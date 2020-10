«Aufgeben ist für mich keine Option» Der Altenrheiner Ex-Kantonsrat Felix Bischofberger (CVP) über seine politischen Rückschläge und weshalb er die Zuversicht trotz allem nicht verliert. Interview: Rudolf Hirtl 29.10.2020, 09.58 Uhr

Felix Bischofberger vor der Postagentur in Altenrhein, die er in den vergangenen Jahren kontinuierlich zu einem vielfältigen Quartierladen ausgebaut hat. Bild: Ralph Ribi

Innerhalb eines Jahres musste Felix Bischofberger (CVP) die Abwahl aus dem St.Galler Kantonsrat hinnehmen und zwei Niederlagen bei kommunalen Wahlen in Thal einstecken. Nach einer kurzen Auszeit äussert er sich nun dazu, weshalb er sich dennoch nicht von der Politik verabschieden wird.

Nachdem Sie von den Thalerinnen und Thalern als Gemeinderat nicht bestätigt wurden, haben Sie sich eine Auszeit genommen. Wie geht es Ihnen nach dieser Selbstreflexion?

Durchschnaufen hat gut getan. Im ersten Moment war die Enttäuschung natürlich gross, doch ich habe mich mittlerweile mit der Situation abgefunden. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dann entschieden, im zweiten Wahlgang um den fünften Sitz im Gemeinderat von Thal nicht mehr anzutreten.

Als Kantonsratspräsident waren Sie 2012 der offiziell höchste St.Galler. Zuletzt hat es nicht mehr für den Gemeinderat Thal gereicht. War das im ersten Moment schwer zu schlucken?

Nach zwanzig Jahren in der Politik weiss ich, was passieren kann. Bei einer Wahl bangt man auch nach so langer Zeit und hofft, dass es einen nicht trifft. Vor allem auf kommunaler Ebene muss man einen breiten Rücken haben und einiges aushalten. Ich hatte aber auch zahlreiche positive Reaktionen, nachdem mein Verzicht auf den zweiten Wahlgang bekannt wurde. Viele haben es bedauert, dass ich aufgebe. Dieser Zuspruch ist sehr motivierend.

Sie haben nacheinander die Wahl ins Gemeindepräsidium, sowie die Wiederwahl in Kantons- und Gemeinderat verpasst. Was davon war am schmerzhaftesten?

Am meisten wehgetan hat, dass ich nicht die Nachfolge von Röbi Raths als Gemeindepräsident antreten konnte. Für dieses Amt hatte ich Visionen und ich hätte es mit viel Herzblut ausgeübt. Es wäre ein neuer Lebensabschnitt geworden, wenn – was ich als Hobby tue – zum Beruf wird.

Mit 53 sind Sie für einen Politiker noch jung. Bleibt es Ihr Ziel, Gemeindepräsident zu werden?

Ich nehme nun eine politische Auszeit, lade meine Batterien auf und hoffe, dass ein leidiges Thema erledigt werden kann. Danach schliesse ich nicht aus, früher oder später wieder einen Anlauf bezüglich Gemeindepräsidium zu nehmen.

Sie sprechen das Thema Business House an, die Staatsanwaltschaft hat Sie zwar entlastet. Gegen die Einstellungsverfügung wurde aber eine Beschwerde eingereicht. Wie belastend ist diese Geschichte?

Das Thema sitzt einem natürlich ständig im Nacken. Ein laufendes Verfahren ist hemmend und man kann sich nicht wirklich frei entfalten.

Wenn Sie nun zurückblicken, was würden Sie in Bezug auf die Wahlen anders machen?

Ich würde das Präsidium der CVP-Ortspartei Thal so kurz vor einer derartigen Wahl nicht mehr abgeben.

War dies demnach ein taktischer Fehler?

Im Nachhinein betrachtet, ja. Wir hätten vermutlich das ungeschickte Vorgehen vor dem zweiten Wahlgang eher vermeiden können, wenn ich die Parteifäden zu diesem Zeitpunkt noch in der Hand gehabt hätte.

Zuletzt mussten Sie einige Rückschläge einstecken. Es gab aber auch viele schöne Momente in Ihrer Karriere. Was waren die Highlights?

Wenn ich an den Empfang und die Feier im Rahmen meiner Wahl zum Kantonsratspräsidenten zurückdenke, dann brodelt es sofort wieder in mir. Die Anteilnahme der Bevölkerung und die Wertschätzung, die mir entgegengebracht wurde, das war wirklich ein wunderbarer Moment.

Die von Ihnen angesprochene Wertschätzung verschwindet zunehmend in der Politik. Gewählte Volksvertreter müssen einiges aushalten. Beschimpfungen sind, Trump macht es vor, salonfähig geworden. Wie erleben Sie das?

Es ist zweifellos rauer geworden, doch an meiner Motivation, mich für eine Sache einzusetzen, von der ich überzeugt bin, ändert das nichts. Als Politiker macht man sich nicht nur Freunde, dessen muss man sich bewusst sein. Wer nicht auch einstecken kann, der ist vor allem auf kommunaler Ebene auf verlorenem Posten.

Sie sind unter anderem Präsident der Katholischen Kirchenverwaltung Thal, der christlichen Sozialbewegung der Region Rorschach und vom Freundeskreis der Steyler Missionare Schweiz. Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben?

Ich bin in der Marienburg von Steyler Missionaren beschult worden. Dabei haben auch Ethik und Erzählungen der Missionare, die in der ganzen Welt unterwegs waren, eine wichtige Rolle gespielt. Das hat mein Leben sicher geprägt. Auch wenn es nicht immer gelingt, das Leben im Einklang damit zu gestalten, so spielt der Glaube für mich doch eine wichtige Rolle und er gibt mir auch Kraft.

Heute werden, trotz anfänglichen Widerstands, in der Marienburg jugendliche Flüchtlinge betreut.

Meiner Meinung nach ist es ein Glücksfall, dass die Schule für diesen Zweck umgenutzt werden konnte. Die Bewohner sind jung und haben gelegentlich Flausen im Kopf. Das war bei uns nicht anders. Es ist aber ungemein wertvoll, dass sie, so wie wir früher, eine geregelte Tagesstruktur erhalten.

Das historische Areal Marienburg soll umgenutzt und weiterentwickelt werden. Was halten Sie davon?.

Für mich ist es in Ordnung, wenn dort eine Entwicklung stattfindet die Alt und Neu verbindet, zumal es die Schule nicht mehr gibt und die Missionare wegziehen werden. Es muss ja weitergehen.

Sie setzen sich auch leidenschaftlich für den Tourismus ein, haben beispielsweise das Alterhiner Bähnli lanciert. Macht die Region genug aus ihrem Potenzial?

Es ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich könnten wir noch mehr aus unseren Vorzügen machen und entsprechende Angebote lancieren. Tun wir dies, dann erstickt die Region am See aber vor allem im Sommer am Verkehr. Wir sind sehr attraktiv für den Langsamverkehr, darauf sollten wir setzen.