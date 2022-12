Drohen dem Airport Altenrhein Klimaaktionen? CEO nimmt Stellung

Auf dem Radar Nach Blockade des Berliner Flughafens durch Klimaaktivisten: Der CEO des Flugplatz Altenrheins gibt sich gelassen Dass Klimaaktivisten kürzlich den Flughafen in Berlin lahmgelegt haben, ist People’s-CEO Thomas Krutzler nicht verborgen geblieben. Besondere Vorsichtsmassnahmen sind beim Flugplatz in Altenrhein trotz des Aktivismus der «Letzten Generation» aktuell nicht vorgesehen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

People’s-CEO Thomas Krutzler mit der Urkunde vom Klimaneutralitätsbündnis 2025. Bild: Rudolf Hirtl

Die Klimaaktivisten der «Letzten Generation» verschärfen ihre zivile Sabotage: Was gestern Gemüsesuppe gegen van Goghs Werk «Der Sämann vor untergehender Sonne» war oder ein blockierter Autobahnzubringer, das ist seit Ende November ein ganzer Flughafen, der zusperren musste. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten durchtrennten einen Zaun und gingen auf das Flughafengelände. Der Hauptstadtflughafen von Berlin musste den Flugbetrieb daraufhin einstellen.

Der Airport in Altenrhein ist von einem hohen Zaun umgeben, oben zusätzlich mit einem Übersteigschutz aus Stacheldraht versehen. In der Logik der Aktivisten sind aber offensichtlich auch Flugplätze legitime Ziele des «zivilen Widerstands», wie sie stolz sagen. Wenn nichts für die Menschheit wichtiger sei, als den Planeten vor dem «Verglühen» zu retten, dann sei jedes Mittel recht.

Anordnungen bezüglich Sicherheit kommen vom Bazl

Könnte dies regionale Flugplätze, wie jenen in Altenrhein, nicht auch zum Ziel der Kleberinnen und Kleber machen? People’s-CEO Thomas Krutzler sagt dazu: «Für uns spielt das momentan noch eine untergeordnete Rolle. Diese Art Widerstand spüren wir hier beim Flugplatz Altenrhein nicht. Selbstverständlich werden auch wir durch die mediale Berichterstattung aufmerksam auf das Thema. Aktuell haben wir aber nicht mehr Sicherheitsmassnahmen in die Wege geleitet, als wir sie momentan bereits haben.» Er betont:

«Bei uns sind während des ganzen Tages Patrouillen im gesamten Perimeter des Airports unterwegs, innerhalb des Geländes ebenso wie aussen entlang des Zauns.»

Sollten sich Vorfälle durch Klimaaktivisten auf Flugplätzen häufen, wie wird der Airport darauf reagieren? «Das wäre dann nicht nur für Altenrhein ein Thema, auch die anderen Flugplätze in der Schweiz müssten sich intensiver damit beschäftigen. Diesbezüglich sind wir im engen und partnerschaftlichen Kontakt mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt. Empfehlungen und Verordnungen würden auf jeden Fall vom Bazl ausgesprochen», so Thomas Krutzler.

Der Airport in Altenrhein ist von einem hohen Sicherheitszaun umgeben. Bild: Rudolf Hirtl

Gab es in der Vergangenheit schon Vorfälle, welche die Sicherheit des Airports in Altenrhein tangiert haben. «Ich bin seit sechs Jahren hier tätig, seit Juni 2019 als CEO, in dieser Zeit ist nichts Ungewöhnliches vorgefallen.»

Klimabeitrag wird vermehrt freiwillig bezahlt

Bezüglich Klimaneutralität sei People’s als Flugplatz und als Airline selbstverständlich gefordert. «Wir werden und wollen unseren Beitrag dazu leisten. Wir haben, was die Technologie der Flugzeuge anbelangt, bereits einen grossen Schritt vorwärts gemacht. Nachholbedarf haben wir bei den Fahrzeugen, die am Boden operieren. Wir prüfen aktuell die Installation von Photovoltaikanlagen und werden auch bald Ladestationen für E-Autos anbieten», sagt Krutzler und verweist darauf, dass immer mehr Reisende ihren Beitrag bezüglich Klimaschutz leisten.

Sacha Raich ist als Securitymanager beim People's-Airport in Altenrhein für sämtliche Belange bezüglich Sicherheit verantwortlich. Bild: Ralph Ribi

People’s hat sich schon 2016 dem Klimaneutralitätsbündnis 2025 angeschlossen. Fluggäste haben die Wahl, auf Linien- oder Charterflug «ihren Fussabdruck» für die Umwelt mitzutragen. Fluggäste wählen dabei freiwillig die Zusatzleistung «Klimaneutrales Fliegen» und bezahlen ihren Klimaschutz-Anteil pro Strecke. Krutzler betont:

«Wenn Veränderungen zu Gunsten des Klimas nachhaltig sein sollen, dann müssen Unternehmen und vor allem Politiker endlich national und international geeinter handeln.»

Erster Airport der Schweiz mit Drohnenüberwachungssystem

Sicherheitsthema bei Airports sind heute vermehrt auch Drohnen. Erst im vergangenen November durften beispielsweise in Zürich-Kloten 30 Minuten lange keine Flugzeuge mehr landen oder starten, weil am Ende der Piste eine Drohne rumflog und die Polizei versuchte, diese einzufangen. Drohnenflüge sind im Umkreis von fünf Kilometern um den Flugplatz St.Gallen-Altenrhein grundsätzlich verboten. Wer sich nicht daran hält, wird rasch erwischt, denn Altenrhein hat als erster Airport der Schweiz ein Detektionssystem für Drohnen installiert.

Thomas Krutzler: «Das australische Unternehmen Droneshield möchte in Europa Fuss fassen und wir wurden dazu erkoren, das Drohnenüberwachungssystem als Erste zu prüfen.» Im Betrieb ist das System seit Dezember 2020.

