Aus für den grossen Hampelmann: Der Spielzeugladen Zollibolli schliesst sein Geschäft an der St.Galler Marktgasse

Schon seit geraumer Zeit bekundet das traditionelle Spielwarengeschäft Mühe mit der Niederlassung an der Marktgasse in St.Gallen. Mit der Coronakrise hat sich das Problem für Zollibolli noch verschärft. Deshalb sieht sich der Spielzeugladen gezwungen, sein Geschäft an der Marktgasse so bald als möglich aufzugeben.

13.08.2020, 09.20 Uhr