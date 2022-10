Baustart der 94 Meter langen Hängebrücke im Goldachtobel

Ausflugsziel Die Bäume sind schon weg: Baustart für die Hängebrücke im Goldachtobel Eine Hängebrücke wird künftig das Gebiet Rantelwald aufwerten. Die Brücke wird bei der Treppe beim Vitaparcours über den Fluss führen und damit Goldach und Mörschwil mit einem Fussweg verbinden. Die Brücke wird mit einer Spannweite von 94 Metern erstellt und hängt 13 Meter über der Wasseroberfläche der Goldach. Rudolf Hirtl 06.10.2022, 18.00 Uhr

Der Blick auf die Mörschwiler Flussseite, wo die 94 Meter lange Hängebrücke hinführen wird, ist nach der Rodung der Bäume frei. Bild: Rudolf Hirtl

Das im «Tagblatt»-Artikel vom 26. Juni 2019 erstmals angekündigte Projekt nimmt nun konkrete Züge an. Die Bäume auf der Goldacher Seite wurden gefällt und der Baubeginn der Hängebrücke im Rantelwald steht kurz bevor. Grund für den Bau der Hängebrücke ist, dass der Wanderweg in Richtung Untereggen infolge des Erdgletschers für Fussgänger immer wieder unpassierbar wird und von Zeit zu Zeit erneuert werden muss. Daher wird dieser Weg aufgehoben und die Verbindung nach Mörschwil über die neue Brücke führen. Die Kosten für die Sanierung des Wanderwegs können so eingespart werden.