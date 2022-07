Auf und davon Der St.Galler Dom-Heissluftballon ist spurlos verschwunden Zum St.Galler Kantonsjubiläum im Jahr 2003 wurde ein Heissluftballon in Form der St.Galler Stiftskirche erstellt. Seit sieben Jahren fehlt von dem auffälligen Flugobjekt jedoch jede Spur. Damals wurde es in die Dominikanische Republik verkauft. FM1Today 29.07.2022, 14.19 Uhr

Die fliegende Kathedrale wird für ihren letzten Flug auf der Kreuzbleiche vorbereitet. Bild: Hannes Thalmann

Heissluftballons gibt es mittlerweile in diversen Formen und Farben. Fische, Eulen, Zebras und sogar Nachbildungen von Gebäuden sind manchmal am Firmament zu sehen. Eines dieser speziellen Modelle ist die St.Galler Stiftskirche in Ballonform.