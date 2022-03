Stadt St.Gallen: Das befürchtete Beizensterben ist ausgeblieben

Augenschein Die St.Galler Restaurants sind nach dem Fall von Zertifikat und Maskenpflicht wieder proppenvoll – zumindest an den Wochenenden Mit dem Ende der Zertifikats- und Maskenpflicht atmen Gastronominnen und Gastronomen auf. Sie haben wieder volle Restaurants, wie ein Augenschein am Wochenende zeigt. Anders sieht es an Wochentagen aus. Ein Beizensterben hingegen ist kein Thema mehr. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Gian Antonio Franzon vom Restaurant Facincani hat alle Hände voll zu tun. Bild: Benjamin Manser

Jetzt kommt Dominik Dieng ins Schwitzen. Es ist Samstagabend, 19 Uhr, Essenszeit. Der stellvertretende Geschäftsführer des Restaurants Kolosseum serviert Teller um Teller mit Fisch und Pasta, schenkt Wein und Wasser nach, nimmt Bestellungen auf. Das Restaurant an der Bahnhofstrasse in St.Gallen ist bis auf den letzten Platz belegt. Kein Tisch ist mehr frei.

«Am Freitag- und Samstagabend weiss ich nicht wohin mit all den Gästen.»

Die Leute, die am Samstagnachmittag anrufen und reservieren wollen, müsse er aufs kommende Wochenende vertrösten. Seit die Zertifikats- und Maskenpflicht in der Gastronomie vor zwei Wochen vom Bundesrat aufgehoben wurde, läuft es rund in den Beizen. «Wir sind heute Abend leider schon voll», heisst es am Telefon bei manchem Restaurant der Stadt. Bei einem Gang am Samstagabend durch die St.Galler Gassen sieht man fast nur volle Gaststätten und freudige Gesichter der Gäste durch die Fenster.

Volles Haus: Am Freitag- und Samstagabend ist ohne Reservation kaum noch ein Tisch in den Restaurants der St.Galler Innenstadt zu bekommen. Bild: Benjamin Manser

«Geht es noch ins Kino oder ins Theater?»

Auch Gian Antonio Franzon vom Restaurant Facincani hat alle Hände voll zu tun. An der Tür des italienischen Traditionslokals an der Gallusstrasse hängt am Samstagabend ein Schild: «Ausgebucht.» Drinnen wirbelt Franzon zwischen den Tischen hindurch. Seit 34 Jahren arbeitet er hier. Er sagt, dass heute kaum jemand an einem Freitag- oder Samstagabend ohne Ziel in die Stadt laufe und seine Partnerin oder seinen Partner frage: «Wo gehen wir essen?»

Gian Antonio Franzon wirtet seit 34 Jahren im Restaurant Facincani. Bild: Benjamin Manser

Am Wochenende gehe es inzwischen nur noch mit Reservation – dieser Trend habe sich schon vor der Pandemie immer deutlicher abgezeichnet. Franzon fragt Gäste, die auf eine frühe Uhrzeit reservieren, ob sie später noch irgendwo hingehen – etwa ins Kino, ins Theater oder in die Kellerbühne. «Dann können wir den Tisch ab 20 Uhr für neue Gäste freigeben.»

An den Wochenenden laufe es gut. Anders unter der Woche. Da schwanke die Nachfrage, sagt Franzon:

«Es ist eine Wundertüte.»

«Ausgebucht»: Schild am Eingang des Restaurants Facincani in St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Vergangene Woche seien an einem Mittag lediglich vier Tische besetzt gewesen. «Die kann ich spielend alleine bedienen.» Deshalb habe er seinem Servicemitarbeiter kurzfristig frei gegeben. Besonders wochentags fehle die Laufkundschaft. «Aber einige Stammkunden – die vom Homeoffice ins Büro zurückgekehrt sind – stehen mittags wieder auf der Matte.» Es sei zudem befreiend, keine QR-Codes und Ausweise mehr kontrollieren zu müssen. «Das war komplex.»

