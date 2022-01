Metzgerei Grüebler in Gossau expandiert

Ausbau Nachdem sich Denkmalpflege gegen Projekt wehrte: Gossauer Metzgerei kann mit Neubau starten Die Denkmalpflege und die Stadt Gossau haben grünes Licht für den Abbruch und den Neubau der Metzgerei Grüebler an der St.Gallerstrasse gegeben. In den nächsten Wochen soll das erste Haus abgerissen werden. Rita Bolt Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pia Grüebler und Rafael Grüebler vor ihrer Metzgerei in Gossau. Bild: Ralph Ribi

Rafael Grüebler möchte eine moderne Metzgerei und kein Nullachtfünfzehn-Fleischfachgeschäft. In der heutigen Metzgerei ist der Aufbruch zur Modernität und Digitalisierung bereits sichtbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auf den neuen Fleischwaagen, die direkt mit der Kasse verbunden sind, erscheinen für die Kundschaft gut sichtbar im Sekundentakt Fotos mit Funktion der Mitarbeitenden der Metzgerei.

Damit werde Nähe zu den Kunden geschaffen, sagt Grüebler. Die Metzgerei beschäftigt zwölf Mitarbeitende – Vollzeitangestellte und Aushilfen. Weiterhin ist die Seniorchefin Pia Grüebler am Nachmittag im Laden anzutreffen. «Unsere Metzgerei steht auf gesunden Beinen», sagt der 36-Jährige, der die Metzgerei vor genau zehn Jahren von seinen Eltern übernommen hat. Und ebenfalls vor zehn Jahren habe die Planung für eine neue Metzgerei begonnen. Allerdings sei man damals noch von einem anderen Projekt ausgegangen, habe aber keinen gemeinsamen Nenner finden können.

Denkmalpflege stellte sich anfangs gegen Pläne

Nun liegen die Bewilligungen für das aktuelle Projekt vor: Dank der Unterstützung und der Interessenbekundung der Stadt Gossau habe die Denkmalpflege, die sich gegen die Ausbaupläne gestellt hatte, grünes Licht für den Abbruch und den Neubau der Metzgerei an der St.Gallerstrasse gegeben. Die Stadt Gossau hat die Baubewilligung ebenfalls erteilt. Rafael Grüebler sagt:

«Nach etwa acht Jahren Planungszeit können wir endlich starten.»

Wann genau mit den Abbrucharbeiten begonnen werde, sei noch nicht terminiert. «Aber so schnell als möglich», sagt der Metzger lachend. Er wolle, dass es jetzt vorwärts gehe. In den nächsten Wochen werden an der St.Gallerstrasse die Bagger auffahren und das zweigeschossige gelbe Haus neben der Metzgerei Grüebler abreissen. Die Denkmalpflege bezeichnete es als «wertvoll historisches Gebäude». «Die Blockade der Denkmalpflege hat uns zwei bis drei Jahre gekostet», erklärt Rafael Grüebler.

Die Metzgerei Grüebler möchte ihre Fläche erweitern. Dazu muss das gelbe Gebäude, in dem das Modehaus Wirth untergebracht ist, weichen. Bild: Michel Canonica (30. Juli 2019)

Zuerst werde das Lager von Mode Wirth hinter der Häuserfront abgerissen. «Mode Wirth hört nicht auf, sondern verkleinert sich zu unseren Gunsten», sagt Rafael Grüebler. Nach dem Wirth-Lager werde das Gebäude an der St.Gallerstrasse dem Erdboden gleich gemacht.

Take-away-Angebot wird ausgebaut

In der Häuserlücke werde dann ein dreigeschossiger Neubau realisiert; im Erdgeschoss wird das neue Fleischfachgeschäft entstehen. Das Interieur werde mit viel Holz gestaltet. Bestandteil ist ein Dry-Aged-Kühlschrank, in dem verschiedenes Fleisch am Knochen reift. Geplant ist zudem, weitere regionale Produkte ins Sortiment aufzunehmen.

Im jetzigen Ladenbereich wird der «Warm-Verkauf» ausgebaut. «Der Take-away mit Mittagsmenus boomt schon seit längerer Zeit», sagt der gebürtige Gossauer. Deshalb werde diesem Bereich ebenfalls viel Beachtung geschenkt und das Angebot vermutlich mit Spezialitäten leicht erweitert. Geplant sind wenige Sitzgelegenheiten, für diejenigen, die das Mittagessen in der Metzgerei einnehmen wollen. Das Fleischfachgeschäft und der Take-away-Bereich bilden eine grosse gemeinsame Fläche. Während der Bauarbeiten sollte es laut Grüebler zu keinen Einschränkungen kommen.

Altes Schlachthaus wird in der zweiten Etappe abgerissen

Die ganze Fleischverarbeitung wird ebenfalls im Neubau untergebracht. Bis es so weit ist, wird noch in den bestehenden Räumen gearbeitet. Hinter der Metzgerei liegt das scheunenartige Schlachthaus; der Schlachtbetrieb wurde 2012 eingestellt. Weiterhin wird dort das Fleisch zerlegt. «Wir arbeiten eng mit den Bauern in Gossau und Umgebung zusammen», sagt Rafael Grüebler.

Der Viehhandel werde teils noch über die Ladentheke abgewickelt. Die Tiere werden nach Bedarf geschlachtet und der Metzgerei halbiert oder geviertelt angeliefert. Es werde ebenfalls noch selber gewurstet. Der Metzger sagt:

«Ich bin um 5 Uhr am Morgen noch selber in der Wursterei und wechsle dann um 9 Uhr in den Laden.»

Geplant ist, das Schlachthaus in einer zweiten Etappe abzureissen, sobald der Neubau an der St.Gallerstrasse bezogen ist.

Grüeblers Architektin Monika Fürer hat die Liegenschaft St.Gallerstrasse mit der FCM AG erworben; Rafael Grüebler wird sie mieten. Vorbesprochen sei ein Parzellenabtausch: Rafael Grüebler gibt der FCM AG die Parzelle des alten Schlachthauses und erhält dafür die Liegenschaft mit dem Neubau an der St.Gallerstrasse. Der Abtausch sei noch nicht im Detail ausgehandelt. Mit dem Abbruch des Schlachthauses wird der Durchgang vom Kirchplatz zum Toggenburgplatz geöffnet. Für Rafael Grüebler hätte diese Fläche im Stadtzentrum viel Potenzial.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen