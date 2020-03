«Auch wir sind von den Corona-Massnahmen betroffen»: Der Walter-Zoo in Gossau muss seine Tore bis auf Weiteres schliessen

Corona-Krise im Kanton St.Gallen: Regierung schränkt Besuche in Spitälern und Heimen stark ein +++ Schulen müssen Betreuung der Kinder gewährleisten +++ Täglich rund 15 Anfragen wegen Kurzarbeit

Das Besuchsrecht in St.Galler Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen wird massiv beschnitten. Das hat der St.Galler Regierungsrat in der Corona-Krise entschieden. In Sachen Kinderbetreuung setzt er auf Betreuungsangebote durch die Schulen – sowie die Solidarität unter Eltern. Offen bleiben sollen die Kindertagesstätten.