Was die Thurgauer National- und Ständeräte vom 2022 erwarten

Ausblick Was die Thurgauer Mitglieder des Stände- und Nationalrats vom Jahr 2022 erwarten und wie sie Silvester feiern 4 Fragen – 32 Antworten: Die Ständerätin Brigitte Häberli und Ständerat Jakob Stark sowie die Nationalrätinnen und Nationalräte Edith Graf-Litscher, Christian Lohr, Verena Herzog, Diana Gutjahr, Manuel Strupler und Kurt Egger blicken auf das Neue Jahr und sagen, was sie gegen die Coronamüdigkeit tun und welches ihre persönlichen Vorsätze für das Neue Jahr sind. Hans Suter Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Ständerat Jakob Stark (SVP) ärgert sich über «flapsige Titel» in der Thurgauer Zeitung, während Nationalrat Christian Lohr (Mitte) nicht weniger humorvoll sagt, er wolle sich im Jahr 2022 etwas mehr bewegen. Dies und mehr verraten die acht Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentarier auf unsere vier Neujahrsfragen.

Brigitte Häberli, Ständerätin Die Mitte Bild: PD

Brigitte Häberli-Koller: Die finanziellen Folgen der Pandemie werden auch 2022 von Bund und Kantonen gemildert, dies haben die eidgenössischen Räte in der Wintersession beschlossen. Das ist wichtig für unsere KMU, die Gastronomie und auch die Schaustellerinnen und Schausteller. Dann erwarte ich, dass wir 2022 betreffend der Bodensee-Thurtalstrasse mit dem nächsten Ausbauschritt einen wichtigen Schritt vorankommen und die Realisierung erkennbar wird. Gefreut hat mich auch, dass dank den Beschlüssen in Stände- und Nationalrat der Kanton Thurgau weiterhin die säumigen Prämienzahler erfassen und so die Menschen in einer schwierigen Lage rechtzeitig unterstützen kann.

SVP-Ständerat Jakob Stark Bild: Andrea Stalder

Jakob Stark: Das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien und die Reform der beruflichen Vorsorge sind auch für den Thurgau sehr wichtig. Zentral ist der Nationalstrassen-Ausbauschritt 2023 (STEP 2). Ich erwarte darin einen ersten Teil der Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS). Sehr wichtig ist auch der Bericht zum Postulat «Zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik».

Kurt Egger, Nationalrat GP Bild: Donato Caspari

Kurt Egger: Zur Diskussion steht der Ausbau der Nationalstrassen. Da wird sich zeigen, dass die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) nicht prioritär ist und kaum in nächster Zeit gebaut wird. Auch Agrarpolitik ist ein Thema. Der Bundesrat wird aufzeigen, wie er die Landwirtschaft ökologisieren will. Weiter wird die Volksinitiative gegen die Massentierhaltung zur Abstimmung kommen.

SP- Nationalrätin Edith Graf-Litsche Bild: Gaetan Bally / KEY

Edith Graf-Litscher: Die rechten Parteien und die Wirtschaftsverbände arbeiten an einem tiefgreifenden Umbau unseres Steuersystems. Sie wollen mit neuen Vorlagen erreichen, dass bald nur noch Lohn, Rente und Konsum besteuert werden. Konzerne und Grossaktionäre müssten nichts mehr bezahlen. Sollte dieses Vorhaben Realität werden, müsste zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf über 20 Prozent erhöht werden. Das schmälert die Kaufkraft von uns allen und wäre ein volkswirtschaftlicher Super-Gau, auch bei uns im Kanton Thurgau. Die Abschaffung der Stempelsteuer, über die wir am 13. Februar 2022 abstimmen, ist Teil des Plans der Konzernlobby.

Diana Gutjahr, SVP-Nationalrätin Bild: PD

Diana Gutjahr: Anfang Jahr erwarten wir die Vernehmlassung zur STEP-Botschaft 2024-2027 zum Ausbauschritt 2023. Vor allem für den Oberthurgau ist es essenziell, dass die Bodensee-Thurtalstrasse bereits Teil dieser Vernehmlassung ist und wir dem Bau dieser wichtigen Infrastruktur für die Industrie und das Gewerbe einen Schritt näher kommen.

