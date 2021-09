St.Gallen: Links-Grün lanciert Vorstösse zum Ausländerstimmrecht

Ausländerstimmrecht Ausländer sollen auf Gemeindeebene abstimmen dürfen: Links-Grün lässt nicht locker und reicht in St.Gallen und Gossau Vorstösse ein Dass Ausländer auf Gemeindeebene abstimmen dürfen, hat der St.Galler Kantonsrat erst vor wenigen Monaten abgelehnt. Trotzdem fordern die Grünen im St.Galler Stadtparlament nun genau das. Einen anderen Vorschlag machen Mitglieder von SP, Grünen und GLP: Die Stadt St.Gallen soll Einbürgerungen erleichtern. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer darf auf kommunaler Ebene abstimmen? Die Grünen fordern erneut, dass der St.Galler Stadtrat sich mit dem Thema Ausländerstimmrecht auseinandersetzt. Bild: Gaetan Bally / KEY

Ist das reine Symbolpolitik? Zum eher unbekannten «Tag der Demokratie» am 15. September verschickten die Grünen eine Mitteilung: In den Städten Gossau und St.Gallen werde man im Stadtparlament jeweils denselben Vorstoss einreichen, «Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene». Darin heisst es: «Der Stadtrat wird eingeladen, dem Parlament Bericht und Antrag zur Einführung des Stimmrechts für Ausländerinnen und Ausländer in kommunalen Angelegenheiten vorzulegen, sobald der Kanton St.Gallen die dafür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen hat.»

Aber wie soll das gehen? Der Kantonsrat hatte im Juni nach hitziger Debatte genau diese «notwendigen rechtlichen Voraussetzungen» abgelehnt. Sprich: Die Kantonsverfassung bleibt, wie sie ist, Gemeinden können kein kommunales Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer einführen. Die Motion der Grünen wurde im bürgerlich dominierten Kantonsrat deutlich mit 73 zu 35 Stimmen abgelehnt.

Die Gegner sagen: Wer abstimmen will, soll sich einbürgern lassen

Die Begründungen für die Ablehnung: Es sei besser, auf das bewährte Mittel der Einbürgerung zu setzen, bei dem staatliches Grundwissen und Sprachkenntnisse geprüft werden (Christian Lippuner, FDP). Die Einbürgerung sei der Königsweg, das Ausländerstimmrecht hingegen sei unnötig und kontraproduktiv (Erich Zoller, CVP). Die Ausweitung des Stimm- und Wahlrechts sei nicht im Interesse des Kantons, bereits heute könnten sich gut integrierte Ausländer einbürgern lassen (Sascha Schmid, SVP).

Der St.Galler Stadtrat hatte sich vor der kantonsrätlichen Debatte explizit für die Einführung des kommunalen Stimmrechts für Ausländerinnen und Ausländer ausgesprochen. Stadtpräsidentin Maria Pappa sagte damals gegenüber dieser Zeitung, der Stadtrat sei froh, wenn der Kanton den Gemeinden dies ermögliche.

«Wir sind klar der Meinung, dass es eine Verbesserung braucht.»

Andere Gemeinden hätten damit gute Erfahrungen gesammelt. «Ausländerinnen und Ausländer zahlen Steuern, schicken ihre Kinder in städtische Schulen, benutzen den ÖV. Was auf kommunaler Ebene entschieden wird, betrifft sie genauso.» Also sollen sie auch politisch mitbestimmen dürfen.

Ein «Vorstoss für den Kühlschrank», aber man müsse sich aufbäumen

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne Stadtparlament St.Gallen. Bild: PD

Doch warum reichen die Grünen nun eine Motion ein, die aktuell gar nicht umsetzbar ist? «Wir fanden, der ‹Tag der Demokratie› wäre ein guter Anlass, auf diesen Missstand hinzuweisen», sagt Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Klar sei es ein Vorstoss «für den Kühlschrank». Hobi glaubt nicht, dass es in absehbarer Zukunft zu einem Haltungsumschwung beim Kantonsrat kommt.

Trotzdem sei es wichtig, sich aufzubäumen gegen die konservative Mehrheit, die das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene ablehnt. Es könne doch nicht sein, dass ein Drittel der St.Galler Wohnbevölkerung Steuern zahlen, aber nicht mitbestimmen darf. «Man muss hinweisen auf die Unzufriedenheit, und zwar immer wieder, wie beim Frauenstimmrecht», sagt Hobi. «Steter Tropfen höhlt den Stein.»

Deswegen auch die Motion. Die Stadt St.Gallen soll vorbereitet sein. Wenn der Kanton je das kommunale Ausländerstimmrecht zulassen würde, dann könnte die Stadt rasch reagieren. Von der Motion erhofft er sich, dass der Stadtrat sie für erheblich erklärt.

«Das wäre ein politisches Signal von der Stadt an den konservativen Kanton.»

Ja, vielleicht sei es Symbolpolitik, aber es sei ein erster Schritt, um zum Umdenken anzuregen. Deswegen reichen die Grünen in St.Gallen und in Wil denselben Vorstoss ein. In beiden Parlamenten könnte es gemäss Smartvote-Analyse eine Mehrheit für dieses Anliegen geben. Die Stadtparlamente könnten also dem Kantonsrat signalisieren, dass eine ernsthafte politische Absicht besteht, das kommunale Ausländerstimmrecht einzuführen. Dies könne den Kantonsrat dazu bewegen, seine Haltung zu überdenken.

Einbürgerung ist gut, aber die Hürden sind zu hoch

Chompel Balok, SP-Stadtparlamentarier St.Gallen. Bild: PD

Einen anderen Vorschlag bringen die Postulantinnen und Postulanten um Chompel Balok (SP) ins Stadtparlament. Sie fordern in ihrem Postulat «St.Gallen für alle – Einbürgerungshürden senken», dass die Stadt administrative und finanzielle Hürden im Einbürgerungsprozess auf kommunaler Ebene beseitigt sowie aktiv die ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner auffordert, von der Möglichkeit, sich einbürgern zu lassen, Gebrauch zu machen.

«Das Votum des Kantonsrats in Sachen Ausländerstimmrecht war politisch eindeutig: Man soll sich einbürgern lassen», sagt Balok. Doch die Zahlen der Einbürgerungen zeigen seit Jahren einen rückläufigen Trend. St.Gallen als grösstes und vielfältigstes Zentrum der Ostschweiz sei angewiesen auf engagierte Bürgerinnen und Bürger. Die Zahlen jedoch zeigten, dass seit 2008 immer weniger Ausländerinnen und Ausländer, die in der Stadt St.Gallen leben, das Bürgerrecht beantragen. Ein Drittel der ständigen Wohnbevölkerung habe keinen Schweizer Pass und somit keine politischen Rechte. Es sei nicht so, dass Menschen sich nicht einbürgern lassen wollen – die Hürden seien schlicht zu hoch und das schrecke ab.

«Die Frage ist, wie geht die Stadt damit um?»

Balok fordert eine Analyse für diese Entwicklung und schlägt konkrete Erleichterungen vor. Die Stadt habe da sehr wohl Handlungsspielraum.

Da sei zum einen der Punkt der Gebühren: Die Stadt St.Gallen verlangt 1400 Franken als Einbürgerungsgebühr für eine Einzelperson, dazu kommen 700 Franken kantonale Gebühr und 100 Franken Bundesgebühr. Zusätzlich müssten Einbürgerungswillige noch die Kosten für Sprachzertifikat, Staatskundetest und Staatskundekurs berappen. Der Preisüberwacher hat 2020 die Gebühren überprüft. Seine Empfehlung: Die Kantons- und Gemeindegebühren sollten gemeinsam maximal 1500 Franken betragen. Balok: «St.Gallen liegt da mit 2100 Franken deutlich zu hoch.»

Balok schlägt zudem vor, die Einbürgerung für junge Menschen bis 25 Jahre kostenlos durchzuführen. Die Städte Zürich und Luzern praktizierten dies bereits. Zudem soll die Einbürgerung ein administratives Verfahren werden, welches auf Ebene der Stadtverwaltung abläuft, also ohne Einbürgerungskommission von Ortsbürgergemeinde und Stadtrat.