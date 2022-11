Helikoptereinsatz für 94-Meter-Hängebrücke im Goldachtobel

Attraktion In 13 Metern Höhe über die Goldach: Hängebrücke mit 94 Metern Spannweite in drei Wochen fertig Die Bauarbeiten für die Hängebrücke im Goldachtobel sind im vollen Gang. Noch dieses Jahr können Fussgängerinnen und Fussgänger die Wegverbindung mit 94 Metern Spannweite benutzen. Die Brücke hängt bis zu 13 Meter über dem Fluss. Geplant ist ein Einweihungsfest. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 22.11.2022, 17.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Betonfundamente auf der Goldacher Seite sind abgedeckt, die Arbeiten auf der Mörschwiler Seite des Flusses (im Hintergrund) sind noch im Gang. Bild: Rudolf Hirtl

Am Montag ist das dumpfe Klopfen eines Helikopters in Goldachtobel zu hören. Ein Airbus H125 vom Tessiner Flugunternehmen Heli Rezia bringt mit einem leichten Aluminiumkübel zwölf Kubikmeter Beton in den Rantelwald. Da der Helikopter knapp 700 Kilo tragen kann, sind gegen 20 Flüge dafür nötig. In der Nähe vom Vitaparcour füllen Mitarbeiter der Crestageo AG mit dem Beton Holzschallungen auf der Goldacher Seite des Flusses. Das Churer Unternehmen ist Spezialist für aussergewöhnliche Bauanforderungen in schwierigem Gelände. Neben Hängebrücken gehören auch Steinschlagverbauten, Felssicherungen oder Lawinenschutzsysteme zu seinem Portfolio.

Bäume und Hochspannungsleitung, der Helipilot muss im Goldachtobel Präzisionsarbeit leisten. Bild: Tino Dietsche

Laut Projektleiter David Baselgia ist von Anfang an geplant gewesen, mit einem Helikopter zu arbeiten. «Wir haben keine Bewilligung bekommen, um unter der Hochspannungsleitung eine Transportbahn zu montieren. Auf der Mörschwiler Seite konnten wir eine Zufahrtspiste bauen, auf der Goldacher Seite mussten wir aber den Helikopter einsetzen.» Die Arbeiten haben vor sechs Wochen mit den Baumrodungen begonnen. Nun wurden die Anker für die Tragseile gebohrt und die Betonfundamente erstellt. Der Experte der Crestageo AG sagt: «Bereits Ende dieser Woche werden auf den beiden Widerlagern 12,5 Meter hohe Pylonen (Pfeiler) aus Stahl gesetzt, über die bereits in einer Woche die Haupttragseile geführt werden.»

Unabhängige Firma prüft Tragkraft

Die Hänge sind steil und der Boden ist nass an dieser Stelle der Goldach. Auf die Vermutung, dass es schwierig sei, in diesem Gelände eine Hängebrücke zu bauen, hat David Baselgia nur ein Lächeln übrig. Er sagt: «Wir sind es gewohnt, auf solchem Terrain zu bauen. Es ist zwar etwas sumpfig, doch die Anker um Fundamente sitzen in einem guten Boden.»

Es läuft derart gut, dass der Projektleiter davon ausgeht, die Arbeiten für die Hängebrücke bereits in drei Wochen abschliessen zu können. Ehe die ersten Fussgängerinnen und Fussgänger über die Brücke wandern können, werden die Anker geprüft. Ein unabhängiges Büro montiert Apparaturen an die Brücke, von denen abgelesen werden kann, ob die Tragkraft in Ordnung ist.

Die Fundamente für die Hängeseilbrücke sind tief im Boden verankert. Bild: Rudolf Hirtl

Die Churer Firma hat nicht unweit von Goldach bereits Hängebrücken gebaut. Beispielsweise in Mels (Weisstannen) die Batöni-Brücke mit 51 Metern Spannweite oder in Wartau die Brücke Walserberg mit 50 Metern Spannweite. Goldach ist mit 94 Metern eine schöne Brücke, so der Projektleiter, aber sie sei bei weitem nicht die längste, welche die Firma realisiert. In Indonesien baut die Crestageo AG derzeit im Urwald in der Nähe der Stadt Bogor eine 535 Meter lange Hängeseilbrücke, die über eine 80 Meter tiefe Schlucht führt.

Die Brücken-Einweihung ist am 26. März

Wer die Bauarbeiten in Goldach beobachten möchte, kann den Weg, der von der Blumenhalde direkt am Fluss entlang zum Vitaparcours führt, nicht benutzen. Dieser ist bereits zu Beginn, mehrere hundert Meter von der Baustelle entfernt, gesperrt. «Wir tun dies bewusst, wir wollen niemanden brüskieren», sagt Ralph Gerschwiler, Leiter Bauverwaltung und Werkhof in Goldach. «Ansonsten würden die Leute in eine Sackgasse laufen und sich dann ärgern.» Wann die Brücke für die Öffentlichkeit zugänglich ist, kann er nicht sagen. «Unser Ziel ist es, dass sie noch dieses Jahr offen ist.»

Der Weg entlang der Goldach ist aktuell für Fussgänger gesperrt. Bild: Rudolf Hirtl

Eingeweiht wird die Brücke im Beisein der Öffentlichkeit laut Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli am Sonntag, 26. März. Er freut sich über das Brückenprojekt und spricht in diesem Zusammenhang von einer massgeblichen Attraktivitätssteigerung für die Gemeinde.

Grund für den Bau der Hängebrücke ist, dass der Wanderweg in Richtung Untereggen infolge des Erdgletschers für Fussgänger immer wieder unpassierbar wird. Daher wird dieser Weg aufgehoben und die Verbindung nach Mörschwil über die neue Brücke führen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 600 000 Franken, der Kanton St.Gallen übernimmt einen Kostenbeitrag von 65 Prozent. Zudem beteiligt sich die Ortsgemeinde Goldach mit 100 000 Franken. Für die Gemeinde Goldach verbleiben Restkosten von rund 100 000 Franken. Die Gemeinde Mörschwil zahlt 20 000 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen