Stadt Gossau startet Mitwirkungsverfahren für Deponie Radmoos

Aushub Startschuss für Deponie bei Gossau: Jetzt kann sich die Bevölkerung zum Projekt äussern Bei der Stadt Gossau ist die Deponie Radmoos geplant. 2022/2023 könnte sie in Betrieb gehen. Doch jetzt darf zuerst mal die Bevölkerung zum Projekt Stellung nehmen. Rita Bolt 28.09.2021, 18.00 Uhr

Die Deponie Radmoos soll angrenzend an den Wald entstehen, nördlich der Strasse, die der Autobahn entlang von Gossau nach Wil führt. Bild: Michel Canonica

«Guter Platz, kurze Wege», sagt Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella zur geplanten Deponie Typ B im Radmoos. Das Radmoos befindet sich in der Nähe von Enggetschwil und den beiden Weilern Nutzenbuech und Waldau. Gossau habe viele Bauvorhaben, beispielsweise den Bau der Sana Fürstenland. Das Aushub- und Abbruchmaterial des Andreaszentrums könnte auf kurzem Weg im Radmoos fach- und umweltgerecht entsorgt und deponiert werden, sagt der Stadtpräsident am Montagabend an einem Infoanlass.

In Deponien vom Typ B werden mineralische Bauabfälle und leicht verschmutzter Aushub gelagert. «Diese sogenannten Typ-B-Materialien reagieren nicht mit Wasser und Luft, sie sind für Mensch und Natur unbedenklich», steht im Projektbeschrieb.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau.

Bild: Sabrina Stübi

Bis die Deponie betriebsbereit ist, wird noch viel Wasser im bisher eingedolten Tobelbach im Radmoos fliessen. Dieser muss gemäss Gewässerschutzreglement – wenn die Deponie bewilligt ist – auf einer Länge von etwa 1000 Meter freigelegt werden. Das verbreiterte Bachbett sowie die Uferbereiche werden ökologisch aufgewertet.

Das trägt zum Hochwasserschutz bei und schafft einen Mehrwert für Flora und Fauna. Hecken, Magerwiesen, Hochstamm-Obstbäume, ein neuer Feuchtstandort, die Aufwertung von Waldrändern sowie die Revitalisierungen des Tobelbachs schaffen verschiedensten Tieren und Pflanzen neuen Nahrungs- und Lebensraum. Die Projektverantwortlichen erhoffen sich die Ansiedlung von beispielsweise Eidechsen, Vögeln wie Blaumeisen, Schmetterlingen wie Schachbrettfaltern, Schwalbenschwänzen und grossen Ochsenaugen.

Die Deponie ist nötig

In der Region Wil-Toggenburg fallen sehr viele mineralische Bauabfälle an. Ein Grund ist das verdichtete Bauen. Um Transportwege möglichst kurz zu halten, seien Deponiestandorte dort zu realisieren, wo das abzulagernde Material anfalle, heisst es im Projektbeschrieb. Im nördlichen Teil des Kantonsgebietes gibt es lediglich drei Deponien für Aushub und Inertstoffe, also unbrennbare mineralische Abfälle.

«Das Tüfentobel Gaiserwald wird in sieben bis acht Jahren befüllt sein», sagt Tensing Gammeter, Sektionsleiter Abfall und Rohstoffe im kantonalen Amt für Umwelt. Die Deponie Burgau Flawil sei voll und das Nassenfeld Neckertal liege auch nicht gerade um die Ecke. «Der Bedarfsnachweis ist erbracht, dass es eine Deponie Typ B für die Region braucht und der Standort Radmoos ist seit 2018 im Richtplan eingetragen.»

Tensing Gammeter, Sektionsleiter Abfall und Rohstoffe im Amt für Umwelt des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Betreiberin der projektierten Deponie Typ B im Radmoos ist das Flawiler Entsorgungsunternehmen Brunner Umweltservice AG. Während etwa 25 Jahren würde die Deponie auf einer Fläche von rund 19 Hektaren – das sind 26 Fussballfelder – betrieben. Insgesamt würden eine Million Kubikmeter Material Typ B abgelagert. Nach Abschluss des Deponiebetriebes könnte das gesamte Areal wieder landwirtschaftlich genutzt werden, heisst es im Projektbeschrieb.

Deponie geht frühestens 2022/2023 in Betrieb

Die Zufahrt zur Deponie ist über die Kantonsstrasse Gossau-Oberbüren geplant. Diese führt fern ab von Siedlungsgebieten direkt zum Autobahnanschluss Gossau. Der Bau erfolgt in vier Etappen, die jeweils offene Fläche beträgt vier bis fünf Hektaren. Die Deponie würde frühestens 2022/23 in Betrieb genommen. Der Tobelbach soll in der ersten Etappe offengelegt werden.

Am Montagabend standen Vertreter des Kantons, der Stadt Gossau sowie Martin Altherr, Geschäftsführer Brunner Umweltservice AG, den Gossauerinnen und Gossauern im Fürstenlandsaal Rede und Antwort. Denn bis zum 8. November führt die Stadt ein Mitwirkungsverfahren durch, bei dem die Bevölkerung zum Projekt Stellung nehmen kann. Es ist der erste Schritt im Genehmigungsprozess.

Erste Deponie in einem Wald im Kanton St.Gallen

Im kantonalen Richtplan ist aber nicht nur die Deponie Typ B im Radmoos eingetragen, sondern in unmittelbarer Nähe noch eine grössere, die Deponie Typ A im Nutzenbuecherwald/Rüdlerholz. Deponiebetreiberin wäre das Strassen- und Tiefbauunternehmen Koch AG. Materialien werden als Typ A eingestuft, wenn der Verdacht auf Verschmutzung ausgeschlossen werden kann.

Zwei Drittel der geplanten Deponie im Nutzenbuecherwald/Rüdlerholz liegen auf Gossauer Boden, ein Drittel gehört zur Gemeinde Oberbüren. Es wäre eine der ersten Deponien in einem Wald. «Es müssten etappenweise etwa 25 Hektaren Fichtenwald gerodet werden», sagt Urs Koch. Fichten seien ökologisch weniger wertvoll. Es würde sukzessive mit Mischwald aufgeforstet und rekultiviert.

Im Projekt vorgesehen sind zwei aufgeschüttete Hügel mit einer Höhe von 20 bis 40 Metern; die Aushubmenge liege bei etwa drei bis vier Millionen Kubikmeter. Den Standort mit Autobahnanschluss bezeichnet Koch als ideal. Er rechnet damit, dass in wenigen Monaten der Genehmigungsprozess weitergeführt werden kann. Ebenfalls sollte dieses Jahr ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt werden.