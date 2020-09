Aus zehn mach zwei: Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg hat sich auf zwei Schulhaus-Varianten festgelegt Der Richtungsentscheid war deutlich: Die Schulbürgerschaft der Schulgemeinde Andwil-Arnegg hat sich am Montag im Rahmen einer ausserordentlichen Versammlung für zwei Schulhaus-Varianten ausgesprochen, die weiterverfolgt werden sollen. Zur Auswahl standen zehn Varianten in Andwil und Arnegg. Auch der Kredit von 70'000 Franken für die beiden Vorprojekte wurden genehmigt. Perrine Woodtli 01.09.2020, 15.18 Uhr

Die Schulanlage Ebnet in Andwil: Die Variante Nord, bei der ein Trakt D auf der Wiese neben dem Trakt C (braunes Gebäude) und dem roten Platz gebaut werden würde, wird weiterverfolgt. Ralph Ribi (14. Januar 2020)

Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg braucht mehr Platz. Das ist schon lange bekannt. Steigende Schülerzahlen, veränderte Unterrichtsformen sowie zusätzliche Dienstleistungen wie Mittagstisch oder Schulsozialarbeit: Die Räume in den Schulanlagen Ebnet und Otmar in Andwil sowie in den vier Kindergärten in Andwil und Arnegg reichen schlicht nicht mehr aus. Gewisse Angebote werden heute teilweise in Provisorien durchgeführt. Die Schüler und Lehrpersonen müssen vor allem eines sein: flexibel.

Deshalb soll ein neues Schulhaus her. Doch wo soll es stehen? Es gibt es zwei Möglichkeiten: die Erweiterung der Schulanlage Ebnet in Andwil oder ein Neubau in Arnegg. Anfang Jahr hat der Schulrat den Schulbürgern zehn Varianten – fünf für Andwil, fünf für Arnegg – vorgestellt.

Schulratspräsident weibelte für die vorgeschlagenen Favoriten

Das letzte Wort hatte die Schulbürgerschaft, die sich für je eine Variante an einem Standort entscheiden sollte, nun an diesem Montag. Eigentlich hätte die Schulbürgerversammlung Ende März stattfinden sollen. Aufgrund der Coronapandemie wurde sie aber verschoben. Ausgerüstet mit orangem Stimmzettel und hellblauer Schutzmaske trafen sich 131 Stimmberechtigte im Mehrzwecksaal in Andwil. Dies entspricht rund fünf Prozent aller Schulbürger. Auch einige Gäste, unter anderem Stadtparlamentarier aus Gossau, mischten sich unter die Zuhörer.

Christoph Meier-Meier, Schulratsprädient der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. PD

Schulratspräsident Christoph Meier-Meier ging zu Beginn nochmals kurz auf die einzelnen Varianten ein und begründete, wieso der Schulrat diese als geeignet erachtet – oder wieso eben nicht. Denn der Schulrat hatte sich im Dossier mit den zehn Varianten gleich auf zwei Favoriten festgelegt.

Für den Standort Ebnet favorisierte er die Variante Ebnet Nord – unter anderem wegen der kurzen Wege zu den anderen Gebäuden. Bei dieser Variante würde ein neuer Trakt D nördlich des Traktes C auf dem Schulgelände gebaut. Für diese Variante ist der Kauf von Bauland und eine Umzonung nötig.

Für das Gossauer Gemeindegebiet Arnegg gab es ebenfalls fünf Varianten. Und zwar an folgenden Orten:

Für den Standort in Arnegg empfahl der Schulrat die Variante West. Es handelt sich um das Grundstück an der Weideggstrasse, wo sich heute die Beachvolleyballfelder befinden. Dieser Standort habe gegenüber den anderen Arnegger Varianten viele Vorteile, sagte Meier. So sei das Land, dass der Stadt Gossau gehört, verfügbar und befinde sich bereits in der Zone für öffentliche Bauten. Eine Umzonung sei also nicht nötig. Eine solche sei heute gar nicht mehr so einfach, sagte Meier.

«Es ist nicht unmöglich, aber es wird immer schwieriger.»

Im Vergleich zu den anderen Grundstücken, bei denen eine Umzonung erforderlich wäre, sei dieser Standort somit nicht mit Unsicherheiten verbunden. Auch der Gossauer Stadtrat favorisiert die Parzelle mit den Beachvolleyballfeldern, wie er 2019 in einer Antwort auf einen Parlamentsvorstoss schrieb.

Schulbürger folgen den Anträgen des Schulrats

Die Schulbürgerinnen und Schulbürger entschieden sich schliesslich mit einer Gegenstimme ebenfalls für die Varianten Ebnet Nord und Arnegg West und folgten somit den Anträgen des Schulrats. Weiter genehmigten sie einstimmig den Kredit von 70'000 Franken für die Vorprojekte.

Wie viel die beiden Varianten kosten, ist noch offen. Eine genaue Kostenschätzung sei erst im Rahmen eines Vorprojektes möglich, sagte Meier. Zudem müsse man noch die «Ohnehin-Kosten» definieren, also jene Kosten, die sowieso entstehen, selbst wenn kein neues Schulhaus realisiert würde.

Man wolle, so Meier, «transparent» zeigen, wie viel die zwei Varianten ohne jene «Ohnehin-Kosten» kosten. Dies ermögliche einen richtigen Vergleich beider Varianten.

Wird das Beachvolleyballfeld ersetzt?

Trotz des deutlichen Abstimmungsresultats hatten die Anwesenden Fragen. So wollte jemand wissen, ob die Beachvolleyballfelder in Arnegg ersetzt würden, falls dort das Schulhaus gebaut werde. Nach kurzem Überlegen sagte Meier: «Ich gehe schwer davon aus.» Dafür sei aber auch die Grundstücksbesitzerin zuständig. Er werde sich aber für einen Ersatz einsetzen, versprach Meier.

Ein anderer Bürger wollte wissen, wieso bei einem Arnegger Schulhaus keine Turnhalle vorgesehen sei. Der Bedarf sei momentan gedeckt, antwortete Meier. Dies schliesse eine Turnhalle in Zukunft nicht aus.

«Wir wollen die Kosten aber nicht aufblasen, wenn es nicht dringend nötig ist. Wir wollen kein Luxusprojekt.»

Eine Frau wollte wissen, ob der Mittagstisch sowohl in Andwil als auch in Arnegg stattfinde, falls das Schulhaus in Arnegg gebaut werde. Dazu konnte Meier keine finale Antwort geben. Bei einem Neubau in Arnegg werde man sicher die nötige Infrastruktur für einen Mittagstisch schaffen. Ob es dann aber wirklich einen Andwiler und einen Arnegger Mittagstisch gebe, hänge am Ende auch von den Teilnehmerzahlen ab.

Die nächste Abstimmung steht in einigen Monaten an

Nach dem Richtungsentscheid vom Montag sieht der Zeitplan nun wie folgt aus: Nachdem der effektive Raumbedarf bestimmt wurde, werden die zwei Vorprojekte inklusive Kostenschätzung ausgearbeitet. Die Schulbürger stimmen dann an der Urne über eine Sieger-Variante und den Projektierungskredit ab. Wann genau es so weit ist, konnte Meier am Montag noch nicht sagen. Möglicherweise könne die Abstimmung bereits im Frühling stattfinden, durch Corona sei man aber in Verzug.

«Es ist wichtig, dass wir uns genügend Zeit nehmen für dieses Projekt.»

Sobald eine Sieger-Variante vorliegt, wird das Bauprojekt ausgearbeitet. Über dieses entscheiden dann ebenfalls die Schulbürgerinnen und Schulbürger.