Tübach: Region am See verliert ein 14-Punkte-Restaurant

Ausgekocht Wirtepaar vom «Löwen» in Tübach kündigt Abschied an: Region am See verliert ein 14-Punkte-Restaurant Seit 22 Jahren wirten Jacques und Gabj Neher im Gourmetlokal Löwen in Tübach. Am ersten Juliwochenende des kommenden Jahres legt der «Mini Beiz, dini Beiz»-Sieger und mit «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnete Vorarlberger den Kochlöffel zur Seite. Klar ist, bis dahin wird es noch einige Tränen geben, nicht nur bei den Gästen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Gabj und Jacques Neher in der «Wirtschaft zum Löwen» in Tübach, wo sie noch bis Anfang Juli 2023 wirten werden. Bild: Marius Eckert

Vor der Türe steht der Lieferwagen der Brauerei Schützengarten. Der Chauffeur stapft durch den frisch gefallenen Schnee und bringt Softgetränke und Bier in den «Löwen» in Tübach. In der Gaststube hält Gabj Neher ein grosses Weinglas gegen das Licht. Erst wenn es fleckenlos glänzt, stellt sie es auf den gelb und weiss gestalteten Tisch. Es ist noch früher Vormittag, dennoch sind auch aus der Küche bereits Geräusche zu hören. Spitzenkoch Jacques Neher bringt eine Polentarolle in Form. Er wird sie später zusammen mit einem Steak und Gemüse auf einem Teller arrangieren. Das Auge isst zwar mit, sagt man, doch Neher bleibt seinem Moto «weniger ist mehr» stets treu, das gute Essen soll im Mittelpunkt stehen, kein Firlefanz.

Das ist auch so, als 2015 das Schweizer Fernsehen zum Essen kommt. «Löwen»-Koch Jacques Neher lässt sich auch für die Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» auf keine Experimente ein. Er serviert ein mit Pilzen gefülltes Pouletbrüstchen, zweifarbigen Kartoffelstock und Gemüsevariationen als Hauptgang. Und dies für die Testesser derart überzeugend, dass er den Wettbewerb gegen vier andere Restaurants gewinnt. Noch heute zeugt eine Siegerurkunde an der Wand davon. Mindestens so wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist die Arbeit von Gastgeberin Gabj Neher. Ihre Herzlichkeit und Souveränität macht den Aufenthalt im «Löwen» erst zum eigentlichen Erlebnis.

Das Lokal war das dritte Kind

Geniessen kann man die Köstlichkeiten in der «Wirtschaft zum Löwen» allerdings nur noch bis zum ersten Juliwochenende im kommenden Jahr. Dann werden sich Gabj und Jacques Neher von ihren Gästen verabschieden. «Es ist ein guter Zeitpunkt, wir können aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wir konnten das selbst entscheiden», sind sie sich einig. «Wenn wir aufhören, werden wir 45 Jahre in der Gastronomie tätig gewesen sein. Eine happige Zeit, während der wir immer gearbeitet haben und nur wenig Freizeit hatten», sagt die 63-Jährige. Auch wenn sich die beiden auf die Freiheiten in ihrem neuen Lebensabschnitt freuen, sind sie sich einig: «Es ist nicht einfach loszulassen. Das Lokal war unser drittes Kind. Doch wir haben nun einige Monate Zeit, um Abschied zu nehmen. Das wird mit Sicherheit sehr emotional und wir werden die eine oder andere Träne vergiessen.»

Seit über 20 Jahren ist der «Löwen» die Heimat von Gabj und Jacques Neher. Bild: Marius Eckert

Begonnen hat die Geschichte von Gabj und Jacques Neher im Jahr 1992 im Parkhotel Waldau in Rorschacherberg, wo sie an der Rezeption und er als Souschef in der Küche tätig war. Es hat ein bisschen gedauert, doch dann ist der Funke gesprungen und im Mai 1996 haben die beiden geheiratet. Seine Koch-Kellner-Lehre hat Jacques Neher im Hotel Madrisa in Gargellen absolviert. Später war er im Hotel Schweizerhof in der Lenzerheide, im Hotel Walhalla in St.Gallen, im «Schiff» in Buriet, im Hotel Seepark in Oberägeri und im «Schlössli» in St.Gallen tätig.

