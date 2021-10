Abtwil: Der «Sonnenberg»-Wirt bietet neu Caterings an

Gastronomie «Unsere Branche hat es so richtig durchgeschüttelt»: Wirt des «Sonnenberg» in Abtwil sattelt auf Catering um Das Restaurant Sonnenberg in Abtwil hat derzeit zu. Gastronom Markus Fischbacher sattelt um: Das Restaurant kann als Eventlokal gebucht werden und er bietet Caterings auch ausserhalb an. Rita Bolt Jetzt kommentieren 20.10.2021, 17.00 Uhr

«Sonnenberg»-Wirt Markus Fischbacher bietet jetzt auch Catering an.

Bild: Benjamin Manser

Es ist ruhig auf dem Abtwiler Sonnenberg. Der Parkplatz ist leer, keine einkehrenden Spaziergänger oder Velofahrer. «Restauration bis auf weiteres geschlossen», steht auf der Website des Restaurants Sonnenberg. Kann dereinst wieder eingekehrt werden oder bleiben die Türen des über 110-jährigen Restaurationsbetriebes für immer geschlossen?

Der Gastronom Markus Fischbacher zuckt mit den Schultern und sagt: «Diese Frage kann ich zum jetzigen Zeitpunkt weder mit ja noch mit nein beantworten. Die Rahmenbedingungen stimmen derzeit nicht.» Ziel sei, eine Standortbestimmung und eine Bedürfnisabklärung zu machen sowie den Markt zu befragen, ob ein traditioneller Gastronomiebetrieb wie der «Sonnenberg» überleben könnte. Früher seien im «Sonnenberg» Ausflügler eingekehrt. Fischbacher sagt:

«Heute wird lieber im Alpstein gewandert, statt um die eigene Haustüre zu spazieren.»

Und mit der Zertifikatspflicht mit der herkömmlichen Gastronomie weiterzufahren, sei schwierig. Dazu komme die Suche nach Personal. «Unsere Branche hat es so richtig durchgeschüttelt.»

Der Präsident von Gastro Fürstenland fährt deshalb auf einer anderen Schiene. Das Restaurant kann als Tagungsort, für private Feste, für Produktepräsentationen, Grillpartys oder anderes gebucht werden – sofern BAG-konform und erlaubt. Bedingung sei, dass die Gäste das Essen und Trinken vom «Sonnenberg» bezögen. Der gelernte Koch – sein Lehrmeister war August Minikus, jetziger Gastgeber auf dem «Mammertsberg» – bereitet die Speisen zu. Es sei immer noch alles betriebsbereit, auch das Restaurant. Fischbacher bietet aber auch Caterings ausserhalb an. «Wo immer es die Gäste wünschen», sagt Fischbacher.

Mit dem Burger-Wagen unterwegs

Das Catering ist für den Abtwiler kein neuer Bereich. «Vor Jahren haben wir beispielsweise für Swiss Tennis den FED Cup in Zürich beliefert. Wir haben dabei für rund 1000 Personen hier in Abtwil produziert und alles nach Zürich transportiert.» Er mache auch kleinere Gruppen-Caterings. «Caterings sind kalkulierbar», nennt Fischbacher einen wesentlichen Vorteil gegenüber seinem Gastronomiebetrieb.

Ebenfalls nicht kalkulierbar sind hingegen Einsätze mit der mobilen Küche, seinem Burger-Wagen. Fischbacher hat ihn eine Woche vor dem ersten Lockdown gekauft. Er wollte damit an die Offa und an die Olma – daraus wurde nichts. Klappt alles wie geplant, wird der Burger-Wagen am Gossauer Chläusler in Betrieb sein. Wenn Fischbacher nicht mit dem Burger-Wagen unterwegs ist und kein Catering ansteht, hilft er in der Metzgerei Baumgartner in St.Gallen aus. Er war elf Tage für sie an der Olma.

Markus Fischbacher, Wirt des Restaurants Sonnenberg und Präsident von Gastro Fürstenland.

Bild: Benjamin Manser

Event-Caterings waren schon immer Fischbachers Ding. Vor vielen Jahren sollte neben der Wirtschaft eine Partyscheune Gäste auf den «Sonnenberg» locken. Sie war schon betriebsbereit, durfte aber nicht betrieben werden, weil sie nicht in der Gewerbezone liegt. Nach einem jahrelangen Streit mit der Gemeinde und dem Kanton sowie entstandenen Kosten von Zehntausenden von Franken wurde die Partyscheune rückgebaut. «Geschirr, Besteck, Beschallung, Bierzapfanlage, Tische, Bänke, alles ist vorhanden. Jetzt kann ich alles für meine Caterings verwenden», sagt der 46-Jährige. Die meisten Auftraggeber seien froh, wenn sie nur eine Ansprechperson haben, die von A-Z alles liefert.

Öffnungszeiten zweimal angepasst

Markus Fischbacher hat den «Sonnenberg» 2007 in vierter Generation mit seiner heutigen Frau Ursi Scherrer von seinen Eltern Anni und Fritz Fischbacher übernommen. Das neue Wirtepaar hat nach einigen Jahren gemerkt, dass die Präsenzzeiten in der Gastronomie lange sind und das Leben und die sozialen Kontakte sehr oft auf der Strecke bleiben. 2014 hat es die Öffnungszeiten zum ersten Mal verkürzt. 2018 wurde erneut angepasst, weil das Abendgeschäft nicht mehr rentierte. Fischbacher sagt:

«An die gesellschaftlichen Veränderungen muss man sich anpassen.»

Heutzutage für alle da zu sein, sei schwierig. Und seit dem zweiten Corona-Lockdown ist das Restaurant nun geschlossen und die Zukunft der Liegenschaft nicht geklärt. Nicht geklärt ist zudem, wann der Zeitpunkt für eine Standortbestimmung ist.