Aus der Betonwüste wird eine Oase: Auf dem Areal Bach werden 150 Bäume und Sträucher gepflanzt Seit einigen Tagen sind die Bagger auf der Brache bei der Migros Bach am Werk. Sie graben Löcher. Die Bepflanzung von 150 Bäumen und Sträuchern am Mittwoch auf dem Areal Bach war der Startschuss für die Zwischennutzung. Theepan Ratneswaran 25.11.2020, 18.02 Uhr

Stadtgrün St. Gallen pflanzt ein Baum ein. Bild: Arthur Gamsa (25. November 2020)

«Wir schreiben Geschichte in St. Gallen», sagt Melanie Diem, die Präsidentin des Vereins Areal Bach. Am Mittwoch pflanzen Stadtgrün St. Gallen und die Mitarbeiter des Vereins Förderraum auf der Brache nördlich der SBB-Gleise in St. Fiden rund 150 Bäume und Sträucher. In der Geschichte der Stadt St. Gallen seien noch nie so viele Bäume aufs Mal gepflanzt worden, sagt Diem.