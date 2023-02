Goldach nimmt sein Eventraum-Angebot unter die Lupe

Aufforderung Vier Parteien in Goldach fordern vom Gemeinderat in einem offenen Brief eine Kulturraum-Analyse Vergangenen Mai lehnten Goldachs Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Vorprüfung für die Übernahme des Provisoriums des Theaters St.Gallen ab. Für vier Ortsparteien ist es nun an der Zeit, die Bedürfnisse im Dorf bezüglich eines Raumes für Anlässe, Kultur und Gemeinschaft abzuklären. «Das machen wir bereits», sagt der Gemeindepräsident und verweist auf die Notwenigkeit, dabei regional zu handeln. Rudolf Hirtl 20.02.2023, 05.00 Uhr

Übergabe des offenen Briefes (von links): Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli, Roland Kägi (FDP), Jana Brändli (Die Mitte), Margrit Zürcher (SP) und Manuel Gygax (SVP). Bild: PD

Die Präsidentinnen und Präsidenten der Goldacher Ortsparteien haben sich getroffen, um sich zum Thema Gemeindesaal/Kulturhaus auszutauschen. Das Resultat ihrer Diskussion haben sie in einem offenen Brief erläutert und diesen am Freitag an Gemeindepräsident Dominik Gemperli übergeben. In ihrem Schreiben kommen Jana Brändli (Die Mitte), Roland Kägi (FDP), Manuel Gygax (SVP) und Margrit Zürcher (SP) zum Schluss, dass – auch wenn die Goldacher Bevölkerung den Abklärungskredit von 200'000 Franken zum Theaterprovisorium mit 55,2 Prozent abgelehnt habe – ein erheblicher Teil der Stimmbevölkerung, 44,8 Prozent, die Vorabklärungen für einen Raum für Anlässe, Kultur und Gemeinschaft befürwortet habe.

Infolgedessen sei für die Unterzeichnenden klar, dass zuerst einmal die Bedürfnisse detailliert abzuklären seien, bevor ein konkretes Projekt lanciert werde. Im offenen Brief heisst es: «Die Ortsparteien von Goldach, FDP, SP, SVP und Die Mitte laden den Gemeinderat ein, eine Analyse zu bestehenden und möglicherweise fehlenden Räumlichkeiten und Angeboten in unserem Dorf beziehungsweise unserer Region zu erstellen.»

Austausch mit Parteien wird begrüsst

Diese Bedürfnisanalyse sollte nach Meinung der Goldacher Parteien möglichst breit abgestützt sein und alle interessierten Gruppen wie Gemeinden, Vereine, Parteien, Gewerbe etc. einbeziehen. Dabei sollte der bisherige Fokus erweitert werden und neben einem allfälligen Gemeindesaal auch weitere Räumlichkeiten, Lokalitäten und Angebote für verschiedenste gesellschaftliche Bedürfnisse erfassen. Nach erfolgter Bedürfnisanalyse sollte der Gemeinderat Bericht erstatten und eine öffentliche Diskussion angeregt werden.

Die Türen des Goldacher Rathauses sind offen, dennoch haben sich die Parteioberhäupter für einen offenen Brief entschieden. Wieso? «Das eine schliesst das andere nicht aus. Natürlich steht die Tür des Gemeindepräsidenten offen, aber wir haben uns gedacht, dass das gemeinsame Vorgehen möglicherweise mehr bewirkt, wenn alle Ortsparteien dahinterstehen. Und das Ganze soll öffentlich und transparent sein.»

Was sagt der Gemeindepräsident zum offenen Brief, es gäbe ja auch den direkten Weg in sein Büro? «Diese Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt», sagt Dominik Gemperli und schmunzelt. «Aber ich wurde in sehr fairer Art und Weise vorab informiert und stehe für Anliegen in jeder geäusserten Art natürlich sehr gerne zur Verfügung. Ich schätze es sehr, dass die Parteien sich gemeinsam für Anliegen einsetzen und diese artikulieren.»

Mit Abklärungen bewusst zugewartet

Wird der Gemeinderat der Bitte der Ortsparteien entsprechen, oder gibt es eine solche Analyse bereits? «Der Gemeinderat hat bereits nach der verlorenen Abstimmung über das Theaterprovisorium entschieden, die Frage der Notwendigkeit eines Kulturzentrums abzuklären», so Gemperli. Der Rat habe mit weiteren Abklärungen nach der verlorenen Abstimmung hingegen bewusst zugewartet, da er den Bürgerwillen respektieren und keinen Aktionismus betreiben wollte. Er sagt:

«Eine andere Vorgehensweise hätte als Zwängerei betrachtet werden können.»

Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen korrespondiere der Inhalt des Schreibens mit der Absicht des Gemeinderates weitgehend. «Wir sind aber der Meinung, dass ein Raumangebot für Kultur und Vereine regional abgestimmt sein muss und die Bedürfnisse und Angebote der ganzen Region abbilden soll. Die Zeit von ‹klassischen Gemeindesälen› ist vorbei, dieses Fazit zeigt meines Erachtens die aktuelle Nutzung der bestehenden Angebote deutlich. Insofern interpretiere ich den Brief als eine Adressierung an die ganze Region», betont der Gemeindepräsident.

Wie beurteilt er das Raumangebot in Goldach, sind Verbesserungen nötig/angedacht? Er würde die Frage umdrehen und sie so stellen: «Wie können wir die Region in Bezug auf kulturelle und gesellschaftliche Anlässe und Veranstaltungen noch attraktiver machen?» Dazu könne tatsächlich eine Analyse der bestehenden Angebote und Bedürfnisse von Bevölkerung und Vereinen Klarheit schaffen.

Im Vordergrund steht der regionale Gedanke

Dazu trete aber schnell die ergänzende Fragestellung, wie man eine allenfalls neue Infrastruktur bespielen könnte. Dazu brauche es innovative Ideen und Ansätze, auch in Bezug auf Fragen der Vermarktung. «Ich glaube nämlich persönlich nicht, dass es in der heutigen Zeit möglich und sinnvoll ist, eine Infrastruktur für einen Betrag von weit über 10 oder 15 Millionen zu realisieren, wenn der Bevölkerung nicht klargemacht werden kann, dass es diese Investition tatsächlich braucht», so Gemperli. Und somit lande man wieder bei dem regionalen Gedanken.

Bis wann diese Analyse vorliegt und in welcher Form der öffentliche Diskurs erfolgen wird, kann er im Moment nicht sagen. Der Gemeinderat müsse das Schreiben zuerst intern diskutieren. «Ich gehe davon aus, der Rat teilt die Haltung, dass der Diskurs über die Grenzen der Gemeinde Goldach hinweg passieren soll.»