SVP-Nationalrätin Verena Herzog Bild: Reto Martin

Verena Herzog: Das Ziel der Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) und der Oberlandstrasse (OLS) können nur die Astronomen sehen. Wir setzen uns zwar tatkräftig dafür ein. Ob die notwendigen Bundesgelder gesprochen werden, steht in den Sternen. Bedeutende Entscheidungen, die auch alle Thurgauerinnen und Thurgauer betreffen, sind die dringende Sanierung der AHV und des BVG. Auch künftige Generationen sollen von diesen Sozialwerken profitieren.

Christian Lohr, Nationalrat Mitte Bild: PD

Christian Lohr: Es muss für die Schweiz in der Europapolitik wieder vorwärtsgehen. Von einer von Respekt geprägten Zusammenarbeit wird auch der Thurgau profitieren, sind wir doch wirtschaftlich in einer starken Beziehung mit der EU. Ebenso wird der Erfolg der Corona-Politik in den nächsten Wochen und Monaten vom Zusammenwirken der Massnahmen von Bund und Kantonen abhängen. Ich erwarte mir da mehr Teamgeist.

SVP-Nationalrat Manuel Strupler Bild: Donato Caspari

Manuel Strupler: Es gibt zahlreiche Entscheidungen, die uns alle betreffen. Als Mitglied der Finanzkommission, aber auch als Vater hoffe ich, dass wir gerade auch im Zuge der Pandemie wieder zu mehr Vernunft kommen und im nächsten Jahr etwas sorgsamer mit dem Steuergeld umgehen, um die zukünftige Generation nicht mit noch mehr Schulden zu belasten. Sicher aber hoffe ich, dass die Bodensee-Thurtalstrasse endlich das nötige Gewicht bekommt in Bern.

Brigitte Häberli-Koller: Gegen die Coronamüdigkeit bewege ich mich viel an der frischen Luft, gehe joggen und wandern und geniesse unsere wunderschöne Landschaft im Hinterthurgau.

Jakob Stark: Dank baldiger dritter Impfung (neudeutsch: Booster), hoffe ich, dass sich weiterhin keine Coronamüdigkeit im Sinne eines Krankheitssymptoms einstellt. Einstellungsmässig kann ich eine gewisse Coronamüdigkeit nicht abstreiten: Ich bekämpfe und ertrage sie mit der Hoffnung, dass sich 2022 das gesellschaftliche Leben trotz Virus weitgehend normalisiert.

Ständerat Jakob Stark erträgt die Coronakrise mit Hoffnung. Bild: Andrea Stalder

Kurt Egger: Ich habe mich gerade von der Coronamüdigkeit der letzten Welle erholt und schätze es ausserordentlich, dass ich wieder Museen und Theater besuchen kann. Partei- und Vereinssitzungen finden wieder live statt. Ich wünsche mir, dass die kommende Welle nicht zu viele Einschränkungen bringen wird.

Edith Graf-Litscher: Sowohl nach einem Tag im Homeoffice oder nach einem Sitzungstag in Bern zieht es mich an die frische Luft. Besonders berühren mich die persönlichen Gespräche mit Menschen die beruflich im Gesundheitswesen, im öffentlichen Verkehr und vielen weiteren Berufen an der Front im Einsatz sind. Wenn sie müde sind, habe ich volles Verständnis. Sie sind auch diejenigen, die über die Feiertage weiterhin für uns im Einsatz sind. Ihnen gebührt mein grosser Respekt.

Diana Gutjahr: Ich versuche, nicht ständig über Corona nachzudenken oder darüber zu sprechen, was hingegen schwierig ist, da ich nebst den News-Meldungen auch im Betrieb täglich mit den Massnahmen und Auswirkungen konfrontiert bin. Trotzdem versuche ich auch die positive Seite zu sehen. Durch dieses Virus habe ich mehr Zeit für mich gefunden und dabei neue Hobbys, wie das Backen, entdeckt.

