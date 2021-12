20 Jahre On Air: St.Galler Lokalradio toxic.fm feiert Geburtstag

Ausbildungsradio Das St.Galler Alternativradio toxic.fm wird 20 Jahre alt – und wechselt das Musikgenre: Weg vom Rock hin zu Dance und Elektro Toxic.fm feiert Geburtstag. Vor 20 Jahren ging das von HSG-Studenten gegründete Radio auf Sendung. Seither hat sich die Medien- und Musiklandschaft grundlegend verändert. Doch eines ist beim Sender gleich geblieben: die Ausbildung von jungen Radiotalenten. Ein Rückblick auf turbulente Zeiten. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 02.12.2021, 18.00 Uhr

Toxic.fm bildet Radiojournalistinnen und -journalisten aus. Die Erfahrung, selbst am Mikrofon zu stehen, reizt noch immer viele. In den vergangenen 20 Jahren haben rund 450 Personen das Ausbildungsprogramm des Alternativsenders absolviert. Bild: Andri Vöhringer (1. Dezember 2021)

Es ist der damalige Bundesrat Moritz Leuenberger persönlich, der vor 20 Jahren den Startschuss gibt. Mit seiner Unterschrift unter der Konzession kann das St.Galler Radio toxic.fm auf Sendung gehen. Am Montag, 3. Dezember 2001, liegt Hochnebel über der Stadt – aber zum ersten Mal erklingt auf der Radiofrequenz 107,1 eine Stimme, erklingt Musik.

Zwei Jahre zuvor kam eine Gruppe von HSG-Studenten auf die Idee, ein Campusradio für die Universität St.Gallen zu realisieren. Nach zwei Testläufen unter dem Namen Radio HerzSchlaG und grossem Anklang beim Publikum, wurde eine permanente Radiokonzession beantragt. Toxic.fm ist geboren.

Die damaligen Macherinnen und Macher von toxic.fm vor dem Studio an der Engelaustrasse in Rotmonten. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006)

Die ersten Jahre des Radios sind wild. Toxic.fm ist das bunte, unkonventionelle Alternativradio. Nicht nur der Musikmix ist wild und reicht von Rock über Pop und Elektro bis zu Hip-Hop. Auch die Macherinnen und Macher erleben turbulente Zeiten.

Neben Partys, Sendevorbereitung und Interviews mit Grössen wie Oasis und Foo Fighters, dominiert ein Thema: Geldnot. Mehrmals steht das Radio am finanziellen Abgrund. Die Sendetechnik ist am Anschlag, von drei Studioeinheiten funktioniert teilweise nur noch eine.

Viel Idealismus und wenig Geld

Doch das Sendestudio im Erdgeschoss und Keller eines Wohnhauses an der Engelaustrasse – mitten im Rotmonten-Quartier – ist ein kreativer Herd. Geprägt von Idealismus, Ideenreichtum und spärlichen Mitteln wächst eine Pflanze, die heute nicht mehr aus der Ostschweizer Medienlandschaft wegzudenken ist. Denn was toxic.fm ausmacht, ist die Ausbildung von jungen Radiotalenten.

Blick in den Redaktionsraum von toxic.fm an der Engelaustrasse im St.Galler Rotmonten-Quartier. Die Technik kam ab und zu an den Anschlag. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006) Rafaël Zeier gestaltete das Jugendradio von Beginn weg mit. Bis 2010 moderierte er jeden Sonntag die Toxiparade, die Hitparade der toxic.fm-Songs. Heute ist Zeier Journalist für Digital- und Gesellschaftsthemen beim Tagesanzeiger und lebt weiterhin in St.Gallen. Bild: Boris Adolf (30. Juni 2005) Die persönliche Betreuung der Auszubildenden stand bei toxic.fm von Beginn weg im Fokus. Von links: Nicole Besmer, Auszubildender Marc Bieri und Ralph Wirth. Besmer war von 2005 bis 2007 Redaktionsleiterin von toxic.fm. Seit 2012 ist sie Produzentin bei SRF3. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006) Ralph Wirth war von 2006 bis 2008 Geschäftsführer von toxic.fm. Heute arbeitet der frühere DJ und Musikproduzent im Marketing von Microsoft. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006) Bis 2010 führte toxic.fm eine eigene Musikredaktion, die für die Sichtung und für das Einlesen neuer Musik zuständig war. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006) Im Bild der damalige Leiter der toxic.fm-Musikredaktion, Marc Frischknecht. Heute tourt er als Sänger und Gitarrist von «Yes I’m Very Tired Now» durch die Konzerthallen und ist Mitinhaber der St.Galler Bar Øya. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006) Die toxic.fm-Truppe im November 2006 vor dem Studio in der Engelaustrasse. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006) Der «goldene Nussgipfel» und rechts der damalige Moderationsleiter von toxic.fm, Andi Rohrer. Heute moderiert er auf SRF3 die Abendsendung Sounds. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006) Das Logo von toxic.fm war in den ersten zehn Jahren giftgrün. Später wechselte es zu anderen Farben. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006) Stefan Friedli, der Geschäftsführer von toxic.fm zwischen 2008 und 2010. Heute ist Friedli Handelslehrer am Kaufmännischen Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen. Bild: Reto Martin (2. Juni 2010) Der gebürtige Niederländer Felix van den Berg moderiert seit während Jahren die Abendsendung Frost auf toxic.fm. Darin widmete er sich der Musik aus dem Norden Europas - von Skandinavien, über Island, Färöer bis hin nach Grönland. Der Stadtsanktgaller gründete 2007 auch das Nordklang Festival. Bild: Hanspeter Schiess (20. März 2012) Beni Hofstetter absolvierte 2011 das Ausbildungsprogramm bei Radio toxic.fm. Heute ist er Moderator bei FM1. Bild: Urs Bucher (29. März 2011)

Rund 450 Männer und Frauen haben in den vergangenen 20 Jahren neben Studium oder Job die Moderations- oder Redaktionsausbildung absolviert. Und sind danach zu SRF, FM1, «Tages-Anzeiger», «Tagblatt», NZZ oder anderen deutschsprachigen Medienhäusern weitergezogen. Als bei toxic.fm 2009 das Geld wieder einmal knapp ist, kommt die Idee der Führungsriege: Da die Ausbildung qualitativ so gut ist, soll sie nicht mehr gratis angeboten werden. Seit 2010 kostet der Ausbildungslehrgang nun rund 4000 Franken. Dem Interesse für die Radioschule hat das keinen Abbruch getan – den akuten Geldsorgen hingegen schon.

«Es ist eine Erfolgsgeschichte», sagt Adrian Schawalder, Mitgründer des Radios und heute Verwaltungsratspräsident der hinter toxic.fm stehenden RSS AG Medienschule. Es sei ein grossartiger Moment auf 20 Jahre zurückzublicken.

«Toxic.fm ist noch immer ein Sprungbrett in die Medienwelt. Wir sind stolz, was wir auf die Beine gestellt haben.»

Noch heute gehört toxic.fm und die Medienschule zu 52 Prozent der Universität St.Gallen, die restlichen 48 Prozent gehören CH Media, dem Konzern, zu dem auch das «Tagblatt» gehört.

Berge voll CDs zugeschickt

Andreas Batliner, Geschäftsführer von toxic.fm. Bild: Andri Vöhringer (1. Dezember 2021)

Seit 16 Monaten leitet Andreas Batliner die Geschicke des Ausbildungsradios. Der 30-jährige Liechtensteiner kennt die wilden Anfangszeiten von toxic.fm nur vom Hörensagen. «Wie bei jedem Medium gab es Hochs und Tiefs», sagt Batliner. «Unsere Auszubildenden reizt noch immer die aussergewöhnliche Erfahrung, selbst am Mikrofon zu stehen und Zuhörerinnen und Zuhörer informieren und durch den Tag begleiten zu können.»

