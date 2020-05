«Auf den gefüllten Fischotter haben wir verzichtet»: Rorschacher veröffentlichen Buch mit Traditionsrezepten aus der Hafenstadt

«Rorschach kocht» erzählt viele überraschende Geschichten. Beispielsweise die der Gründung des Clubs Bratpfännli: Im Herbst 1983 stellten sich vier Spieler des FC Rorschach die Frage, wie sie auch in der spielfreien Winterzeit die Gemeinschaft pflegen könnten. Nachdem verschiedene Vorschläge abgelehnt wurden, kam ein Spieler auf die Idee, regelmässig gemeinsam den Kochlöffel zu schwingen. Der Vorschlag wurde aufgegriffen. Heute zählt der Hobby-Kochclub Bratpfännli gar 20 Mitglieder aus unterschiedlichen Altersschichten und Berufsgruppen. Mit dem FC Rorschach hat er heute nichts mehr zu tun. Achtmal pro Jahr treffen sich die Mitglieder in der Schulküche Steig in Rorschacherberg, um ein gemeinsames Menu zu zaubern. Zusätzlich lädt der Verein alle sechs Monate die regionale Bevölkerung zu einem grossen Essen ein und die Mitglieder verreisen einmal pro Jahr miteinander. (red/shi)