Ausschreitungen nach FCSG-Spiel: Die St.Galler Staatsanwaltschaft sucht nun mit unverpixelten Fahndungsbildern nach zwei FCZ-Chaoten

Video

Ausschreitungen nach FCSG-Spiel: Die St.Galler Staatsanwaltschaft sucht mit verpixelten Fahndungsbildern nach diesen vier FCZ-Chaoten

Nachdem es im Oktober 2018 am Bahnhof Winkeln nach einem Fussballspiel zu massiven Ausschreitungen gekommen war, kündigte die St.Galler Staatsanwaltschaft vergangene Woche eine Öffentlichkeitsfahndung mit verpixelten Bildern an. Eine Person konnte seither identifiziert werden, Fotos der übrigen vier Gesuchten veröffentlichte die Polizei am Dienstag.