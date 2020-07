«Auf wackeligen Beinen»: Weshalb Stefano Patta seinen Bratwurst-für-alle-Anlass in St.Gallen vielleicht verschieben muss Voller Enthusiasmus verkündete der St.Galler Unternehmer Stefano Patta Mitte Juli, dass er alle St.Galler nach dem Lockdown wieder zusammenbringen möchte und sie am 8. August zu einem Gratisessen einladen will. Jetzt sieht es aber danach aus, dass sein Fest «San Gallä für alli» zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird. Ein Grund ist das Anmeldeprozedere. Es gibt aber noch mehr Unwägbarkeiten. Christa Kamm-Sager 30.07.2020, 11.10 Uhr

Gratis Bratwürste und Pasta für alle: Organisator Stefano Patta will so wieder «Schwung in die Stadt bringen».





Bild: Nik Roth

Stefano Patta ist ein geselliger Mensch. Er mag es, wenn etwas läuft, die Menschen zusammenkommen und es schön haben. In der Zeit des Lockdowns war es ihm deshalb definitiv zu ruhig in der Stadt. Kurzentschlossen hat er deshalb den Anlass «San Gallä für alli» auf die Beine gestellt: Am 8. August sollen alle, die sich anmelden, in den Genuss einer Gratiswurst oder kostenloser Pasta kommen.

Nicht zu viele Leute am gleichen Ort

Vielleicht war es etwas zu kurz entschlossen, wie sich jetzt herausstellt: «Der Anlass steht im Moment auf wackeligen Beinen. So wie es jetzt aussieht, muss ich das gemeinsame Essen verschieben», sagt der St.Galler Unternehmer auf Anfrage.

«Es gibt im Moment noch zu viele Unwägbarkeiten, und diverse Komponenten stimmen noch nicht.»

Erstes Problem: Es sei nicht allen Leuten klar, dass man sich für das «San Gallä für alli» anmelden müsse. «Ohne Anmeldung gibt es nichts», sagt Stefano Patta aber klar und deutlich. Er wolle unbedingt verhindern, dass Leute kommen und essen möchten, sich aber nicht registriert haben vorher.

Die Anmeldung diene erstens dazu, dass er wisse, wie viele Essen bereitgestellt werden müssen. Zweitens diene sie auch als Registrierung in Sachen Corona-Schutzkonzept. «Ich will korrekt vorgehen und die Stadtbehörde bei diesem Grossanlass nicht vor den Kopf stossen.» Es könne deshalb auch sein, dass er für die Angemeldeten eine Frist einbauen müsse, zu welcher Uhrzeit sie ihre Bratwurst oder ihre Pasta geniessen können. Dies, damit nicht zu viele Leute auf einmal am gleichen Ort anstehen würden.

Bis jetzt 1000 Anmeldungen

Ein zweites Problem sei tatsächlich, dass es einigen nicht so wohl sei, wenn sich aus dem «San Gallä für alli» ein Grossanlass entwickle, weil derzeit die Ansteckungszahlen wieder am Steigen seien.

«Ich möchte aber, dass sich alle wohlfühlen können.»

Der Anlass könne zudem auch nur bei schönem Wetter durchgeführt werden, da das gemeinsame Essen draussen stattfinde.

Bis jetzt hätten sich etwa 1000 Leute angemeldet. Doch insgeheim rechnet Patta mit rund 20'000 Menschen, die gerne beim «San Gallä für alli» dabei sein möchten. Für den Anlass hat er 24 Lokalitäten in der Stadt mobilisiert, vor denen das Essen genossen werden kann. Das Ganze ist ein planerisch herausfordernder Anlass, den Patta mehr oder weniger alleine stemmt. «Ich habe alles etwas spitz geplant», sagt er denn auch. «Am Montag werde ich definitiv entscheiden, ob und wenn ja auf wann der Anlass verschoben wird.» Es sei ein bisschen wie beim Kinderfest, das werde in der Regel ja auch mehrmals angesetzt. «Aber dass der Anlass stattfindet, ist in Stein gemeisselt.»

Anmelden unter : www.sangalläfüralli.ch