Spitallandschaft Vier Augenoperationen zum Auftakt: Die Privat-Klinik Berit hat den Betrieb in der ehemaligen Klinik St.Georg in Goldach aufgenommen. Seit Dienstag sind die Operationssäle der Berit Klinik in Goldach in Betrieb. CEO Peder Koch spricht von einem Bijou und ist überzeugt davon, dass sich die ehemalige Klinik St.Georg gewinnbringend betreiben lässt. Voraussetzung seien eine gute Zusammenarbeit mit den hiesigen Hausärzten und der bewährte Qualitätsstandard von Berit. Rudolf Hirtl 27.01.2021, 05.00 Uhr

Die Berit Klinik in Goldach (links) beherbergt 28 Patientenbetten und zwei Operationssäle. In der dazugehörenden Villa sind Arztpraxen untergebracht. Bild: Ralph Ribi

Die Berit Klinik in Goldach ist eröffnet. Am Dienstagmorgen wurden bereits die ersten vier Operationen durchgeführt. Alle im Bereich der Ophthalmologie (Augenheilkunde). Die Patienten konnten die Klinik noch am selben Tag verlassen, denn momentan wird nur ambulant behandelt.

Stationäre Leistungen in den Bereichen Urologie, Gastroenterologie, Orthopädie, Kardiologie und HNO (Hals, Nasen, Ohren) werden in der Klinik am Bodensee erst dann angeboten, wenn der Leistungsauftrag des Kantons St.Gallen vorliegt. Als Listenspital kann die Privatklinik Leistungen dann zu Lasten der Krankenpflegeversicherung abrechnen und erhält für die stationäre Behandlung der Patienten einen Kantonsbeitrag. Dies hat für Patienten den Vorteil, dass sie sich in der Berit Klinik unabhängig von ihrem Versicherungsstatus behandeln lassen können, auch ohne eine Zusatzversicherung.

Klinik im Topzustand übernommen

Einer von zwei Operationssälen in der Berit Klinik am Bodensee. Operiert wird dort seit Dienstag. Bild: PD

Bei Vollbetrieb werden in der ehemaligen Klinik St.Georg 28 Betten in Einzelzimmern, zum Teil mit Seesicht, zur Verfügung stehen und 100 Angestellte tätig sein; davon 15 Ärzte. Beim Rundgang mit Peder Koch, CEO der Berit Klinik, fallen die moderne, helle Raumgestaltung und die qualitativ hochstehenden medizinischen Geräte ins Auge. Da drängt sich die Frage auf, was denn in Sanierung und Modernisierung investiert wurde, seit Berit die Klinik im September 2020 vom russischen Besitzer übernommen hat? «Nur etwas über 200'000 Franken», sagt Koch, denn die Vorbesitzer hätten die während beinahe zwei Jahren leerstehende Klinik mit einer modernen baulichen und medizinischen Infrastruktur hinterlassen, die keine Wünsche offen lasse.

Hohe Qualität von Berit gegen das schlechte Image

Das Image der Klinik St.Georg war in den vergangenen Jahren nicht immer das Beste. Schwarze Zahlen schrieb das 2014 nach einer Totalsanierung neu eröffnete Haus nie. Auch, weil es nicht genug Belegärzte an Land ziehen konnte. Vor vier Jahren war die Goldacher Klinik gar ins Zwielicht geraten. Hat Peder Koch keine Bedenken, mit einem solchen Rucksack zu starten? «Nein, diese alten Geschichten haben nichts mit Berit zu tun. Ausserdem ist die Klinik in Goldach ein echtes Bijou. Auch der Standort ist absolut topp. Wenn man das richtig macht, und zwar in Zusammenarbeit mit den Hausärzten, unter Einbezug der Bevölkerung, und wenn die medizinische Qualität stimmt, dann muss das funktionieren.»

Berit-CEO Peder Koch in einem der Patientenzimmer. Bild: Ralph Ribi

Ausserdem, so der CEO, gehöre der Qualitätsstandard von Berit mit zum Besten, was man bekommen könne. So gehöre Berit, die in Appenzell Ausserrhoden bereits zwei Kliniken betreibt, beispielsweise im Bereich Orthopädie zu den fünf grössten Kliniken der Schweiz. Koch sagt:

«Ich bin überzeugt davon, dass wir hier spätestens in einem halben Jahr ein gut funktionierendes medizinisches Zentrum mit einem ambulanten sowie stationären Angebot haben werden.»

Berit führte mit 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an seinen bisherigen Standorten in Speicher und Teufen im vergangenen Jahr 7000 Operationen durch.

Region erhält wieder einen nächtlichen Notfalldienst

Die Bevölkerung aus der Region Rorschach, die bald ohne Spital dastehe, habe ein Anrecht auf eine adäquate Gesundheitsversorgung. Es sei daher von Anfang an ein Anliegen von Berit gewesen, die hiesigen Hausärzte in ihrer Aufgabe als Grundversorger zu unterstützen. Aus diesem Grund sei auch angedacht, in Zusammenarbeit mit den Hausärzten, und nicht in Konkurrenz zu ihnen, ausserhalb der üblichen Öffnungszeiten ein Notfallzentrum anzubieten. «Wenn wir mit den Hausärzten eine Basis finden, dann können wir diesen Dienst innert drei Monaten auf die Beine stellen.»