Kalbsmetzgete findet riesigen Anklang

Und wie kam es dazu, dass sie im Jahr 2000 das Restaurant Löwen in Tübach übernahmen? «Es war einfach Zeit dazu, selbst etwas auf die Beine zu stellen», sagt er heute bescheiden. Doch Gabj Neher räumt ein, dass auch etwas anderes ausschlaggebend dafür war. «Das Lob von den Gästen für das gute Essen holte sich immer der Pächter ab. Ich wollte, dass die Leute endlich wissen, wer der Schaffer in der Küche ist und diese tollen Gerichte auf die Teller zaubert. Für mich war das auch Motivation, es mit der Selbstständigkeit zu versuchen.» Der Start im «Löwen» war fulminant, quasi von null auf hundert, denn viele Gäste, die sie von den anderen Restaurants kannten, folgten ihnen.

Heute sind 90 Prozent der Gäste Stammgäste. Besonders schwierig, einen Tisch zu bekommen, ist es, wenn im «Löwen» die Kalbsmetzgete stattfindet. Dann werden aber nicht etwa Schlachtplatten mit Sauerkraut, Speck und Würsten serviert. Das Erfolgsgeheimnis sind vielmehr die kleinen Portionen, die es ermöglichen, verschiedene Gerichte zu probieren. Versteht sich von selbst, dass auch die während der Metzgete servierten Gerichte modern interpretiert und mit dem Respekt der eingesetzten Zutaten gekocht werden.

Es dauerte ja bekanntlich zehn Jahre, ehe die «Gault-Millau»-Tester das Restaurant entdeckten. Dafür war der Einstieg im Gastroführer umso fulminanter. Das hauchdünne Rindscarpaccio, mit einer Belper Knolle raffiniert abgerundet, wird als «köstlich» eingestuft, das Trüffelsüppchen als «wunderbar und kräftig» bezeichnet, während die Tester «von der erstklassigen Qualität des Rindsfilet-Medaillons, perfekt saignant gebraten», schlicht begeistert sind. Was allerdings nicht weiter erstaunt, denn für Fleisch oder Fisch ist Jacques Neher in der «Löwen»-Küche persönlich verantwortlich; diese Pfannen gibt der Chef nicht aus der Hand.

Sofort sagen, wenn etwas nicht schmeckt

Was ist denn prinzipiell das Erfolgsgeheimnis der «Löwen»-Küche? «Eine beständig hohe Qualität in der Küche ist enorm wichtig», sagt Neher. Auch wenn nur wenig fehlt, um in noch höhere Beurteilungssphären zu gelangen; auch mit «Gault-Millau»-Punkten versehen, hat sich Neher nie von seiner Linie, «der Tellerinhalt ist wichtiger als Punkte», abbringen lassen.

Für Gabj Neher sind «Herzblut und die Freude am Beruf ausschlaggebend. Enorm wichtig ist auch, dass sich der Küchenchef den Gästen zeigt.» Hat es denn jemanden auch mal nicht geschmeckt? Gabj Neher kann sich spontan an keine Reklamation erinnern. Sie betont: «Wichtig ist es, sofort zu sagen, wenn mal etwas nicht den Vorstellungen entspricht. Nicht erst wenn der Teller leer ist.» Das soziale Leben der beiden hat sich während 23 Jahren im «Löwen» abgespielt. Wenn andere im Ausgang waren, sind sie in der Küche und in der Gaststube gestanden zusammen mit bis zu acht Teil- und Vollzeitbeschäftigten. Einen besonderen Dank richten Gabj und Jacques Neher an Irene Vogel, die dem Restaurant als Serviceangestellte seit dem Jahr 2000 treu geblieben ist.

Kein Firlefanz, dafür gutes Essen, so das Motto im «Löwen». Bild: Marcus Gyger

Etwa ruhiger wurde es während der Coronaeinschränkungen. «Da sind wir auf den Geschmack von mehr Freizeit gekommen. Das hat unseren Entscheid sicher beeinflusst», räumen die beiden mit einem Schmunzeln ein. Ruhiger angehen wird es Jacques Neher auch, wenn der «Löwen» geschlossen ist. Seine Funktion als Präsident der Hotel- und Gastroformation St.Gallen und die Mitgliedschaft im Cercle des Chefs de Cuisine St.Gallen hat er schon oder wird er noch abgeben. Einzig als Experte der Prüfungskommission für Kochlehrlinge wird er weiter tätig sein.

Und wie geht es mit dem «Löwen» nach dem Ende der Ära Neher weiter? Es soll ein Restaurant bleiben. Derzeit laufen Verhandlungen mit der Brauerei Schützengarten (Hausbesitzer) und einem möglichen Nachfolger.

