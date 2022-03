Gossau lanciert Themenjahr für Demenzkrank

AUSSTELLUNG Gossau lanciert Themenjahr für Demenzkranke Mit einer Ausstellung im Andreas-Saal startet in Gossau heute Montag das Themenjahr Demenz. 14.03.2022, 05.00 Uhr

Immer mehr Menschen erkranken an Demenz. Deshalb nimmt sich Gossau jetzt mit einem ganzen Themenjahr der Volkskrankheit an. Bild: Keystone/Ursula Markus

Mit der steigenden Lebenserwartung werden auch diejenigen Menschen zahlreicher, die an Demenz erkranken beziehungsweise davon betroffen sind. Deshalb greifen verschiedene Akteure in der Stadt Gossau ab heute Montag den sensiblen Umgang mit demenzkranken Menschen in einem Themenjahr auf.

Beteiligt sind die Stadt Gossau in Zusammenarbeit mit den Betagtenzentren Abendruh, Casa Solaris, Schwalbe und Vita Tertia sowie der evangelisch-reformierten Kirche in Gossau-Andwil und der Seelsorgeeinheit in Gossau. Eingeläutet wird das Themenjahr Demenz mit einer Ausstellung im Andreas-Saal.

Heute Montag, 19 Uhr, findet dort der Startanlass zur Ausstellung unter dem Titel «Demenzsimulator» statt. Kristina Göhl-Freyn, Fachärztin für Neologie, referiert gemäss Ankündigung zum Thema «Was ist Demenz?». Maya Hauri Thoma, Leiterin der Projektstelle Hochaltrigkeit und Demenz, erklärt am Anlass, wie der sogenannte Demenzsimulator funktioniert.

Dieser soll es Angehörigen, Pflegerinnen und Pflegern sowie weiteren Interessierten erleichtern, sich in die Situation von demenzkranken Menschen zu versetzen.

Demenz anhand Alltagssituationen simulieren

Mit dem Simulator lassen sich 13 alltägliche Situationen rund um die fiktive Person von Erna Müller indirekt erleben. Anhand dieser Situationen lassen sich die Demenzsymptome der Protagonistin erfahren und – so das Ziel des Simulators – das eigene Verständnis für die Krankheit vertiefen. Die Ausstellung ist von morgen Dienstag bis kommenden Sonntag, jeweils von 16 bis 18 Uhr zugänglich. Der Eintritt ist gratis.

Nach dem Startschuss ins Themenjahr Demenz stehen in Gossau dann eine ganze Reihe weiterer Anlässe rund um das Thema auf dem Programm. Etwa findet am 11. Juni eine Matinée im Andreas-Saal statt. Gezeigt wird der Film «Alles ist jetzt». Auch eine ganze Reihe von Vorträgen finden statt. Etwa am 13. Mai im Gemeinschaftshaus Witenwis, wo Cristina De Biasio Marinello unter dem Titel «I Have A Dream. Die Demenzsensible Gesellschaft» über ein gutes Leben mit Demenz spricht. Am Welt-Alzheimertag vom 21. September steht ebenfalls ein besonderes Programm an. Und vom 28. November bis 4. Dezember endet das Themenjahr dann, wie es dieser Tage anfängt: Mit der Demenzsimulator-Ausstellung. (pd/ghi)