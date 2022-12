Nach Weihnachten viele ausgesetzte Tiere im Tierheim Sitterhöfli

Ausgesetzt Konsumobjekt Haustier: Wenn Weihnachten vorbei ist, hat das Tierheim Sitterhöfli das Geschenk Immer mehr Haustiere werden in der Region St.Gallen und Rorschach ausgesetzt. Nach Weihnachten landen besonders viele Katzen, Hunde und Meerschweinchen im Tierheim oder beim Tierschutz. Es sei eine schlechte Idee, Tiere zu verschenken, sagt Mike Aegerter vom Tierheim Sitterhöfli in Engelburg. Melissa Müller Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Diese Katze wurde in einem Treppenhaus in Rorschacherberg ausgesetzt. Bild: PD

Anwohner fanden in einem Treppenhaus in Rorschacherberg kürzlich eine Katze auf einer braunen Decke, neben sich einen Wassernapf. Sie meldeten die Katze dem Tierschutz Rorschach und Umgebung. «Es werden immer mehr Tiere ausgesetzt», sagt Tierschutzpräsident Claudio Eicher. Er musste im November drei ausgesetzte Katzen in seiner Privatwohnung aufnehmen. Über ein in Rheineck aufgegriffenes Tier sagt er: «Die Besitzer liessen ihre Katze einfach zurück, als sie auszogen.»

Die dritte verwaiste Katze wurde in einem Quartier in Rorschacherberg an der Grenze zu Goldach gefunden. Das abgemagerte Tier hat eine Wunde am Nacken und eine Chipnummer aus Rumänien. «Eine sehr aktive, nervöse Katze», sagt Claudio Eicher. «Vermutlich wollte man sie darum loswerden.»

Diese Katze mit einem Chip aus Rumänien wurde in Rorschacherberg aufgegriffen. Bild: PD

Der Tierschutz darf Findeltiere erst nach 60 Tagen vermitteln, da sich eine Besitzerin oder ein Besitzer melden könnte. «Das passiert leider fast nie», sagt Eicher.

Verschenkt, geliebt, ausgesetzt

Tierheimleiter Mike Aegerter vom Sitterhöfli in Engelburg rät, möglichst keine Tiere an Weihnachten zu verschenken. «Ein bis drei Monate später landen die Kaninchen, Meerschweinchen und Welpen dann bei uns. Oder im Wald.» Tiere, die im Winter ausgesetzt würden, hätten draussen kaum Überlebenschancen.

Tierheimleiter Mike Aegerter mit seinen Hunden. Bild: Arthur Gamsa

Claudio Eicher hat um die Weihnachtszeit ein mulmiges Gefühl. Er befürchtet eine hohe Dunkelziffer von verstossenen Tieren, die nicht gefunden werden und qualvoll sterben. Von Tierschutzkolleginnen weiss er, dass im Thurgau zurzeit vermehrt Meerschweinchen ausgesetzt werden und im Rheintal Hühner. Das Aussetzen von Tieren sei strafbar und ziehe eine Busse im vierstelligen Bereich nach sich.

Wer Tiere aussetzt, verursacht nicht nur Tierleid, sondern auch Kosten. Um ein Kleintier zu umsorgen, gibt das spendenfinanzierte Tierheim Sitterhöfli nach eigenen Angaben rund 120 Franken pro Woche aus. Die Versorgung von Hunden und Katzen koste wöchentlich bis zu 325 Franken pro Tier – einschliesslich Arztkosten, Hygiene, Unterbringung, Heizkosten und Lohnkosten der Tierpflegerinnen. Das Tierheim subventioniert die Versorgung der Findeltiere mit den Einnahmen durch Ferientiere.

Im stressigen Kinderleben hat das Tier keinen Platz

Es sei grundsätzlich keine gute Idee, ein Tier zu verschenken, sagt Mike Aegerter. Viele Kinder hätten schon genug Stress in der Schule und einen vollgetakteten Alltag. «Da hat ein Tier meistens keinen Platz.» Nach ein paar Wochen verliere das Kind meistens das Interesse. «Ein Tier in der Familie macht nur Sinn, wenn die Eltern einspringen und die Versorgung übernehmen können.»

Der Goldacher Claudio Eicher hat dieses Jahr 280 Tiere in Not betreut. Oftmals handelte es sich um Tiere, die den Haltern lästig geworden waren. Da war eine Frau aus Horn, die sich zwei Kaninchen gekauft hatte. Eines musste sie aufgrund einer Fehlstellung am Bein nach zwei Wochen einschläfern lassen. Darauf wollte sie auch das zweite Kaninchen nicht mehr haben. Sie entledigte sich des Tiers wie eines Schals, dessen Farbe ihr nicht mehr gefällt. «Viele Leute legen bei Haustieren eine Konsumhaltung an den Tag», stellt Eicher fest.

Claudio Eicher, Präsident Tierschutz Rorschach und Umgebung. Bild: PD

Er hat sich auch um einen kleinen Appenzeller Hund gekümmert, der von seinen neuen Besitzern bereits nach zwei Wochen in ein Tierheim gebracht wurde –, weil er noch nicht stubenrein war. «Einige Leute, die sich ein Tier anschaffen, überlegen sich nicht viel», sagt Eicher. Man sollte vorgängig abklären: Kann ich dem Tier gerecht werden? Kann und will ich mich jahrelang darum kümmern? Habe ich genug Zeit und Geld? Die gängigste Ausrede von Menschen, die einen lästig gewordenen jungen Hund abgeben: «Ich bin allergisch auf Hundehaare.» Dabei verliere ein Welpe noch nicht viele Haare.

