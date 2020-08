Coronasommer in Stiftsbibliothek, Textilmuseum und Co. – Wie grosse St.Galler Tourismusattraktionen sich nach dem Lockdown zurückkämpfen Den grossen St.Galler Sehenswürdigkeiten fehlen diesen Sommer die ausländischen Gäste. Trotzdem sind sie zuversichtlich. Luca Ghiselli 11.08.2020, 20.00 Uhr

Trotz Pandemie tummeln sich im Stiftsbezirk Touristen – vorwiegend aus der Schweiz. Bild: Ralph Ribi (22. Juli 2020)

Nicht nur die St.Galler Hotellerie und Gastronomie kämpfen sich im Coronasommer langsam zurück in die (neue) Normalität. Auch die grossen Tourismusattraktionen in der Stadt hatten über den Lockdown hinaus zu kämpfen. Die Stiftsbibliothek, der grösste Hotspot des Stadtsanktgaller Tourismus, verzeichnet in normalen Jahren beispielsweise 20 Prozent asiatische Gäste.

Auf sie muss dieses Jahr fast ganz verzichtet werden, galt die Reisesperre in Fernost doch schon im Februar. Und auch das Textilmuseum begrüsst in einem normalen Sommer rund 40 Prozent Besucher aus dem Ausland. In diesem Sommer dürften es kaum mehr als zehn Prozent sein – hauptsächlich aus Deutschland und Österreich.

Die Lage hat sich für diese Institutionen also drastisch verändert – und zwar mehrmals hintereinander. Zunächst kam der Lockdown im März, dann die unverhofft plötzliche Öffnung im Mai und das Herantasten an das neue Gästesegment. Wie sind die beiden Tourismusgrössen damit umgegangen? Und kann der Zuwachs an Feriengästen aus der Schweiz das Wegbrechen ausländischer Touristen kompensieren?

Stiftsbezirk im Januar noch mit sattem Besucherplus

Mandana Roozpeikar, Betriebsleiterin Stiftsbezirk. Bild: Ralph Ribi

«Die grösste Herausforderung während des Lockdowns war, dass alle Angestellte auch ihren Lohn erhalten», sagt Mandana Roozpeikar, Betriebsleiterin des Stiftsbezirks. Denn viele – von Aufsehern über Führerinnen – seien im Stundenlohn angestellt. Fehlen die Besucher, fehlt die Arbeit. Und die Besucherzahlen tauchten, nicht nur während der behördlich verfügten Schliessung des Unesco-Weltkulturerbes. Noch im Januar 2020 verzeichnet der Stiftsbezirk einen Zuwachs von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahresjanuar.

«Im Februar spürten wir dann bereits die Reisesperre, die asiatische Staaten verhängt hatten.»

Trotzdem betrug der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr immerhin noch 15 Prozent. Im März kam dann der Lockdown, und als man im Mai öffnete, erholten sich die Zahlen nur langsam. «Der Trend zeigt aber in die richtige Richtung», sagt Roozpeikar. Im Juni 2020 konnte der Stiftsbezirk 38 Prozent der Anzahl Besucher aus dem Vorjahresjuni begrüssen. Und im Juli gelang es, die Zahlen an das Vorjahr anzunähern: 82 Prozent wurden erreicht.

Normalerweise begrüsst die Stiftsbibliothek Gäste aus der ganzen Welt. Im Coronasommer sind es vorwiegend Touristen aus der Schweiz.

Bild: Nik Roth (11. Mai 2020)

«Es gibt Hoffnung», sagt die Betriebsleiterin. Nun wünsche sie sich, dass die zahlreichen Romands, die dieses Jahr ihren Sommer in der Ostschweiz verbracht haben, noch bis Ende August einen weiteren Schub verleihen. Das Reiseverhalten habe sich stark verändert, man begrüsse viel mehr Individualreisende und Familien und weniger Gruppen, sagt Roozpeikar. «Dementsprechend haben wir auch unsere Werbung angepasst. Diese war zuvor auf den ganzen Globus ausgerichtet.»

Nun sollen hauptsächlich Personen aus der Region und der übrigen Schweiz angesprochen werden. Auch die Anfragen für Führungen seien kurzfristiger geworden. «Mehr als 72 Stunden im Voraus plant derzeit niemand.» Der Zuwachs an Besuchern aus dem Inland vermag das Fehlen der Gäste aus dem Ausland in der Stiftsbibliothek indes nicht zu kompensieren.

«Stand heute sind wir bei 52 Prozent der Besucher im Vergleich zum Vorjahr. Wenn wir bis Dezember 60 Prozent erreichen, sind wir glücklich.»

Viel mehr Romands buchen Stadtführungen

Auch bei St.Gallen-Bodensee-Tourismus spüren die Verantwortlichen den deutlichen Rückgang von Gruppenbuchungen. «Die Auswirkungen von Covid-19 sind deutlich spürbar», sagt Vizedirektor Tobias Treichler Man habe im Juli nur sehr wenig Gruppenanfragen verzeichnet. «Für den Herbst sieht das aber wesentlich besser aus.»

Tobias Treichler, Vizedirektor St.Gallen-Bodensee-Tourismus.

Bild: PD

Das Angebot der öffentlichen Stadtführungen sei zwar nicht gekürzt worden, während des Lockdowns wurde aber auf Durchführungen verzichtet. Seit Anfang Juni können sie wieder stattfinden, bis Ende Juli nahmen aber 200 Gäste weniger an diesen Führungen teil im Vergleich zum Vorjahr. «Nun zieht es aber wieder an, das haben wir bereits im Juli bemerkt», sagt Treichler. Je nach Tag nehmen zwischen vier und 16 Personen teil – und viel mehr Romands als sonst. «Wir sind mit der Situation zufrieden.»

Inlandtouristen können Ausfälle nicht ausgleichen

Auch das Textilmuseum St.Gallen steckt in einer herausfordernden Zeit. «Der Lockdown und die kurzfristig anberaumte Wiedereröffnung haben uns gefordert», sagt Mediensprecherin Silvia Gross. Nun gestalte sich der laufende Betrieb aber weitgehend problemlos. «Wir haben das Gefühl, dass unsere Besucher dankbar sind, dass es wieder ein kulturelles Angebot gibt.»

Auch das Textilmuseum hat seit dem Coronalockdown mit sinkenden Besucherzahlen zu kämpfen- Bild: Urs Bucher (31. August 2018)

Trotzdem sind die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. «Das liegt einerseits an der mehrwöchigen Schliessung, andererseits am weitgehenden Ausbleiben einer wichtigen Zielgruppe – den Auslandsreisenden.» Zwar begrüsse man im Gegenzug mehr Schweizer Besucher, «Diese können das Fehlen der ausländischen Touristen aber nicht ersetzen.»