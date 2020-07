Aufregung um volle Tribüne am Public Viewing im Espenmoos: St.Galler Stadtpolizei verteidigt FCSG-Fanaufmarsch

Rund 1000 Fans des FC St.Gallen sahen am Mittwochabend am Public Viewing im Espenmoos, wie Grün-Weiss gegen den FC Basel tauchte. In den sozialen Medien löst am Tag danach vor allem die vollbesetzte Haupttribüne im Espenmoos Diskussionen aus. Die St.Galler Stadtpolizei erklärt, warum alles rechtens war.

Luca Ghiselli 23.07.2020, 11.49 Uhr