Vom ersten Tag an machen sie Radio, dürfen ausprobieren, testen, Fehler machen. Die Praxiserfahrung sei schweizweit einzigartig und die Radioausbildung ein guter erster Schritt in die Medienwelt, so der Geschäftsführer.

«Toxic.fm ist aber nicht nur einfach ein Probierradio, wir haben klare Qualitätsansprüche.»

Wichtig sei die individuelle Betreuung von Medienprofis. Sie begleiten die Auszubildenden auf ihrem Weg. Ist toxic.fm in den vergangenen Jahren braver geworden? Batliner verneint. «Ich würde eher sagen moderner. Heute ist es ein professionelles Radio – was es vor 20 Jahren noch nicht war.»

Das erste Logo von toxic.fm war giftgrün. Bild: PD

In der Zeitspanne habe sich auch der Stellenwert des Mediums Radio verschoben. Die Medienlandschaft hat sich verändert. «Das Tempo ist heute höher. Alles muss kürzer, schneller sein», sagt Batliner. Ein Radio ohne Einbezug von sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder Twitter sei zudem undenkbar.

«Das eine geht nicht mehr ohne das andere.»

Auch die Digitalisierung hat toxic.fm verändert. 2001 schickten Bands teils noch Demos auf Kassetten ans Radio, von den Plattenfirmen wurde es mit Bergen von CDs bemustert. Heute wird die Musik nur noch digital angeliefert. «Ich weiss gar nicht, wann ich das letzte Mal eine CD in der Hand hatte», sagt Batliner.

Ein Kontrastprogramm zum Mainstream bieten

Zweimal ist das Radio in den vergangenen 20 Jahren umgezogen: Anfang 2010 von Rotmonten in den Westen von St.Gallen an die Bionstrasse. Die neue Studioinfrastruktur gab toxic.fm auch einen technischen Professionalisierungsschub. Vergessen waren damit auch die bisweilen kuriosen Wettermeldungen, als Sonnenschein am Äther vermeldet wurde, es aber draussen geschneit hat – denn in den Kellerstudios im Wohnhaus in Rotmonten gab es kein Tageslicht, keine Fenster, keinen Bezug zur Aussenwelt.

Die Redaktionsräume von toxic.fm im Lerchenfeld haben Fenster. Das erste Studio vor 20 Jahren war noch in einem Keller. Bild: Andri Vöhringer (1. Dezember 2021)

Vor einem Jahr zog toxic.fm ein zweites Mal um und ist neu im Lerchenfeld an der Fürstenlandstrasse zu Hause. Auch inhaltlich hat sich das Radio in den zwei Jahrzehnten verändert. 2010 wurde das Musikgenre gewechselt: Vom kunterbunten Mix, in dem viele eine Kopie des österreichischen Alternativsenders FM4 sahen, zu Modern Rock. Bei vielen Fans der ersten Stunde von toxic.fm löste dieser markante Schritt Kopfschütteln aus. Der musikhistorische Rückwärtsbezug widerspreche einem progressiven Radio, kritisierten andere.

Nach über zehn Jahren hat Rock nun aber auch bei toxic.fm ausgedient. Geschäftsführer Batliner kündigt einen Wechsel an: «Wie Hörerzahlen zeigen, wird das Genre immer weniger nachgefragt. Wir möchten insbesondere die Jungen stärker ansprechen und stellen daher im kommenden Frühling das Musikprogramm auf Dance und Elektro um.» Die Stilrichtung liege im Trend.

«Wir sehen darin eine grosse Chance für die Zukunft und eine Bereicherung für die Ostschweiz.»

Denn laut Konzession des Bundes ist es immer noch der Auftrag von toxic.fm, ein «publizistisch-kulturelles Kontrastprogramm» zum Mainstream zu bieten.

