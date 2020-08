Auf dem Trottoir statt auf der Strasse: Der Veloweg durch Altenrhein wird sicherer Die Pläne für die Sanierung der Dorfstrasse liegen auf. Vorgesehen ist eine eigene Velospur. So sollen Velofahrer künftig das Trottoir meiden. Kurt Latzer 18.08.2020, 05.00 Uhr

Viele Velofahrer führen sich auf dem Trottoir sicherer. Bild: Kurt Latzer

Bei schönem Wetter muss man auf Velofahrer nicht lange warten, die auf der Strasse gegenüber des Flugplatzes Altenrhein unterwegs sind. Die Dorfstrasse, vom Hundertwasser-Kreisel bis in den Ortskern von Altenrhein, ist von ihnen stark frequentiert. Vor allem in der warmen Jahreszeit. Die Strasse ist Teil des Bodensee-Radwanderweges.

Immer wieder sind auch ganze Gruppen mit ihren Velos unterwegs. Vielfach nutzen sie der Sicherheit zuliebe aber das Trottoir, was zu Konflikten mit Fussgängern oder der Polizei führen kann. Wie überall im Kanton ist Velofahren auf dem Trottoir verboten.