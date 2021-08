Wasserflugzeug beflügelt Rorschach

Historisch Vor hundert Jahren startet das erste Wasserflugzeug in der Staader Bucht: Eine Libelle macht Rorschach zur Flughafenstadt Nach dem Ersten Weltkrieg untersagten die Siegerstaaten Deutschland den Bau von Flugzeugen. Die Stadt Rorschach half den Dornierwerken in Friedrichshafen, das Verbot zu umgehen und vermietete Dornier ihre städtische Flughalle am See als Werkstätte für ein geniales Flugzeug. Otmar Elsener 14.08.2021, 05.00 Uhr

Vor hundert Jahren: Die echte Libelle bei ihrem ersten Start vor Rorschach am 16. August 1921. Bild: PD

Fliegen, der Traum der Menschheit, war eben erst Wirklichkeit geworden, als am Auffahrtstag 1910 an der ersten Rorschacher Luftfahrzeugausstellung im Kronensaal Lenkballons und Flugmaschinen gezeigt werden. Zehn Jahre später verkündet Stadtammann Arnold Engens­perger: «In Wasser und Luft liegt Rorschachs Zukunft». Er überzeugt den Stadtrat, bei der frisch gegründeten schweizerischen Luftverkehrsgesellschaft «Ad Astra» die Errichtung einer Flugstation am Bodensee zu beantragen. Die «Ad Astra» stimmt zu, verlangt aber den Bau eines Schuppens für zwei Wasserflugzeuge.

Der Stadtrat nimmt die Bedingung an und baut sogleich eine Halle auf dem Gelände des heutigen Strandbads. Noch ist das Vertrauen der Bevölkerung in Flugzeuge gering. Daher beschliessen Stadtrat und Verkehrsverein einen Flugtag durchzuführen, um das Volk an dieses neue Verkehrsmittel und die Flugstation zu gewöhnen.

Die Flughalle wurde im Jahr 1920 für die Flugstation Rorschach gebaut. Sie stand auf dem Gelände des heutigen Strandbads. Bild: PD

Eine gewaltige Zuschauermenge wartet am Morgen des 16. Mai 1920 im Seepark und auf dem Kurplatz auf den Beginn des ersten Rorschacher Flugtages. Ein Doppeldecker Macchi Flugboot M3 CH-15 liegt flugbereit am Ufer. Auf dem See begrenzen Bojen eine Landungsstrecke. Gondeln und Motorboote rundum die Startfläche sind Voll besetzt. Die Festwirtschaft ist offen und die Stadtmusik konzertiert. Der weltoffene Stadtammann Arnold Engens­perger legt sich Mantel, Mütze und Schutzbrille an und geht als erster Fahrgast mit dem guten Beispiel voran. Weitere Wagemutige folgen ihm im Laufe des Tages. Der Preis für fünf Minuten in der Luft: 25 Franken, damals eine stolze Summe.

Rorschach wird permanenter Flughafen

Drei Monate später, am 29. August 1920, wird die aus Holz gebaute Flughalle mit einem zweiten Flugtag eröffnet. Die Passagiere können sich bereits ohne Schutzkappen und Brillen ins Flugzeug setzen. Im September engagiert die Stadt Charles Koe­pke als Leiter und Piloten der Flugstation. Der zuverlässige Pilot erobert sich das Vertrauen der «Luftmenschen». «Wer genug Batzen im Sack und Unternehmungslust spürt, kann jederzeit in luftige Höhen und in lächerlich kurzer Zeit nach Lugano, Genf, Luzern oder St.Moritz fliegen», schreibt ein Redaktor. Und nach einem weiteren Flugtag im Oktober wird Rorschach fast «über Nacht» permanenter Flughafen.

Die Begeisterung für das Fliegen in unserer Gegend ist nun endgültig geweckt, doch der beliebte Stadtammann bleibt wegen der seit dem Weltkrieg dauernden Krise in der Industriestadt besorgt. Er beschliesst Notstandsarbeiten, lässt Strassen und den Seepark bauen. Engensperger erfährt, dass dort der geniale Konstrukteur Claude Dornier gezwungen ist, seine neuen Flugboote im Ausland zu produzieren, weil der 1919 nach Kriegsende beschlossene Vertrag von Versailles Deutschland den Bau von Militärflugzeugen untersagt. 1921 verbieten die Siegerstaaten zusätzlich den Bau von Zivilflugzeugen, weil diese zu militärischen Zwecken umfunktioniert werden könnten. Dornier hat soeben begonnen, ein kleines Sportflugboot zu bauen, doch wo nun fertigstellen?

Wahrscheinlich ist es Stadtammann Engensperger, der den Standort Rorschach ins Gespräch bringt. Die Stadt zählt 1329 Arbeitslose und braucht neue Arbeitsplätze. Zudem war die Stadt schon während des Krieges Deutschland freundlich gesinnt, denn mehrere von Rorschachs Industriellen waren aus dem nördlichen Nachbarland eingewandert und der Anteil der Deutschen an der Bevölkerung beträgt 22 Prozent. Noch sind dort die Nazis nicht an der Macht. So vermietet die Stadt Dornier ihre neue Flughalle mit der in den See führenden Rampe als Werkstatt für die Montage von Flugzeugen, die dann in der Schweiz immatrikuliert werden. Alles noch geheim, aber in freundnachbarlicher Hilfe.

