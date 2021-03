AUSSCHREITUNGEN «Unglaublich, dass das bei uns passiert»: Am Morgen nach der Krawallnacht beseitigen Gewerbler in der St.Galler Altstadt die Spuren Die Ausschreitungen junger Partygänger in der Nacht auf Samstag haben Spuren hinterlassen. Hinter den kaputten Schaufenstern sind Gewerbetreibende und Gastronomen am Morgen danach mit Aufräumen beschäftigt. Pro-City-Präsident Ralph Bleuer ist sprachlos. Luca Ghiselli 27.03.2021, 14.00 Uhr

Nur ein Schaufenster des Antiquitätengeschäfts «Trudy & Vinz» an der Gallusstrasse blieb ganz.

Bild: Michel Canonica (27. März 2021)

So hatten sie sich ihr Wochenende nicht vorgestellt: Beatrice Niedermann Schärer und ihr Mann Stephan stehen vor den Schaufenstern ihres Antiquitätengeschäfts «Trudy & Vinz» an der Gallusstrasse. Oder besser: Sie stehen vor dem, was davon übriggeblieben ist nach den Ausschreitungen von Freitagnacht. Vier von fünf Fenstern sind zu Bruch gegangen, die Feuerwehr hat sie noch in der Nacht provisorisch mit Brettern verschlossen.

Niedermann Schärer zeigt auf eine abgebrochene Hälfte eines Sonnnenschirmständers aus Stein. «Den haben sie uns durchs Fenster geworfen.» Dabei ging so gut wie alles, was in den liebevoll gestalteten Auslagen ausgestellt war, in die Brüche.

Dieser Stein wurde in der Nacht auf Samstag durchs Schaufenster des Antiquitätengeschäfts «Trudy und Vinz» an der Gallusstrasse geworfen. Bild: Michel Canonica (27. März 2021)

Sie hätten am frühen Morgen von den Schäden erfahren, sagen die Betreiber von «Trudy & Vinz». Immerhin hätten sie gut geschlafen. Aber auf das böse Erwachen am Samstag hätten sie gerne verzichtet. Fünf Stunden haben sie bis Mittag bereits mit Aufräumen verbracht. «Ich habe kein Verständnis für diese blinde Zerstörungswut», sagt Beatrice Niedermann Schärer. Niemand habe Freude an den Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, alle würden sich die Normalität zurückwünschen. «Aber das ist einfach eine wehleidige Gesellschaft.»

Die Nachbarschaftshilfe funktioniert

Die Nachbarschaftshilfe am Gallusplatz spielt bestens an diesem Samstagmorgen. Inhaberinnen von benachbarten Geschäften sehen nach dem Rechten, drücken ihr Bedauern aus, bieten Unterstützung bei den Aufräumarbeiten an. Auch der Quartierpolizist dreht seine Runde. Jemand bringt eine Flasche Prosecco zum Trost vorbei. St.Gallen sei doch eigentlich eine heile Welt. «Unglaublich, dass das bei uns passiert.»

Wie gross der entstandene Sachschaden bei «Trudy & Vinz »ist, sei derzeit noch schwierig zu beziffern. Niedermann Schärer schätzt ihn auf einige tausend Franken. Trotz des Scherbenhaufens gibt sie nicht auf: «Keep buggering on», zitiert sie Winston Churchills Durchhalteparole. Mach einfach weiter.

Die Scherben der zerschlagenen Schaufensterscheibe werden weggeräumt. Bild: Michel Canonica (27. März 2021)

Auch in der übrigen südlichen und mittleren Altstadt ist die Verwüstung am Samstagvormittag sichtbar: Zerbrochene Blumentöpfe; Erde, die auf der Gasse verstreut liegt, und dutzende Holzbretter vor den Schaufenstern.

Auch an der Schmiedgasse sind die Spuren der Chaosnacht sichtbar. Bild: Michel Canonica (27. März 2021)

Pro-City-Präsident ist schockiert

Pro-City-Chef Ralph Bleuer sagt, es treffe die Falschen. Bild: Michel Canonica

Ralph Bleuer, Präsident der Detailhandelsvereinigung Pro City St.Gallen, zeigt sich auf Anfrage über die Ausschreitungen in der Partynacht schockiert. «Die betroffenen Geschäfte leiden unter der aktuellen Situation ohnehin schon, und werden jetzt noch von diesen Chaoten geplagt.» Die Schäden seien zwar ein Fall für die Versicherung, aber: «Den Ärger und die Arbeit haben die Gewerbler und Gastronomen trotzdem.»

Und das in Zeiten, die ohnehin schon schwer genug seien. Er könne den Frust der jungen Partygänger bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, sagt Bleuer. «Aber es ist einfach nichts anderes als fies, jene zu bestrafen, die mindestens so sehr leiden wie sie selbst.» Denn an kleinen Geschäften und Gastronomiebetrieben, die in der Nacht auf Samstag beschädigt wurden, hingen Existenzen, sagt Bleuer. Und: «Das macht mich einfach sprachlos.»