Auf dem Weg zum Höhepunkt: Silvia Galli Aepli wird neue Präsidentin des Gossauer Stadtparlaments FDP-Parlamentarierin Silvia Galli Aepli wird nächste Woche zur höchsten Gossauerin gewählt. Michel Burtscher 07.01.2020, 05.00 Uhr

Seit 2015 sitzt Silvia Galli Aepli für die FDP im Stadtparlament. Bild: Michel Canonica

Wenn man die Silvia Galli Aepli fragt, wie sie politisiert wurde, erzählt die Gossauer Stadtparlamentarierin eine Geschichte, die sich vor vielen Jahren in Nesslau abgespielt hat: Es passiert, als sie die Strasse überquert. Ein Bekannter, der Präsident der örtlichen CVP, sieht Galli zufällig und folgt ihr in die Bank, wo sie damals arbeitet. Er kommt zu ihr an den Schalter und fragt, ob sie nicht für den Schulrat kandidieren möchte. Man suche noch jemanden. Galli, noch keine 30 Jahre alt und parteilos, überlegt es sich tatsächlich, schläft einige Nächte darüber – und sagt dann zu.

Es ist der Beginn einer politischen Karriere, die nächste Woche in der Wahl der heute 60-jährigen FDP-Politikerin zur Präsidentin des Gossauer Stadtparlaments gipfelt. Während eines Jahres wird sie dieses leiten, über seine Rechte und Pflichten wachen, die Sitzungen vorbereiten und dann führen sowie das Parlament nach aussen vertreten. Sie freue sich auf diese Aufgaben, sagt Galli. «Es ist wahrscheinlich meine letzte Chance auf ein solches Amt und ein schöner Höhepunkt meiner politischen Karriere.»

Sie kam der Liebe wegen nach Gossau

Silvia Galli Aepli ist eine gebürtige Toggenburgerin. Sie wuchs in Wattwil auf, ging als junge Frau beruflich zwei Jahre ins Tessin und wohnte später über 20 Jahre in Nesslau, wo sie nicht nur Schulrätin, sondern während acht Jahren auch Gemeinderätin war. 2005 kam sie nach Gossau, der Liebe wegen, ihr zweiter Mann wohnte hier. Sie hat die Gemeinde schnell ins Herz geschlossen: «Gossau ist zwar eine Stadt, aber man kennt sich noch. Zudem liegt sie im Grünen, nahe an Bergen und Seen», sagt Galli, die im Geissbergquartier wohnt und von dort eine wunderbare Aussicht auf Gossau hat.

Im Stadtparlament sitzt die FDP-Politikerin seit dem Jahr 2015, als sie für Norbert Hälg nachrückte. Und schon fünf Jahre später wird sie nun zur Präsidentin gewählt. Sie hat also einen steilen Aufstieg in der städtischen Politik hinter sich. Galli sagt, es sei auch so schnell gegangen, weil die FDP-Fraktion nur vier Mitglieder habe – und damit nicht so viele Personen für das hohe Amt in Frage kämen wie in anderen Parteien. Doch die überschaubare Grösse des Gossauer Freisinns hat nicht nur Vorteile: «Als kleine Partei kann man nicht immer viel bewirken – aber so ist halt die Politik», sagt Galli.

Trotzdem gefällt ihr die Arbeit in der Legislative gut. «Das Parlament ist zwar ein exklusiver Klub mit 30 Mitgliedern, trotzdem ist niemand abgehoben oder eingebildet», sagt Galli. Unter ein Motto, so wie es andere tun, will sie ihr Präsidialjahr nicht stellen. «Wir haben auch ohne Motto genug Probleme in Gossau, die wir lösen müssen», sagt sie. Dann zählt sie die grossen Projekte auf, die sie in den nächsten Monaten wohl beschäftigen werden: Sana Fürstenland, Masterplan Sportanlagen, die Initiative für ein Aussenbecken. Ein konkretes Ziel hat Galli für ihr Präsidialjahr ebenfalls nicht. «Ich will einfach die Sitzungen gut leiten», sagt sie bescheiden.

Seit 2017 leitet sie das Frauennetz Gossau

Aepli hat Respekt vor ihrer neuen Aufgabe. Das dürfe man auch haben, sagt sie. Einen Kurs, in dem man lernt, wie man ein Parlament leitet, gibt es nämlich nicht. Ihr Lehrjahr sei das vergangene gewesen, als sie als Vizepräsidentin schon an den Präsidiumssitzungen teilnehmen und verfolgen konnte, wie SVP-Politiker Gallus Hälg die Legislative führte, sagt Galli.

Neben der Parlamentsarbeit wird sie dieses Jahr einige Pflichttermine wahrnehmen müssen, die Bundesfeier etwa oder den Neuzuzügerapéro. Sie geht davon aus, dass sie noch viele weitere Einladungen zu Anlässen bekommen werde, sagt Galli. «Ich freue mich auf die Begegnungen mit der Bevölkerung.» Eines ist klar: Der Arbeitsaufwand wird steigen. Galli, die hauptberuflich die Administration einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in St.Gallen leitet und seit 2017 zudem Präsidentin des Frauennetzes Gossau ist, macht das aber nichts aus.

Beim Frauennetz wird Galli dieses Jahr indes auch viel zu tun haben, denn es ist ein wichtiges: Im Herbst finden die Gesamterneuerungswahlen der Gossauer Behörden statt – und geht es nach Galli, soll der Frauenanteil im Parlament steigen. Als Parlamentspräsidentin könne sie vielleicht auch ein Vorbild sein für andere Frauen und sie motivieren, in die Politik einzusteigen. Galli betont, auch sie werde irgendwann jüngeren Kräften Platz machen. «Eine Sesselkleberin will ich nicht werden», sagt sie.