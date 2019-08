Auf Bettensuche in St.Gallen: Wenn sich das Hotel in eine Baracke verwandelt

Eine Wirtschafts- und Kongressstadt: So sieht Stadtpräsident Thomas Scheitlin «sein» St.Gallen. Das Problem: Das Hotelangebot entspricht nicht wirklich dem, was es braucht, um grössere Kongresse anzulocken.

David Gadze

Das vermeintliche Hotel One66 in Winkeln. (Bild: Google Maps)

Im Gegenteil, St.Gallen hat in den vergangenen Jahren namhafte Kongresse verloren. Kein Wunder: Wer den Weg in die Ostschweizer Metropole einschlägt und sich vorgängig auf Google Maps aus der Luft einen Eindruck von der St.Galler Hotellandschaft verschaffen will, wird wohl selbst um gewisse neuere Bauten einen Bogen machen.

Das im Frühling 2016 eröffnete Hotel One66 in Winkeln etwa dürfte es jedenfalls schwer haben, auf diese Weise Interessenten anzulocken. Denn statt dem Drei-Sterne-Neubau sieht man: eine Baracke. Beschriftet mit dem Namen des Hotels.



Für einige St.Galler Hoteliers bleibt also nur die Hoffnung, dass Google sein Kartenmaterial in nächster Zeit aktualisiert. Am anderen Ende der Stadt, beim Bahnhof St.Fiden, eröffnet die Hotelkette Ibis in einem Jahr einen Standort. Wo derzeit eine Grossbaustelle ist, sieht man auf Google Maps noch die alten Gebäude, einen Park- und einen Kiesplatz. Das erscheint vermutlich selbst Reisenden mit kleinem Budget nicht allzu attraktiv.



Doch selbst wenn dann immer noch das alte Luftbild zu sehen sein sollte, vergebens wäre eine entsprechende Beschriftung dennoch nicht: Immerhin dürfte sie Wohnmobilfahrer auf den schönen Kiesplatz anlocken – und ein weiteres Problem wäre gelöst.