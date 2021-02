Ausnahmebewilligung «Die Menschlichkeit leidet unter Paragrafenreiterei»: Frau im Rollstuhl hat die perfekte Wohnung gefunden – aber die Stadt Gossau macht ihr einen Strich durch die Rechnung Die Gossauerin Beatrice Andeer ist schwer behindert. Nun kann sie deswegen ihr eigenes Haus nicht mehr bewohnen. Eine ideale Fläche wäre im selben Quartier frei – sie steht seit Jahren leer. Die Stadt Gossau lässt die Umnutzung von der Gewerbefläche in eine Wohnung jedoch nicht zu. Melissa Müller 12.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gossauerin Beatrice Andeer kann seit einem Spitalaufenthalt ihr eigenes Haus nicht mehr bewohnen. Ihr Mann Daniel Andeer unterstützt sie, wo er kann. Bild: Tobias Garcia (11. Februar 2021)

Eines Morgens im vergangenen Frühling konnte Beatrice Andeer nicht mehr aufstehen. Ein starker Schmerz breitete sich in ihrer Hüfte aus. Sie wurde mehrmals operiert, musste drei Monate ins Spital. Ihr Leben stand auf der Kippe. «Ich dachte, dass ich sterbe.»

Beatrice Andeer ist seit ihrer Kindheit schwer behindert. Sie kam am 17. Mai 1957 gesund auf die Welt in Bern. Eine Woche nach der Geburt erkrankte sie an einem Virus. Ihre Kiefer-, Schulter- und Hüftgelenke wurden teilweise zerstört. Die Ärzte sagten zu den Eltern: «Dieses Mädchen wird nie denken, gehen und reden können. Sie können froh sein, wenn es bald stirbt.» Zu Hause merkten die Eltern, dass ihre Tochter zwar körperlich eingeschränkt ist, aber intelligent.

Mit zweieinhalb Jahren lernte sie gehen. «Ich durfte zu Hause nie behindert sein, musste immer etwas leisten. Sogar Skifahren musste ich. Es war Förderung, Forderung und Überforderung», erinnert sie sich.

«Ich leiste, darum bin ich, wurde mein Lebensmotto.»

Wenn sie Schmerzen hatte, biss sie auf die Zähne. Schon mit acht wusste sie: Sie wollte Lehrerin, Hausfrau und Mutter werden. Obwohl sie die Aufnahmeprüfung ans Lehrerseminar schaffte, wurde sie nicht zugelassen – wegen ihres Aussehens. Als Kind hatte sie etliche erfolglose Kieferoperationen gehabt. «Man kann den Schülern nicht zumuten, so eine Lehrerin anzuschauen», wurde ihr beschieden.

An einer evangelischen Mittelschule in Schiers konnte die junge Frau die Ausbildung dann doch noch erfolgreich in Angriff nehmen. Damals lernte sie auch ihren Mann kennen, mit dem sie zwei Kinder hat und inzwischen seit 42 Jahren verheiratet ist.

Das Leben neu organisiert

Seit den Operationen im Frühling ist die ehemalige Religionslehrerin an den Rollstuhl gefesselt. Damit stand fest: Ihr eigenes Haus kann die Gossauerin nicht mehr bewohnen, wegen der Treppen. Während sie in der Reha war, organisierte ihr Mann ihr Leben um. Er mietete eine angeblich rollstuhlgängige Zweieinhalbzimmerwohnung an der St.Gallerstrasse 17. Andernfalls hätte seine Frau ins Altersheim ziehen müssen, wo man pro Tag 228 Franken zahlt. «Dafür fühle ich mich definitiv zu jung», sagt die 63-Jährige.

Die neue Wohnung entpuppte sie als Reinfall: Beatrice Andeer kann kaum kochen, weil die Schränke und der Herd für sie viel zu hoch oben sind. «Wenn ich etwas aus dem Ofen nehme, verbrenne ich mich meistens.» Dabei sei sie eine «Chuchifrau»: «Ich liebe es, zu kochen, backen und Freunde einzuladen.»

