist ebenfalls gelernter Gärtner. Walter Bucher kennt den Schlossherrn Dölf Röösli ebenso wie Fredi Thalmann.

Viele von Fredi Thalmanns Skulpturen sind aus Bronze. Er hat sie mit Hilfe von Holunderzweigen hergestellt. Bild: Tobias Garcia

Vermittlung mit dem Velo

Die Idee zur Ausstellung kam ihm, als er Thalmanns Skulpturen in dessen Atelier sah. «Ich fand es schade, dass sie hier stehen, wo sie kaum jemand sieht. So etwas Tolles muss man doch der Bevölkerung zeigen», sagt er. Also erzählte er beiden von seiner Idee. Für Dölf Röösli war sie nicht neu, denn er dachte schon selber einmal daran. «Es brauchte dann trotzdem einiges an Vermittlung und an Hin und Her zwischen den beiden», erinnert er sich.

Es war ein physisches Hin und Her zwischen dem Schloss, das etwas ausserhalb liegt und Fredi Thalmanns Haus im Dorf. Walter Bucher legte die Strecke jedes Mal mit seinem Velo zurück. «Es brauchte einige Gespräche, um beide Interessen zu vereinbaren. Der Künstler wollte seine Skulpturen gut präsentieren, der Gärtner dachte an den Rasen, den er immer wieder mähen muss.» Doch schliesslich fanden die drei eine Lösung.

Ein Leben lang Künstler

«Ich freue mich sehr, dass ich meine Skulpturen an diesem schönen Ort präsentieren darf», sagt Fredi Thalmann. Er sei schon sein ganzes Leben lang Künstler. «Meine Eltern haben gemalt, meine neun älteren Geschwister waren auch alle schon als Kinder künstlerisch tätig. Da war es für mich einfach selbstverständlich.» In seinem Leben hat der 81-Jährige schon mehrere hundert Skulpturen geschaffen und er denkt noch nicht ans Aufhören. Inspiration holt er sich von überall.

«Was mich gerade ‹gluschtet›, das mache ich.»

Viele seiner Werke sind abstrakt, aber es gibt auch einige figurative Skulpturen. Etwa einen Bauern, der seiner Familie eine neu gekaufte Kuh präsentiert. Ein Lieblingsmaterial hat Thalmann bei seiner Arbeit nicht. «Was ich bearbeite, ist mir jeweils das liebste.» In der aktuellen Ausstellung im Schlosspark gibt es jedoch auffällig viele Skulpturen aus Bronze zu sehen.

Das Gerüst für diese Kunstwerke hat der Bildhauer aus Holunderzweigen angefertigt, die er zusammenband. Diese werden in Gips und Schamotte eingepackt und dann bei 500 Grad gebrannt, sodass die Zweige verbrennen. In den entstandenen Hohlraum goss der Künstler die Bronze. Bei einigen Skulpturen ist die Holzstruktur noch klar erkennbar. Seine Bronzekunstwerke wirken filigran und gleichzeitig kraftvoll.

Der Bildhauer benutzt nicht nur Bronze. Bild: Tobias Garcia

Ausstellung mindestens ein Jahr

Fredi Thalmann und Dölf Röösli sind Walter Bucher dankbar, dass er sie als Motor für diese Ausstellung zusammengebracht hat. Der Schlossherr wusste vorher schon von Thalmanns Skulpturen. «Die erste sah ich in Zürich. Ich dachte schon damals, eine Ausstellung mit seinen Werken wäre toll», sagt Dölf Röösli. Deshalb freut es ihn umso mehr, dass es nun geklappt hat. Die Werke sollen mindestens ein Jahr zu sehen sein.

Der Garten, in dem die Kunstwerke stehen, ist der Privatbesitz von Dölf Röösli. Die Vorstellung daran, dass hier täglich fremde Menschen durchgehen, stört ihn nicht. der Schlossherr sagt schmunzelnd:

«Ich freue mich über Besuch. Ich möchte kein Einsiedlerleben führen.»

Er lebt seit 29 Jahren im Schloss. Den damals verwilderten Garten hat er wieder schön hergerichtet und auch mit seinen 83 Jahren erledigt er die meisten Arbeiten noch selbst.

Die Ausstellung wird am 8. Mai mit einer Vernissage eröffnet. Wegen der strengen Schutzbestimmungen ist eine Anmeldung (bupro@bluewin.ch) nötig.