Ausgestöbert: In der Stadt St.Gallen gibt es wegen Corona vorläufig keine Flohmärkte mehr Die St.Galler Flohmärkte bleiben dieses Jahr vorerst aus. Die Organisatoren betrachten die Coronaauflagen als nicht umsetzbar. Meret Bannwart 22.08.2020, 05.00 Uhr

Den Organisatoren der St.Galler Flohmärkte drückt der Schuh wegen den Auflagen. Bild: Coralie Wenger

Seit 1979 wird jeweils am letzten Samstag des Monats in der Goliath-, Katharinen- und Schwertgasse gestöbert, geschmökert, gefeilscht und gekauft. Schnäppchenjäger und -jägerinnen strömen durch die Gassen und machen sich auf die Suche nach preiswerten Secondhandklamotten, Taschen, Schuhen, Hüten, Platten oder Haushaltsgegenständen.

Nun ist klar: Im Kanton St.Gallen müssen sich Schnäppchenjäger weiterhin gedulden. Wie diese Woche bekannt wurde, wird der Flohmarkt St.Mangen, der kommenden Samstag wieder stattfinden sollte, auch im August nicht durchgeführt. Als Grund für die Absage werden die Coronaauflagen des Kantons genannt, die für die Veranstalter nicht durchführbar seien.

Der Flohmarkt gehört zum Quartier

Organisiert wird der Flohmarkt in der nördlichen Altstadt vom Quartierverein St.Mangen. Jürg Diggelmann, Präsident des Quartiervereins:

«Unsere Gassen sind sehr eng.»

Jürg Diggelmann, Präsident Quartierverein St.Mangen. Bild: pd

Deswegen sei es nicht möglich, den Abstand von acht Metern, der von Stand zu Stand gemäss den Auflagen des Kantons eingehalten werden müsse, einzuhalten. «Wir haben 40 Dauermieter. Diese könnten mit den Abstandsregeln des Kantons nicht alle ihren Stand betreiben», sagt Diggelmann.

«Wir bedauern es sehr, dass der Flohmarkt nicht stattfindet. Ich sehe aber keine Möglichkeit, dass wir diese Auflagen des Kantons in den Gassen umsetzen könnten.»

Auch ein anderer Standort kam nicht in Frage. Schliesslich sei der Flohmarkt dazu da, das Quartier zu beleben, weswegen der Standort in den Gassen wichtig sei.

Flohmarktbesucher sind Gewohnheitstiere

Auch der zweite St.Galler Flohmarkt, der jeweils am ersten Samstag des Monats auf dem Gallusplatz stattfindet, wurde bislang abgesagt. Dies ändert sich im September nicht. Gestern die schlechte Neuigkeit: «Der Flohmarkt am Gallusplatz wird am 5. September definitiv nicht durchgeführt», sagt Cornelius Keller, Organisator des Flohmarktes. Grund dafür seien ebenfalls die Coronaauflagen.

Cornelius Keller, Organisator Flohmarkt Gallusplatz. Bild: Lea Müller

«Die Stände müssten mit mindestens acht Metern Abstand in alle Richtungen nebeneinander positioniert werden. Ausserdem müsste man den ganzen Platz abriegeln und Eingangskontrollen durchführen», erklärt Keller. Besucherinnen und Besucher könnten bei den Eingangskontrollen einen falschen Namen angeben und Anwohner Mühe haben, zu ihrer Wohnung zu gelangen.

Ausserdem habe der Veranstalter des Flohmarktes, die Klosterviertelgesellschaft, Respekt davor, ein Coronahotspot zu werden. «Dem Veranstalter ist das Risiko zu hoch. Die Klosterviertelgesellschaft müsste die Verantwortung tragen», sagt Keller.

Den Flohmarkt zu verkleinern und weniger Ständen auf dem Klosterplatz eine Bewilligung zu erteilen, sei keine Option gewesen.

«Sonst geht die Diskussion los, wer einen Stand haben darf und wer nicht.»

Die Idee, den Standort zu wechseln, damit die Eingänge einfacher zu kontrollieren seien, kam auch nicht auf: «Unsere Besucher und Besucherinnen sind Gewohnheitstiere.» Nicht alle würden die Zeitung lesen oder die Website besuchen. Letztendlich würden trotzdem viele den Gallusplatz aufsuchen. Bereits jetzt entstand viel Verwirrung, da auf einigen Websites die Daten für den abgesagten Flohmarkt im Vorfeld nicht rausgenommen wurden. «Unsere Einstellung ist jetzt: Möglichst klar und einheitlich kommunizieren, damit nicht noch mehr Verwirrung entsteht», sagt Cornelius Keller. Wer Informationen zum Flohmarkt auf dem Gallusplatz brauche, solle sich direkt an Keller unter der E-Mail-Adresse choernli@bluewin.ch wenden.

«Jeder Kanton hat andere Auflagen»

Glücklich ist Keller über die Absage nicht, er bedauert den Entscheid. «Ich bin immer mit Herzblut beim Flohmarkt dabei. Ich bin der Erste, der jeweils auf dem Gallusplatz auftaucht, und der Letzte, der am Abend geht.»

Für viele St.Galler Flohmarktbesucherinnen und -besucher ist verwunderlich: Im Kanton Zürich oder im Kanton Thurgau wird niemand von der Schnäppchenjagd abgehalten, dort finden die Flohmärkte statt. Cornelius Keller versteht, dass die Leute sich wundern, weshalb die Flohmärkte in anderen Kantonen stattfänden und in St.Gallen nicht. Aber:

«In der Schweiz haben wir den Föderalismus. Jeder Kanton hat andere Auflagen an die Flohmärkte.»

In St.Gallen seien die Auflagen aus Sicht der Betreiber an den jeweiligen Standorten nicht umsetzbar. Im Moment kursierten gar Gerüchte, dass der Flohmarkt auf dem Gallusplatz dieses Jahr nicht mehr stattfände. «Die Gerüchteküche brodelt. Wir wissen aber wirklich noch nicht, wie es in den kommenden Monaten aussieht», stellt Keller klar.

Tourismusdirektor bedauert die Absagen

Auch bei St.Gallen-Bodensee Tourismus bedauert man den Entscheid. «Generell schätzen wir das Angebot eines Flohmarktes. Es trägt zu einem vitalen Quartierleben bei», sagt Thomas Kirchhofer, Direktor des Branchenvereins. Man habe sich auf die Fahne geschrieben, nicht nur Angebote für Touristen zu unterstützen, sondern auch Veranstaltungen für Einheimische zu fördern.

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee Tourismus. Bild: Michel Canonica

«Wir massen uns nicht an, den Entscheid der Organisatoren zu beurteilen», sagt Kirchhofer. Die Coronakrise habe gezeigt, dass nicht alles über einen Kamm geschoren werden könne. «Wenn man im Kanton St.Gallen anders entscheidet als in anderen Kantonen, hat dies seine Berechtigung.»