Geheim über den See gesegelte Flugzeugteile

Mit einer Segeljolle werden die bereits gebauten Einzelteile des Libelle getauften Flugzeugs bei Nacht über den See transportiert und in Rorschach zusammenmontiert. Die Konstruktion des kleinen Flugboots ist eine Pionierleistung von Claude Dornier. Es ist das erste ganz aus Metall gefertigte Flugzeug. Die Stützschwimmer stabilisieren das Flugboot und machen es hochseetauglich. Seine Eigenschaften sind für Dornier bahnbrechende Erkenntnisse bei der Entwicklung der weiteren Flugboote bis zum berühmten Flugschiff DO X.

Die kleine Libelle und das riesig Flugschiff DOX im Grössenvergleich vor dem Ufer der Dornier Werft in Altenrhein. Bild: PD

Am 16. August 1921 startet die Libelle mit Kennzeichen CH 70 zum Jungfernflug in der Rorschacher Bucht. Im Register des Eidg. Luftamtes von 1948 ist als Eigentümer F. Engensperger aus Rorschach, der Bruder des Stadtammanns, vermerkt. Wahrscheinlich war das Flugzeug aber nur in seinem Namen registriert und längst ins Ausland verkauft worden.

Mit dem Erstflug der Libelle beginnt für die Region eine ungeahnte Entwicklung. Da Deutschland bald wieder Verkehrsflugzeuge produzieren darf, baut Dornier 1922 ein Werk in Manzell bei Friedrichshafen, doch die Grösse des geplanten Luftschiffs DO X bedingt eine riesige Werft mit Ablaufbahn bis zum See. Die Rorschacher empfehlen Dornier als ideales Gelände die Streuwiesen am See in Altenrhein. Und so stimmen die Ortsbürger von Rorschach, Thal, Altenrhein und Rheineck im Januar 1926 einem Vertrag zwischen Bund, Kanton und den Dornier Metallbauten Friedrichshafen zu, in Altenrhein eine Flugzeugfabrik und einen Flugplatz zu bauen. Im Mai 1926 unterzeichnet Dornier auf dem Grundbuchamt Thal einen Kaufvertrag zwischen den Ortsgemeinden Thal und Rheineck und der neu gegründeten AG für Dornier-Flugzeuge Thal. Für 90'000 Quadratmeter Streuland zum Preis von 10 Rappen per Quadratmeter zahlt die neue Aktiengesellschaft die sagenhaft niedrige Kaufsumme von 9006 Franken.

Noch im gleichen Jahr werden zuerst die Werkhallen und dann das Flugfeld gebaut. Und bereits am 25. August 1929 feiert eine riesige Volksmenge die Besichtigung der DO X, des in Altenrhein montierten Riesenflugzeugs für Passagiere. Man träumt sogar von einem europäischen Zentralflughafen Altenrhein-Rorschach.

Der flugbegeisterte Modellbauer aus Staad

Als der heute 71-jährige Hansruedi Zeller in Staad zur Welt kommt, heissen die Dornierwerke neu FFA Flug und Fahrzeugwerke Altenrhein. Ihr neuer Besitzer Claudio Caroni lässt ein Düsenflugzeug, den P-16, für die schweizerische Armee entwickeln. Nationalrat und Ständerat stimmen 1958 dem Kauf von 100 Jets zu. Doch wegen des Absturzes eines dritten Prototyps annulliert der Bundesrat den Verkauf. Während seiner Lehre als Maschinenzeichner ab 1966 in der FFA, vom Volk noch lange Dornier genannt, zeichnet Zeller Pläne für das Segelflugzeug Diamant und ab 1967 für das Schulflugzeug Bravo, die nun in Altenrhein gebaut werden. Die älteren FFA Lehrmeister haben noch am DO X und P-16 gearbeitet und erzählen ihm Interessantes aus jener Zeit. Zellers Vater ist Segelfluglehrer und später auch mehr als 20 Jahre lang Flugplatzchef in Altenrhein. Zeller hat das Fliegen im Blut, darf als Kind oft mit in die Luft. Mit neun Jahren baut er sein erstes Modellflugzeug, im vierten Lehrjahr sein erstes Motorflugmodell Bravo für Trudel- Versuche bei der FFA.

Die Libelle als Modellbau

Hansruedi Zeller mit dem Modell des Flugboots Libelle bei der ersten Wasserung 2012. Bild: Michel Burtscher

2010 liest Zeller erstmals im Fliegermagazin «Cockpit» einen Text über das Dornier Flugboot Libelle. Er ist fasziniert von der Konstruktion dieses dreiplätzigen Sportflugboots und erstaunt, dass das Flugzeug in Rorschach gebaut wurde und hier das erste Mal flog. Spontan zeichnet er aufgrund von Originalbauplänen Vorlagen für ein Modell. Im Mai 2012 wassert er seine kleine Libelle für den ersten Flug und ist erfreut über deren ausgezeichnete Flugeigenschaften. Um an den Erstflug des echten Flugboots zu erinnern, plant er anlässlich des 90 Jahre Jubiläums des Aero Clubs Ostschweiz im Würth Haus am 18. September 2021 das Modell wieder vor Rorschach steigen lassen, um zu zeigen, welch geniale Flugzeugbau-Industrie in Rorschach und Altenrhein ihren Anfang nahm. Claude Dornier mit Libelle und DO X und später Claudio Caroni mit P-16 und Learjet haben die Region weltweit bekannt gemacht.