Stadtfest Rorschach steht auf der Kippe - es fehlt ein neues OK

Auf der Kippe Das Stadtfest Rorschach ist noch nicht gerettet: Nachfolge für aufgelöstes OK nach wie vor offen Das Organisationskomitee des Vereins Stadtfest Rorschach hat wenige Wochen vor dem Jahreswechsel bekannt gegeben, das beliebte Fest nicht mehr auf die Beine zu stellen. Dank des Aufrufs im «Tagblatt» wurden zwar interessierte Frauen und Männer für einen neuen Vorstand gefunden, fixiert werden konnte aber noch nichts. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 03.01.2023, 19.00 Uhr

Das Stadtfest Rorschach droht nicht mehr stattzufinden. Bild: Christof Sonderegger

«Nach einer über zehnjährigen gemeinsamen Stadtfestreise setzen wir mit dem diesjährigen Erfolg einen Schlusspunkt und schaffen mit unserer Demission einen Raum für neue Kräfte», kurz und bündig hat Rolf Niederer, Präsident Verein Stadtfest Rorschach, im vergangenen November die Auflösung des Vorstandes bekannt gegeben.

Das Organisationskomitee des Vereins Stadtfest Rorschach blicke auf ein lang andauerndes ehrenamtliches Engagement zurück: Rolf Niederer (Präsidium), Lea Eberle (Aktuariat), Andrea Helbling (Finanzen), Sandra Näscher-Lowiner (Vereine), Max Müller (Festwirtschaft) sowie Sam Lüchinger (Bau) seien schon mehr als zehn Jahre für den Verein tätig. Niederer kommentierte die Auflösung folgendermassen: «Aus unserer anfänglichen Zufallsgemeinschaft ist nach mehr als einer Dekade ein eingeschworener Freundeskreis geworden.» Das Stadtfest Rorschach sei in dieser Zeit für das OK von einem «blossen Fest» zu einer Herzensangelegenheit geworden.

Basis für weitere Feste ist vorhanden

Der Erfolg im vergangenen Jahr lege zudem die Basis, dass die Chancen zur Weiterführung des Stadtfests auch aus finanzieller Perspektive uneingeschränkt vorhanden seien, was den Abschied des bestehenden Vorstandes weniger schwer mache, so Niederer.

Rolf Niederer, Präsident Verein Stadtfest Rorschach. Bild: Philipp Griesemer

Die Nachfolge des Organisationskomitees war zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt. Findet sich keine Nachfolgeregelung für den Vorstand, so wird der Verein aufgelöst. Personen, die dies verhindern wollen und Interesse an einer Funktionsübernahme haben, konnten sich bis 7. Dezember melden. Zu Beginn war es bezüglich der Rückmeldungen eher ruhig, in der Zwischenzeit sind aber ernsthafte Interessensbekundungen eingegangen. «Es hat etwas Anlaufzeit gebraucht. Die Leute mussten sich zuerst austauschen und sich der Situation bewusst werden. Ab Mitte Dezember sind dann erste ernsthafte Anfragen eingegangen», sagt der scheidende OK-Präsident. Das OK habe zwar den 7. Dezember als Frist für ernsthafte Anfragen gesetzt, sei sich aber bewusst gewesen, in dieser Hinsicht flexibel sein zu müssen, um den Leuten genügend Bedenkzeit einzuräumen.

Es fehlt noch eine Leaderin oder ein Leader

Mitte Dezember habe sich das OK mit Interessentinnen und Interessenten getroffen und ausgetauscht. Rolf Nieder sagt: «Es ist verständlich, dass niemand die Katze im Sack kaufen will und spontan zusagt. Wir haben bei diesem Gespräch aufgezeigt, wer wir sind, was das Ganze organisatorisch bedeutet und welcher Aufwand nötig ist, um das Stadtfest auf die Beine zu stellen.» Bei einzelnen Chargen, wie Aktuar und Kassier, habe das OK aufgezeigt, was konkret zu tun wäre. Bezüglich Mitwirkung im OK gebe es grundlegendes Interesse. Was leider noch fehle, sei eine Frau oder ein Mann, die oder der den Lead übernehme. Niederer spricht damit die Doppelfunktion Vereinspräsident/OK Präsident an. Also jene Frau oder jenen Mann, die oder der künftig die Verantwortung übernimmt und das Stadtfest Rorschach orchestriert.

Rolf Niederer spricht von einem gesellschaftlichen Problem. Heute sei es schwierig, Frauen und Männer für die Vereinsarbeit zu finden. «Ich habe aber durchaus Verständnis dafür, wenn Interessentinnen und Interessenten sagen, ‹ich wirke gerne mit, der Lead ist mir aber zu viel›.» Gelingt es, diese Person zu finden, habe er wenig Sorgen, auch die übrigen Positionen besetzen zu können, zumal es diesbezüglich Interessenbekundungen gebe.

Viel Hoffnung, aber auch etwas Skepsis

Kurz vor Weihnachten hatte das OK noch Anfragen, diesen Personen habe man bis zur ersten Woche im Januar Zeit gegeben, es sich zu überlegen. «Wir werden dann nachfassen, wollen aber niemanden zu dieser Position überreden. Eine Zusage als Präsidentin oder Präsident muss reichlich überlegt sein.» Das vorhandene OK habe sich die Marke Mitte Januar gesetzt, dann möchte man gerne wissen, wie es mit dem Stadtfest Rorschach weitergeht. Niederer:

«Wenn wir dann Nägel mit Köpfen machen könnten, wäre das natürlich fantastisch.»

Rolf Niederer räumt «eine gewisse Zuversicht» ein, doch noch die richtige Frau oder den richtigen Mann für das Präsidium von Verein und OK zu finden. «Ich bin aber realistisch, weshalb ich auch eine gewisse Skepsis habe.»

Das Stadtfest Rorschach findet jeweils im Juni bei traumhaftem Ambiente statt. Bild: Rudolf Hirtl

Wird keine Nachfolgeregelung für den Vorstand gefunden, steht an der Hauptversammlung vom 10. März die Auflösung des Vereins zur Debatte. Das Stadtfest Rorschach wäre dann Geschichte.

Dringend gesucht Personen, die Interesse an einer Funktionsübernahme haben, können sich per E-Mail an kontakt@stadtfest-am-see.ch oder Telefon 079 644 20 55 melden.

