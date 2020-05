Im Herbst kehrt Klang und Kleid in die St.Galler Altstadt zurück. Der Musik-, Kleider- und Vintageladen bezieht das Gebäude an der Brühlgasse, in dem früher die Ulla-Popken-Filiale eingemietet war. Damit kehrt das Geschäft gewissermassen zu seinen Wurzeln zurück, war es doch die meiste Zeit seiner bald 30-jährigen Geschichte in der Altstadt beheimatet.

Klang und Kleid eröffnete 1993 den ersten Laden an der Schwertgasse, «als diese noch wesentlich belebter war», wie Inhaber Pino Stinelli sagt. Später zog das Geschäft an die Hinterlauben und 2008 in eine ehemalige Garage an die Torstrasse, unweit des Startpunkts. Dort befand sich damals bereits der «Versandstandort». Nun gibt Klang und Kleid den Charme der Garage, der so gut zu diesem Vintageladen passte, auf. «Ich konnte dort nie das verwirklichen, was mir vorschwebte», sagt Stinelli. Ein Diner im nordamerikanischen Stil liess sich in all den Jahren ebenso wenig realisieren wie regelmässige Veranstaltungen.

Für die Rückkehr gebe aber auch weitere Gründe, sagt Stinelli. Durch die verschiedenen Pop-up-Stores, die er in den vergangenen Jahren in der Altstadt betrieben hatte, habe er Lust auf Veränderung bekommen. «Es ist eine neue Spielwiese.» Ausserdem liege der neue Standort nicht so abseits der Fussgängerströme, auch wenn dort keine allzu hohen Frequenzen zu erwarten seien. Zudem habe das Gebäude zwei Eingänge, einen von der Brühl- und einen von der Kugelgasse. Das erlaube es, zwei verschiedene Ladenkonzepte in einem Laden zu vereinen.

«Der Fokus wird auf der Musik liegen», sagt Stinelli. Zudem verfüge es über einen wunderschönen Gewölbekeller – «zu schön, um ihn zu verstecken». Es sei vorgesehen, ihn so zu sanieren, dass er für die Besucher zugänglich sei und allenfalls sogar für Veranstaltungen genutzt werden könne. Die Eröffnung des neuen Ladens sei für Anfang Oktober vorgesehen. Und das Schöne ist: Ein Teil des Mobiliars aus dem Plattenladen Z Records, der im Sommer nach 40 Jahren schliesst, wird vermutlich im neuen Klang und Kleid weiterleben. (dag)