Verena Herzog: Ich bin nicht coronamüde. Ich bin voll im Schwung. Die Impf- und Massnahmengegner halten mich auf Trab. Zusätzlich halte ich mich mental und körperlich fit.

Christian Lohr ist in Kreuzlingen am See Zuhause. Bild: Reto Martin

Christian Lohr: Die politikfreie Zeit geniesse ich mit meiner Familie. Und es ist tatsächlich angenehm, wenn es nicht in jeder Diskussion um das Covid-19-Gesetz und die beschlossenen weiteren Massnahmen geht. Ich werde viel lesen, Ausflüge mit dem Elektro-Rollstuhl machen und auch ein paar schon lange gespeicherte Filme anschauen. Es wird bestimmt guttun, auch auf andere Gedanken zu kommen.

Manuel Strupler: Zum Glück war ich in meinem Beruf nicht zu stark durch die Corona-Massnahmen eingeschränkt und gut beschäftigt, was etwas abgelenkt hat. Aber politisch hat das Thema leider sehr viel Gewicht eingenommen und unnötig gespalten, was ich in zahlreichen Diskussionen erlebt habe. Ich freue mich jetzt, auf paar ruhige Tage mit meinen Liebsten.

Brigitte Häberli-Koller: Silvester feiere ich im engsten Familienkreis zuhause in Bichelsee.

Jakob Stark: Das Gasthaus, wo ich den Silvester seit Jahren im Freundeskreis begehe, hat aufgrund von «Omikron» kurzfristig beschlossen, nach Weihnachten vorübergehend zu schliessen. Deshalb ist noch offen, wie ich den Sylvester begehe. Vielleicht mit einer Wanderung in die Nacht hinaus mit dem Lauschen der Kirchenglocken aus nah und fern, die das alte Jahr aus- und das neue Jahr einläuten.

Kurt Egger: Zwischen Weihnachten und Neujahr erholen wir uns im Engadin mit Wandern und Lesen. Den Silvesterabend werden wir ruhig zu Hause mit einem gemütlichen Nachtessen mit wenigen Kolleg:innen verbringen. Sicher wird es noch einen scharfen Jass geben.

Kurt Egger im Garten seines Arbeitsortes Nova Energie AG Sirnach. Bild: Andrea Stalder

Edith Graf-Litscher: Zu Silvester freue ich mich auf die gemeinsame Zeit und ein feines Nachtessen mit meinem Mann Harry und meinem Vater im Engadin.

Diana Gutjahr: Bis anhin haben wir jedes Jahr den Silvesterabend im Kreis der Familie verbracht und den Abend bei Raclette und gutem Wein genossen. Dieses Jahr ist es wohl etwas anders oder zumindest noch etwas ruhiger. Da die Geburt unseres ersten Kindes bald ansteht, lasse ich den Tag und Abend mal auf mich zukommen und schmiede vorgängig keine grossen Pläne. So nach dem Motto: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.

Diana Gutjahr und ihr Mann Severin erwarten ihr erstes Kind im Januar. Bild: Andrea Stalder

Verena Herzog: Silvester feiern wir ohne Jubel und Trubel coronakonform im engsten Familienkreis und jassen bis Mitternacht. So endet das 2021 immer noch spannend, aber sportlich fair.

Christian Lohr: Zum Jahresabschluss werde ich dieses Jahr sicher zu Hause sein. Zusammen mit meiner Mutter werde ich dankbar an Vieles zurückdenken, was wir 2021 erlebt haben. Wir blicken auf freudige Ereignisse und Begegnungen zurück, aber auch auf einige traurige Momente. Natürlich werden wir vor 24 Uhr zuhören, wie die Glocken läuten werden und stossen dann auf das Neue Jahr an.

Manuel Strupler: Silvestern feiern wir wie seit zahlreichen Jahren im kleinen Kreis mit Freunden und jetzt schon zum zweiten Mal mit unserer kleinen Tochter Anna. Ich hoffe, wir können mit einem feinen Ottenberger Wein auf ein Jahr mit weniger Herausforderungen, Einschränkungen und bessrem Wetter für die Landwirtschaft anstossen.

