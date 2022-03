Tobias Ledergerber und Marcel Rusch über den VBC Andwil-Arnegg

Aufhören, wenn es am schönsten ist: Zwei Routiniers des VBC Andwil-Arneggs beenden ihre Karriere Tobias Ledergerber und Marcel Rusch blicken auf eine erfolgreiche Volleyball Karriere zurück. Am 19./20.März spielen sie um den Schweizer Meistertitel im Final Four der 1. Liga Jeanina Wirz Jetzt kommentieren 17.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeinsam haben sie die Karriere begonnen und gemeinsam beenden sie diese. Libero Marcel Rusch und der Aussenangreifer Tobias Ledergerber wurden im letzten offiziellen Heimspiel ihrer Karriere gebührend verabschiedet. Die beiden kämpften für Andwil-Arnegg seit über 15 Jahren in der NLB, 1.Liga und sogar ein Jahr in der NLA.

Tobias Ledergerber (links) und Marcel Rusch in der Heimhalle Ebnet in Andwil. Hier feierten sie viele Erfolge. Bild: Ralph Ribi

Dass Rusch und Ledergerber ein unzertrennliches Team sind, zeigte sich schon im Jahr 2006. Damals standen die beiden gemeinsam auf dem Beachvolleyballfeld. Zu Anfangszeiten gab es oft Meinungsverschiedenheiten zwischen Rusch und Ledergerber. So musste das Duo damals sogar ein Turnier abbrechen. Denn die unerbittliche Verbissenheit stand den beiden im Weg. «Wir haben uns früher oft gegenseitig gezofft auf dem Feld», sagt Ledergerber. Seit Tobias Ledergerber Captain des 1.-Liga-Teams Andwil-Arnegg ist, haben sich die Spannungen zwischen ihnen deutlich gelegt.

Einst nur Mitspieler, heute Freunde fürs Leben

Marcel Rusch hat es erstmals in der vierten Klasse auf das Spielfeld verschlagen. Da es in einem kleinen Dorf wie Andwil nur den Turnverein oder Volleyball gab, war für ihn der Fall klar. Weil viele seiner Freunde ebenfalls damit anfingen, war es normal, seine Freizeit in der Halle zu verbringen. Man konnte so Sport treiben und gleichzeitig seine Freunde sehen. «Ausserhalb vom Volleyball hatten wir beide praktisch keine Freunde, denn die Mannschaft wurde zum engsten Umfeld», sagt Rusch. Es entwickelte sich ein Team, welches gemeinsam wuchs und besser wurde.

Tobias Ledergerber war nicht von Anfang an im Volleyballfieber. Er spielte viele Jahre Fussball. «Ich war durch meine Grösse schon fast zum Goalie verdammt worden, das wollte ich nicht», sagt er. Da seine Mutter früher Präsidentin des VBC Andwil-Arnegg war und sein Bruder schon aktiv Volleyball spielte, trat er dem Verein bei. Bereits in seiner zweiten Saison erreichte er mit den Junioren an der Schweizer Meisterschaft den dritten Rang.

Tobias Ledergerber (links) und Marcel Rusch sind nicht nur auf dem Feld ein super Team sondern auch im Privatleben. Bild: Ralph Ribi

Im Jahr 2008 spielte Marcel Rusch in der NLA. Tobias Ledergerber durfte in der Saison einige Male aushelfen. Ein Jahr darauf musste das Team bereits wieder absteigen in die NLB. «Für uns war es eher eine Erlösung, denn wir waren nicht konkurrenzfähig in der NLA», sagt Rusch. Als einziger Klub der Schweiz spielte Andwil-Arnegg mit lediglich einem Ausländer. Alle anderen waren aus der Region. Nun muss jemand anderes die Verantwortung tragen In den letzten Jahren war das Anführen der Mannschaft die Aufgabe von Marcel Rusch und Tobias Ledergerber. Sie waren das Standbein der 1.-Liga-Mannschaft. «Es braucht in jedem Team Spieler, die in knappen Situationen die Verantwortung übernehmen. Ich denke, so ein Spieler war ich», sagt Ledergerber. Immer wenn es brenzlig wurde, waren Rusch und Ledergerber zwei Spieler, die der Mannschaft die nötige Sicherheit gaben.

Tobias Ledergerber (links) und Marcel rusch blicken auf viele tolle Momente mit dem VBC Andwil-Arnegg zurück. Bild: Ralph Ribi

Das ganze Wissen und die Erfahrung sollen den Jungen weitergegeben werden. Auch ist es für die beiden selbstverständlich, sich auf wichtige Spiele vorzubereiten und jedes Training zu besuchen. Das muss den jüngeren Spielern erst noch eingeflösst werden. «Es geht nicht darum, dass wir es besser können, aber wir wissen, was es braucht», sagt Rusch.

Nebst den körperlichen Beschwerden, die sich mit den Jahren ansammeln, sind es hauptsächlich die Prioritäten, die sich für die beiden Männer verschoben haben. Die Familie ist nun der Hauptfokus. Ledergerber ist bereits Vater und Rusch wird es diesen Sommer. Auch konnte Tobias Ledergerber ins Geschäft seines Vaters einsteigen, was viel Zeit in Anspruch nimmt.

Am Wochenende vom 19./20. März spielen die Männer von Andwil-Arnegg in Baden um den Schweizer-Meister-Titel der 1. Liga, was ein krönender Abschluss für Rusch und Ledergerber wäre. Sie schliessen nicht aus, künftig ab und zu in der ersten Mannschaft auszuhelfen. «Uns wird man sicher mit einem Bierchen auf der Tribüne sehen oder mit den Kids am Spielen», sagt Ledergerber. Getrennte Wege werden die Beiden aber sicherlich nicht gehen, denn neben dem Feld verbringen die beiden auch fast jedes Wochenende gemeinsam.

Hinweis Final Four der 1. Liga. Halbfinal. Samstag: 17.30 Andwil-Arnegg – BTV Aarau (Kantonsschule Baden). – Sonntag: 17.30 Spiel um Rang 3. 19.00 Final.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen