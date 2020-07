Nach der grossen Empörung in der Stadt St.Gallen: Der laute Aufschrei wegen der Absage des Kinderfestes 2021 ist verhallt Eine abgespeckte Version des Kinderfest 2021 oder eine Verschiebung um ein Jahr: Die Forderungen der politischen Parteien scheinen sich in Luft aufzulösen. Daniel Wirth 14.07.2020, 05.00 Uhr

Kinder beim Umzug durch die Multergasse. Bild: Mareycke Frehner (20.Juni2018)

Donat Kuratli kann es immer noch nicht fassen. Die Absage des Kinderfests 2021 durch den Stadtrat ist für ihn «schlicht nicht nachvollziehbar». Die Stadtregierung habe eigenmächtig entschieden, am Parlament vorbei und auch am Volk, sagt der SVP-Stadtparlamentarier.

Donat Kuratli, Stadtparlamentarier und Präsident der SVP der Stadt St.Gallen. PD

Seine Partei reichte unmittelbar nach Bekanntgabe der Kinderfestabsage am 16.Juni eine dringliche Interpellation ein und lancierte eine Petition. Die Bittschrift «Rettet das St.Galler Kinderfest» wurde innert zweier Wochen von über 1300 St.Gallerinnen und St.Gallern unterzeichnet und am 30.Juni an der Sitzung des Stadtparlaments dem Stadtrat überreicht.

An diesem Abend beantwortete der Stadtrat auch die dringliche Interpellation. Fazit der Antwort: An der Absage wird nicht gerüttelt.

Donat Kuratli sieht im Moment keinen Weg, das Kinderfests wieder in die Agenda fürs Jahr 2021 aufzunehmen. «Uns sind die Hände gebunden», sagt er. Der Stadtrat beschloss die Absage des beliebten und traditionsreichen Grossanlasses mit einem Corona-Massnahmenpaket zur Entlastung des Haushalts um rund 30 Millionen Franken.

Beat Rütsche präsidiert in diesem Jahr das St.Galler Stadtparlament. Urs Bucher

Könnte das Stadtparlament die rund 1,5 Millionen Franken fürs Kinderfest an seiner Dezembersitzung nicht einfach wieder ins Budget 2021 einstellen? Doch, das könnte es, wie Beat Rütsche (CVP), Präsident des Stadtparlaments auf Anfrage sagt.

Damit würde der Stadtrat zwar ermächtigt, das Kinderfest 2021 trotz der Auswirkungen der Coronakrise auf den Haushalt durchzuführen. Dazu verpflichten kann ihn das Stadtparlament indessen nicht, wie der höchste Stadtsanktgaller sagt.

Kinderfest-Rettung hat für CVP nicht oberste Priorität

Die CVP/EVP-Fraktion möchte das Kinderfest um ein Jahr verschieben, was kein Novum wäre (siehe Zweittext rechts). Fraktionspräsident Patrik Angehrn sieht keinen Grund, weshalb dies nicht möglich sein sollte. Ginge es nach ihm, könnte das 200-jährige Bestehen des St.Galler Kinderfests auch erst im Jahr 2025 gefeiert werden. Dann bräuchten nicht fünf kinderfestlose Jahre beklagt werden, sagt er.

Patrik Angehrn präsidierte die CVP/EVP-Fraktion im Stadtparlament. PD

Wie sich die CVP/EVP-Fraktion in der Budgetdebatte verhalten werde, sei noch völlig offen, sagt Angehrn. Um ein Kinderfest im Jahr 2022 möglich zu machen, müsste ein Teilbetrag der veranschlagten Kosten wohl bereits im Budget 2021 aufgenommen werden, damit mit den Vorbereitungen begonnen werden könnte. Angehrn räumt aber ein, die Rettung des Kinderfests habe für die Christlichdemokraten gegenwärtig nicht die allerhöchste Priorität.

Mit Ausnahme der FDP-Fraktion, die Verständnis für die Kinderfestabsage zeigte, hielten die anderen fünf Fraktion an der jüngsten Parlamentssitzung mit Kritik am Stadtrat nicht zurück («Tagblatt» vom 1.Juli).

GLP hält Stadtratsmeinung für eindeutig

Die Grünliberalen schlugen vor, 2021 ein abgespecktes Kinderfest durchzuführen, eine Lightversion. Auch hierfür müsste wieder ein Betrag ins Budget 2021 eingestellt werden.

Marcel Baur politisiert für die GLP im Stadtparlament. PD

Dass die Fraktion der Grünliberalen ebendies im Dezember beantragen wird, ist «eher unwahrscheinlich», wie Stadtparlamentarier Marcel Baur gestern auf Anfrage sagte. Für den Stadtrat sei eine Kinderfestlightversion keine Option, das habe Schuldirektor Markus Buschor deutlich zum Ausdruck gebracht, sagt Baur.

Am 27.September sind Gesamterneuerungswahlen

Bis das Parlament das Budget 2021 berät und allenfalls eine Kinderfestdurchführung wieder zum Thema macht, geht noch viel Wasser die Steinach hinunter. Möglicherweise macht die epidemiologische Lage die Forderung nach einer Kinderfestdurchführung obsolet. Andernfalls könnte das Parlament die 1,5 Millionen fürs Kinderfest ins Budget 2021 einstellen und abwarten, was passiert. Das könnte aus Sicht des Stadtrats als Trotzreaktion abgetan werden.

Von Kinderfestliebhabern – und solche gibt es viele in der Stadt – könnte solches parlamentarisches Handeln aber auch als Fingerzeig, als politisches Zeichen an die Adresse des Stadtrats für dessen unpopuläre Absage verstanden werden.

Am 27. September werden Stadtrat und Stadtparlament neu gewählt. Gut möglich, dass die Kinderfestabsage im Wahlkampf zum Thema gemacht wird. An der Absage wird sich deswegen wenig bis gar nichts ändern. Ob der unpopuläre Entscheid sich auf das Wahlergebnis bisheriger Stadträte auswirkt, bleibt abzuwarten.