Ständerätin Brigitte Häberli-Koller wird wohl auch im neuen Jahr sportlich unterwegs sein. Bild: Andrea Stalder

Brigitte Häberli-Koller: Ich nehme mir keine persönlichen Vorsätze, sondern versuche, aus jedem Tag das Beste zu machen.

Jakob Stark: Ich gehöre zu jenen Menschen, die am Jahresende einen stillen Moment suchen, um Bilanz zu ziehen und sich für das neue Jahr Ziele und Vorsätze geben. Auch wenn es oft wieder die gleichen Ziele sind. Die Vorsätze sind jedoch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, ausser diesem: Der Thurgauer Zeitung die Treue halten, auch wenn mich ihre flapsigen Titel immer wieder ärgern.

Kurt Egger: Ich brilliere nicht mit Sportlichkeit und habe mir vorgenommen, regelmässig zu joggen. Ich nehme jeweils am Parlamentarierinnen- und Parlamentarier-Anlass teil (Jogging rund ums Bundeshaus). Da will ich mich im nächsten Jahr um einige Ränge verbessern. Als Nationalrat sollen meine Anliegen insbesondere in der Energie- und Klimapolitik noch häufiger mehrheitsfähig werden.

Edith Graf-Litscher gilt als Verfechterin des ÖV. Bild: Reto Martin

Edith Graf-Litscher: In dieser beschwerlichen Zeit ist es wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig aufreiben und das Vertrauen in unsere Institutionen nicht mit Fakenews geschwächt wird. Wir leben zum Glück in der Schweiz und im Thurgau in einer funktionierenden direkten Demokratie, um die uns viele Menschen in andern Ländern beneiden. Gemeinsam schaffen wir den Weg aus der Krise. Jede und Jeder kann dazu im persönlichen Umfeld und Verhalten und gegenseitigem Respekt dazu beitragen. Jetzt sind wir alle gefordert. Der Thurgau kann mehr!

Diana Gutjahr: Mehr Zeit für Hobbys oder gesünder zu essen, solche Vorsätze habe ich mir nicht genommen. Ich finde, man sollte sich täglich dessen bewusst sein, was man macht oder eben nicht. Eines ist aber sicher: Wir freuen uns sehr auf unser Kind und die gemeinsame Kennenlernzeit als kleine Familie – und das wird Vorrang haben vor allem anderen.

Verena Herzog: Meine Vorsätze für 2022? 1. Auch 2022 kein «Blech» versprechen. Positiv bleiben, aber keinen falschen Optimismus verbreiten. 2. Weiterhin sachbezogen, abgestützt auf wissenschaftliche Fakten die kommenden Herausforderungen der Pandemie und auch die anderen wichtigen politischen Themen mit viel Elan und Optimismus anpacken. 3. Sich täglich an der Familie und den Schönheiten der Natur freuen. Ich wünsche mir für 2022, dass alle den Sinn und die Wichtigkeit der Schutzmassnahmen und der Impfung erkennen und den Schritt zur gemeinsamen Bewältigung der Coronapandemie vollziehen.

Packt auch mal im Garten an: Nationalrätin Verena Herzog. Bild: Reto Martin

Christian Lohr: Nach den Weihnachtstagen möchte ich wieder etwas mehr auf meine Linie schauen. Konkret bedeutet dies, mehr Bewegung und eben die eine oder andere Kalorie weniger. Doch stärker auf der Linie zu bleiben, das meine ich auch im politischen Sinn. Ich will dazu beitragen, dass meine Partei «Die Mitte» daran arbeitet, ihre Wertelinie auch nach dem Namenswechsel konsequent zu behalten.

Manuel Strupler: Ich bin nicht so auf Vorsätze aus, für mich zählt, was man macht, nicht was man sich vornimmt. Nach diesem Motte lebe, arbeite und politisiere ich. Klar werde ich aber auch nächstes Jahr mit Überzeugung für unsere bürgerlichen Werte, das Gewerbe und die Landwirtschaft einstehen – die politischen Herausforderungen gehen uns bestimmt nicht aus.

Manuel Strupler will sich auch im neuen Jahr für seine politischen Überzeugungen einsetzen. Bild: Donato Caspari