In der Küche von Beatrice Andeer duftet es oft nach frisch gebackenem Brot. Bild: PD

Im Bad kommt sie mit dem Rollstuhl nicht ans Lavabo ran, da ein Kästchen im Weg steht. Wegen einer Schwelle kann sie nicht auf den Balkon.

«Ich verzweifle. Wir hatten in unserem Haus alles so schön umgebaut und eingerichtet. Jetzt ist alles weg.»

Das Ehepaar sucht dringend eine neue Wohnung, die sie umbauen können, was in Gossau schwer zu finden sei.

Seit 40 Jahren in Gossau daheim

Seit einigen Wochen haben sie eine freistehende Fläche an der Hirschenstrasse 11 ganz in der Nähe ihres Hauses in Aussicht. Die Viereinhalbzimmerwohnung befindet sich im Rohbau. Sie kann aber nur gewerblich genutzt werden, zum Beispiel für eine Arztpraxis. Seit 2017 stehen die Räume leer, es finden sich keine Interessenten. Der Vermieter wäre bereit, den Ausbau nach den Wünschen des Ehepaars zu erstellen. Die Nähe zu ihrem Haus wäre ideal, da sie dort Ferienwohnungen vermieten. «So könnten wir weiterhin unseren Garten nutzen und unsere Nachbarn treffen.»

Daniel Andeer schrieb mehrere Briefe an den Stadtrat, an den Stadtplaner, ans Bauamt. «Besteht die Möglichkeit, dass eine Ausnahmebewilligung für die Nutzung der Räume als Wohnraum erstellt werden könnte?», fragt er.

Die Antwort von Stadtplaner René Haefeli: «Ausnahmebewilligungen zu den Zonenvorschriften sind grundsätzlich nicht möglich. Es müssen die rechtskräftigen Instrumente abgewartet werden. Mit der Genehmigung des Rahmennutzungsplanes rechne ich im besten Fall vor Ende 2023.» Im Falle von Einsprachen könne es aber gut und gerne zwei bis vier Jahre länger dauern. «Bis dahin lebe ich vermutlich nicht mehr», sagt Beatrice Andeer, die auch regelmässig in die Dialyse muss wegen ihrer Nieren.

Auch ihr Mann ist mit dem Latein am Ende. «Wir zahlen hier seit 40 Jahren immer pünktlich unsere Steuern. Ausserdem tragen wir mit unseren Ferienwohnungen zur Attraktivität von Gossau bei», sagt der Sozialarbeiter. Die Absage der Behörden zeige einmal mehr:

«Behinderte haben keinen Platz in unserer Gesellschaft und werden als Randgruppe ausgegrenzt.»

Die Situation der Familie Andeer sei tatsächlich schwierig, räumt Stadträtin Gaby Krapf-Gubser ein. Deshalb habe die städtische Baukommission nach Möglichkeiten gesucht, ihrem Anliegen nachzukommen. «Solche finden sich innerhalb des Ermessensspielraums der Baubewilligungsbehörde leider nicht. Eine Bewilligung wäre also rechtswidrig.» Hinzu komme, dass das Gebäude, in welchem die Familie Andeer Räume mieten will, nur so gross erstellt werden durfte, weil ein Viertel als Gewerbefläche definiert sei. Es sei nicht zulässig, diesen Gewerberaum nun in Wohnraum umzunutzen. Dadurch würde auch die Rechtssicherheit des seinerzeitigen Einsprechers verletzt. «Alle Beteiligten hoffen sehr, dass die Familie in Gossau ein geeignetes Objekt findet», sagt Gaby Krapf-Gubser.

Indes fragt sich Beatrice Andeer, «ob die Menschlichkeit wirklich derart unter der Paragrafenreiterei leiden muss». Sie wünscht sich nichts sehnlicher als ein gemütliches Zuhause, in dem sie Platz für ihre Nippes-Sachen hat und wieder nach Lust und Laune backen und kochen kann. Der mühselige Alltag im kleinen Provisorium macht ihr zu schaffen. «Es hängt an. Es geht für mich um Sein oder Nichtsein.»