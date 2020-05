Auf die linke Fahrbahn geraten: Auto kommt in St.Gallen auf dem Dach liegend zum Stillstand – Fahrerin befreit sich selbständig Am Sonntagmorgen ist es auf der Autobahn A1 zwischen Winkeln und Kreuzbleiche zu einem Selbstunfall gekommen. Eine 64-jährige Autofahrerin verletzte sich dabei leicht. 03.05.2020, 16.13 Uhr

Bild: Kapo

(kapo) Eine 64-jährige Frau fuhr auf der Autobahn von Gossau her in Richtung St.Gallen. Zwischen Winkeln und der Ausfahrt Kreuzbleiche geriet sie mit dem Auto über den linken Fahrbahnrand hinaus. Dort streifte das Auto die Leitplanke. Es wurde abgewiesen, geriet ins Schleudern und prallte weiter vorne erneut in die Leitplanke.