In Grossstädten üblich, jetzt auch in St.Gallen

Einen Schritt weiter als Franzon geht Stefan Schmidhauser, der Pächter des Fondue Beizli und des Restaurants «National/Goldener Leuen» in der Altstadt. Er hat am Freitag- und Samstagabend inzwischen zwei Essenszeiten fürs «Fondue Beizli» definiert: «Von 17 bis 20 Uhr kommen eher ältere Leute, die früh wieder zu Hause sein wollen.» Der zweite Reservationszeitraum von 20 Uhr bis Schluss spreche hingegen tendenziell eher jüngere Menschen an, die nach dem Restaurantbesuch noch weiterziehen wollen. Zwei Zeitfenster, das sei in grösseren Städten wie Zürich oder in europäischen Metropolen gang und gäbe, sagt Schmidhauser.

Stefan Schmidhauser ist Pächter der beiden Restaurants Fondue Beizli und National / Goldener Leuen in der St.Galler Altstadt. Bild: Thomas Hary

«Aber die St.Gallerinnen und St.Galler kennen das noch nicht so.»

Das Gros der Gäste komme ohnehin nicht mehr unter der Woche, sondern am Wochenende in seine beiden Betriebe. Da habe es eine Verschiebung gegeben, sagt Schmidhauser. «Man geht einmal richtig auswärts essen – und das meist eben am Freitag oder Samstag.»

Das Beizensterben bleibt aus

Die Gäste kommen zurück. Das sind gute Nachrichten für die arg gebeutelte Gastronomie. Denn als die Betriebe wegen der Pandemie schliessen mussten und erst nach und nach mit Auflagen – Plexiglas, Abständen, Masken- und Zertifikatspflicht – wieder öffnen durften, waren die Befürchtungen gross, dass zahlreiche Beizen diese Krise nicht überleben würden. Doch das Beizensterben blieb aus, wie Zahlen der Stadtpolizei St.Gallen zeigen. 2019 hatte diese 575 Gastwirtschaftspatente ausgestellt. 2020 gab es 569 Gastwirtschaften in der Stadt und 2021 mit 576 Betrieben sogar einen mehr als vor der Pandemie.

Während im vergangenen Jahr neun Beizen eingingen, eröffneten dafür 16 Gastwirtschaften. René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen, warnt jedoch, die Zukunft allzu rosig zu bewerten.

Neue Probleme tauchen am Horizont auf

«Es ist noch nicht ausgestanden», sagt auch Stefan Schmidhauser. Die Stunde der Wahrheit komme erst, wenn die Coronakredite zurückbezahlt werden müssten. Da könnte es für einige Betriebe nochmals eng werden. Schmidhauser lobt aber auch den Kanton. Er sei dankbar für dessen Unterstützung; der Kanton St.Gallen habe zur leidenden Gastrobranche geschaut.

«Regierungsrat Bruno Damann und die Regierung haben uns aus der Patsche geholfen.»

Mit seinen Betrieben sei er auf gutem Weg, sagt Schmidhauser. «Ich bin zufrieden, so wie es ist.» Es gebe noch Luft nach oben. «Wir schreiben noch nicht die Zahlen wie 2018 oder 2019 – vor der Pandemie.» Was noch fehle, seien Apéros und Firmenessen unter der Woche. Einige Gäste seien noch etwas verunsichert, aber für viele sei Corona fast kein Thema mehr.

An nahes Beisammensein in den Restaurants haben sich die Menschen schnell wieder gewöhnt. Nur wenige sind noch verunsichert. Bild: Benjamin Manser

Andere Themen rücken für den Gastronomen in den Vordergrund. «In der Branche ist in den vergangenen zwei Jahren viel Personal abgesprungen.» Neben dem Personalmangel beschäftigt Schmidhauser aber insbesondere das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Dies dürfte Folgen haben für die hiesige Gastroszene. Schmidhauser rechnet damit, dass die Preise für Grundnahrungsmittel, aber insbesondere für Strom und Gas steigen werden. «Solche Preisausschläge spüren wir in der Gastronomie schnell.»

