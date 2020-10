Aufregung an der «Olma light»: Wo sind die St.Galler Bratwürste? Die Olma ohne die obligate Olma-Bratwurst: unmöglich. Die Pätch und der «St.Galler Jahrmarkt spezial» müssen dieses Jahr jedoch ohne die Metzgerei Schmid auskommen. Theepan Ratneswaran 14.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ohne sie geht es nicht: Bratwürste gehören zu St.Gallen wie die Olma.





Bild: Mareycke Frehner (2. März 2019)

Einige sprechen schon von der Bratwurst-Posse: Vergangenes Wochenende starteten der «St.Galler Jahrmarkt spezial» und die Pätch. Allen Beteiligten war von vornherein klar, dass die diesjährige Ausgabe der St.Galler Herbstfeste ungewöhnlich sein wird. Viele Traditionen mussten gestrichen werden: das Säulirennen auf dem Olma-Areal zum Beispiel. Auch Alkohol ist in diesem Jahr auf dem Jahrmarkt-Gelände tabu.

Wenigstens eine klassische Olma-Bratwurst essen, dachten sich deshalb viele Besucher. Ein Rundgang auf dem Gelände zeigt: nirgends gibt es einen eigenen Stand für die Olma-Bratwurst, den St.Galler Schüblig und den St.Galler Stumpen.

Oscar Peter, Inhaber der Metzgerei Schmid, ist nicht an der Pätch.

Urs Jaudas (9. Oktober 2013)

An der Olma und an der Offa ist es üblich, dass Drittanbieter ihre Produkte mit eigenem Stand anbieten. Die Pätch ist wiederum eine «Olma light.» Wieso ist also ein Olma-Schwergewicht wie die Metzgerei Schmid nicht vor Ort? Oscar Peter, der Inhaber der Metzgerei, sagt auf Anfrage:

«Es ist keine normale Olma.»

Viele Strassen, wie die Sonnenstrasse oder die Parkstrasse gehören traditionell zum Jahrmarkt. Die Marktstände sind jedoch dieses Jahr eingezäunt auf dem Spelteriniplatz und auf dem Olma-Parkplatz. «Wir dürfen nicht wie gewohnt an der Jägerstrasse unsere Würste verkaufen», sagt Peter. Er verweist dabei auf das Schutzkonzept.

Die Nachfrage seitens der Metzgermeister war gross. Gemeinsam suchte man nach Lösungen, sagt Hansjörg Eckert, Präsident der Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen und Umgebung. «Der Wille war da.» Aber die konkrete Umsetzung der verschiedenen Massnahmen war schwierig.

Jörg Bechinger aus St.Georgen möchte nächstes Jahr wieder an die Olma. Bild: Raphael Rohner (2. März 2019)

Einer der Interessenten: Jörg Bechinger von der Metzgerei Bechinger. Er sei bis jetzt nur einmal mit einem Stand an der Olma gewesen. Er werde es nächstes Jahr wieder versuchen, sagt Bechinger schmunzelnd.

«Dieses Jahr? Keine Chance!»

Die Säntis Gastro übernimmt

Die Säntis Gastronomie AG ist zuständig für das Foodkonzept auf dem Olma-Messeareal. Schnitzelbrot, Asiatische Küche oder auch Bratwürste werden angeboten.

Damit das Schutzkonzept besser und unkompliziert aus einer Hand umgesetzt werden könne, habe die Säntis Gastronomie AG das ganze Catering für die diesjährige Pätch übernommen, sagt Rico Zindel, Geschäftsführer der Säntis Gastro. Marco Wehrli, Projektleiter der Pätch, bestätigt dies auf Anfrage.

Rico Zindel, Geschäftsführer der Säntis Gastronomie AG Bild: pd

Die Säntis Gastronomie AG sei der ganzjährige strategische Partner der Olma-Messen. Als solcher sei sie für die Bewirtschaftung und Bewirtung der Messen, Kongresse und kulturellen Veranstaltungen auf dem Olma-Gelände zuständig. An der Olma und Offa gelten Ausnahmen für andere Anbieter, dieses Jahr jedoch musste die Zusammenarbeit gestrichen werden.

Pätch verkauft Olma-Würste von Gemperli

Peter Hutter, Sekretär vom Schweizer Marktverband Sektion Ostschweiz. Bild: Arthur Gamsa (7. Oktober 2020)

42 Marktstände sind auf dem Spelteriniplatz und auf dem Olma-Parkplatz. Ein Fünftel weniger als üblich. Peter Hutter, Sekretär vom Schweizer Marktverband Sektion Ostschweiz, sagt: «Aufgrund von Platzmangel wollten wir einen Mix von Angeboten erreichen.»

Auf dem Olma-Parkplatz, in der Nähe des Riesenrads, steht «Nipps s'bescht Schnitzelbrot»-Stand. Harald Nipp verkauft auch Olma-Bratwürste, wie er auf Anfrage sagt. «Die Würste sind von Bell oder Schär», sagt Harald Nipps auf Anfrage.

Auf dem Spelteriniplatz steht zudem der «Ridolfi Grill»-Wagen. Ridolfi verkauft unter anderem Curry-Würste. Die verwendete Olma-Bratwurst kommt aus einer St.Galler Metzgerei, wie Hansjörg Eckert von der Genossenschaft der Metzgermeister sagt.

Auch an der Pätch könne man eine traditionelle St.Galler Olma-Bratwurst kaufen. Rico Zindel von Säntis Gastro sagt:

«Unsere Würste liefert Gemperli.»