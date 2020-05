Aufbruchstimmung in Rorschach: Drei Wohn- und Gewerbeüberbauungen entstehen in unmittelbarer Nähe

An der Signalstrasse sind umfassende Erneuerungen geplant. Im Radius von 100 Metern entstehen drei Neubauten – mit einigen Unterschieden. Jolanda Riedener 18.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Haushaltswarengeschäft Thür und das Restaurant Koh Chang sind schon ausgezogen: Anstelle von drei bestehenden Gebäude entsteht hier ein Neubau. Bild: Jolanda Riedener

Ein Video polarisiert in einer Rorschacher Facebookgruppe: Es zeigt leer stehende Beizen und Geschäfte in Rorschach, unterlegt wird es von der Titelmelodie des gleichnamigen Westernfilms «Spiel mir das Lied vom Tod». Es suggeriert ein trauriges Bild einer verlassenen Stadt. Tatsächlich stehen viele Lokale in der Hafenstadt leer. Eine Entwicklung, mit der auch andere Städte zu kämpfen haben. Es gibt aber Pläne, dies zu ändern. Vor allem aus baulicher Sicht: In einem Radius von 100 Metern entstehen drei Überbauungen mit Wohn- und Gewerberäumen im Rorschacher Stadtzentrum.

An der Signalstrasse 9, wo bis Ende 2019 der Discounter Denner eingemietet war, ist eine grössere Veränderung geplant:

Das Gebäude an der Signalstrasse 9 beherbergte bis Ende 2019 den Discounter Denner. Bild: Jolanda Riedener

Das Erdgeschoss wird um zwei Etagen aufgestockt. Laut Tobias Häfelin von Carlos Martinez Architekten sind zwölf Kleinwohnungen mit 2,5-Zimmern und vier 3,5-Zimmer-Wohnungen geplant. Die zentralen Unterkünfte sollen insbesondere Studenten oder ältere Personen ansprechen. Im vorderen Teil des Erdgeschosses, hin zur Signalstrasse, sind wie bisher Geschäftsräume geplant.

Die Dennerpassage bleibt bestehen, erhält aber einen neuen Namen: E-Löpfe-Benz-Passage – eine Anlehnung an den früheren Grundstückeigentümer und Ehrenbürger von Rorschach, Ernst Löpfe-Benz, der einst «Nebelspalter»-Verleger, Gemeinde-, Gross- und Ständerat war.

Zwei weitere Neubauten von Carlos Martinez

Ebenfalls an der Signalstrasse, an der Kreuzung zur Bäumlistorkelstrasse, entstehen weitere 37 Wohnungen und Gewerberäume im Erdgeschoss.

So soll das «Stadthaus» einmal aussehen.

Bild: PD

Den stattlichen Namen «Stadthaus» haben die Carlos Martinez Architekten dieser zweiten Überbauung gegeben. Das Architekturbüro hat schon einige Wohnhäuser in Rorschach realisiert (Pestalozzi, Albin Pedrotti, Seehof), weitere stehen an (Haus Navan, BFW-Areal Löwengarten). Anfang März wurde die Arealentwicklung an der Signalstrasse 21/23 dem Mitwirkungsverfahren unterstellt. In der Zwischenzeit sind keine Eingaben erfolgt, weshalb der Stadtrat von einer breiten Zustimmung ausgeht, schreibt er in einer Mitteilung. Deshalb habe er den Sondernutzungsplan, das Strassenbauprojekt sowie das Baugesuch für das Projekt öffentlich aufgelegt.

Beide Überbauungen sollen zur Aufwertung der Signalstrasse beitragen. Im städtebaulichen Leitbild hält der Stadtrat diese Verbindung vom Stadtbahnhof zur Seepromenade als ein bedeutender Entwicklungsschwerpunkt fest.

Die Signalstrasse soll als Achse vom Stadtbahnhof zum See eine Aufwertung erfahren. Bild: Jolanda Riedener

Eine angemessene Verdichtung soll zur Stärkung des urbanen Charakters beitragen: «Grosszügige Fussgängerbereiche» und «attraktive publikumsorientierte Erdgeschossnutzungen» sind vorgesehen. Insbesondere durch die Verschiebung des ÖV-Knotens von der Signalstrasse an den Stadtbahnhof, wird sich die Stadt-See-Achse voraussichtlich bereits ab Herbst verändern. Zu den Überbauungen im Zentrum sagt Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths:



Röbi Raths (FDP) ist Stadtpräsident von Rorschach.

Bild: Urs Bucher

«Das ist eine erfreuliche, positive Veränderung.»

Raths betont den gesunden Mix zwischen Wohnen und Einkaufen.

Rorschachs Zentrum soll aber nicht nur modernisiert werden, sondern auch bestehende Schätze sollen neu zur Geltung kommen: Wie die 1904 erbaute Rheinburg an der Ecke Bäumlistorkelstrasse/Burgstrasse. Der schmucke Altbau soll nicht durch das geplante «Stadthaus» verdrängt werden.

Das historische Wohnhaus an der Bäumlistorkelstrasse ist ein Blickfang. Bild: Jolanda Riedener

So nimmt gemäss der Architekten das Volumen gegen die Bäumlistorkelstrasse bewusst ab – aus Rücksicht auf das neugotische Haus mit Treppengiebel.

Der Verputz wird erneuert

Ein weiteres Bijou in unmittelbarer Nähe saniert derzeit die gebürtige Rorschacherin Isa Stürm: Der Verputz lässt zu wenig Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk des Gebäudes an der Mariabergstrasse 19 entweichen – die Fassade fault und bröckelt.

Eigentümerin Isa Stürm lässt dieses Gebäude sanieren, es beherbergt die Erwachsenenpsychiatrie Rorschach. Bild: Jolanda Riedener

Ein atmungsaktiver Verputz, der auch optisch zum historischen Haus passt, soll dem ein Ende setzen. 1798 wurde das Gebäude erstellt und während des 19. und 20. Jahrhunderts zu einem Wohnhaus umgebaut. Heute ist dort die Tagesklinik der Erwachsenenpsychiatrie Rorschach untergebracht.

Bezahlbare Wohnungen im Bienenhaus

Nebenan läuft seit Sommer 2017 das Zwischennutzungsprojekt 1000m2, Ende August ist Schluss. Der Baubeginn des geplanten Neubaus ist auf 2023 angesetzt. Gegenüber dem «Tagblatt» will sich die Architektin und Eigentümerin derzeit nicht zum Projektfortschritt äussern. Aktuell arbeitet die Stadt am Sondernutzungsplan. Dieser befindet sich laut Stadtplaner Markus Fäh in der Bereinigungsphase, bis zu den Sommerferien wird er der öffentlichen Mitwirkung unterzogen. Anschliessend folgt die Planauflage.

Was dort auf dem Areal der ehemaligen Metallwaren-Firma Stürm entstehen soll, ist hingegen bereits auf der Webseite und auf einer Bautafel sichtbar:

«Maria baut » - die Rorschacher Architektin Isa Stürm realisiert eine bunte Wohnüberbauung an zentraler Lage. Bild: Jolanda Riedener

Bezahlbare Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen für 40 bis 50 Personen und Gewerberäume soll der Neubau beherbergen, dessen bunte Fassade an Bienenhäuser erinnert. Erhalten bleibt eine 1952 vom Rorschacher Architekturbüro Gaudy entworfene Gartenlaube, wo Kulturanlässe stattfinden sollen.