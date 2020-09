Porträt Eva Schwerzmann will sich im Gemeinderat für die sozial Schwachen einsetzen: «Die gibt es auch in Steinach» Die Parteilose ist eine von elf Bewerberinnen und Bewerber um die fünf Sitze im Steinacher Gemeinderat. Sie wünscht sich mehr Frauen im Gremium. Jolanda Riedener 14.09.2020, 05.00 Uhr

Eva Schwerzmann in ihrem Garten. Sie lebt seit 16 Jahren mit ihrem Mann und den zwei Hunden in Steinach. Bild: Jolanda Riedener

Ihr Beruf hat sie dazu bewogen, für den Steinacher Gemeinderat zu kandidieren: Eva Schwerzmann Glaus ist Arbeitsagogin im Asylzentrum Marienburg Thal. Dort betreut sie unbegleitete Minderjährige. Es sind Menschen, denen sie auch in Steinach Hand bieten möchte. «Die Flüchtlinge müssen von der Strasse wegkommen», sagt sie.

Nach allem, was diese Menschen erlebt hätten, würden sich die meisten sehr bemühen, so ihre Erfahrung. Schicksale, die sie beschäftigen. Neben Asylsuchenden will sich Schwerzmann auch für sozial schwache Jugendliche einsetzen: «Die gibt es auch in Steinach.» Bevor sie die Stelle in Thal angenommen hat, arbeitete sie unter anderem in einem Jugendgefängnis.

Parteilos, aber CVP-nah

Seit 16 Jahren lebt Eva Schwerzmann in Steinach, hat zwei erwachsene Kinder und einen Enkel. Die gelernte Kürschnerin (Verarbeitung von Tierfellen) ist parteilos, fühlt sich aber der CVP nah. Neben den sozialen sind es auch christliche Werte, die ihr entsprechen.

Gefallen an der Aufgabe im Gemeinderat würde ihr, dass sie etwas bewirken könnte. «Ich würde mich gerne einbringen», sagt sie. Dieser Meinung seien wohl nach den letzten Wahlen einige gewesen. Damals stellte sich nur jemand zur Verfügung, heute sind es elf Anwärter für fünf Sitze. «Es gibt verschiedene Ressorts, in denen man etwas bewirken könnte.» Sie könne sich gut vorstellen, sich in die verschiedenen Geschäfte einzuarbeiten. Gleichzeitig sei sie mit der Arbeit der amtierenden Räte zufrieden. «Steinach ist eine solide Gemeinde.»

Für Frauen in der Politik und Sauberkeit im Dorf

Ein angemessen geschlechtergemischter Gemeinderat wäre ihrer Meinung nach zu begrüssen:

«Ich habe mich gefreut, als die Frauen endlich auch im Bundesrat angemessen vertreten waren.»

Sie könne gut mit Männern arbeiten. Im Rat würde sie eine intensive Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden pflegen. Für Steinach wünscht sie sich einen Dorfkern, allerdings trennt die SBB-Linie die Gemeinde in zwei Teile, was die Sache verkompliziere. Auch das Hochwasserproblem gelte es anzugehen. Die Lösung sei wohl – ebenfalls wegen beengter Platzverhältnisse – nicht einfach.

Eine Sache, die sie als tierliebende Hundehalterin beschäftigt, ist Littering. Hundekot und Pferdemist auf Schulwegen ärgern sie. Doch wie ist dieses Problem zu lösen? Allenfalls durch Sensibilisierung, auch an Schulen. Eva Schwerzmann befürwortet eine neue Turnhalle, für ein lebendiges Vereinsleben und die Jungen. Ihre Freizeit verbringt sie gerne in der Natur. Mit ihrem Mann und den beiden ausgebildete Therapiehunden verreist sie zum Wandern, Pilzen oder Schneeschuhlaufen häufig ins Engadin.