Wie ein St.Galler Ex-Flüchtling anderen Flüchtlingen helfen will

ASYLWESEN «Ich war der Einzige, der an mich geglaubt hat»: Wie ein ehemaliger Asylsuchender aus St.Gallen Flüchtlingen das Leben erleichtern will Der Grüne Jeyakumar Thurairajah greift in einer Interpellation ein Thema auf, das ihn selber beschäftigt hat: Warum arbeiten nicht mehr vorläufig Aufgenommene als Pflegehilfen? Mit der Antwort des Stadtrates ist er unzufrieden. Ihm fehlen Vorschläge für konkrete Massnahmen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat es trotz vieler Hürden geschafft: Jeyakumar Thurairajah arbeitet heute als diplomierter Pflegefachmann im Kantonsspital St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

«Ich war der Einzige, der an mich geglaubt hat.» So beschreibt Jeyakumar Thurairajah seine ersten Jahre in der Schweiz. Ein Leben in Sicherheit, versprach er sich hier. Heimweh, die Sehnsucht nach seiner Familie und seinen Freunden, das nahm er im Gegenzug hin. Nicht aber, dass ihm niemand etwas zutraut.

Thurairajah war 18 Jahre alt, als er 1988 aus seiner Heimat Sri Lanka flüchtete. Damals tobte dort der Bürgerkrieg. Thurairajah verliess das Land per kleinem, vollgestopften Boot nach Indien, dann flog er weiter in die Schweiz.

Nicht nochmals Kraft dafür

Heute ist Thurairajah 50 Jahre alt und hier daheim. Aus dem Flüchtling ist ein Vater, Ehemann, diplomierter Pflegefachmann und Politiker geworden. Er sitzt seit 2014 für die Grüne Partei im Stadtparlament und hat Ende September eine Interpellation eingereicht, die vorläufig Aufgenommenen helfen soll, den gleichen Weg wie er zu gehen. Nur leichter.

«Ich weiss nicht, woher ich damals die Kraft für meine Integration bekommen habe. Noch einmal hätte ich sie nicht.»

In der Interpellation erkundigen sich Jeyakumar Thurairajah, Jürg Brunner (SVP), Magdalena Fässler (GLP) und Rebekka Schmid (Junge Grüne) sowie 33 Mitunterzeichnende, welche Möglichkeiten der Stadtrat sehe, um vorläufig Aufgenommene als Pflegehilfskräfte zu rekrutieren. Thurairajah ist mit der Antwort des Stadtrates unzufrieden. «Weil er darin keine konkreten Massnahmen aufzeigt», sagt er. Der 50-Jährige verwendet ausgewählte Wörter, muss im Gespräch kein einziges Mal nachfragen. «Dennoch habe ich mir die Antwort auf die Interpellation von einem Parlamentskollegen inhaltlich übersetzen lassen müssen», sagt er.

Im Fachjargon antwortet der Stadtrat auf die Fragen rund um ein sehr menschliches Thema. Zurzeit würden 382 vorläufig aufgenommene Personen und 737 anerkannte Flüchtlinge in der Stadt St.Gallen leben, schreibt er. Die Sozialen Dienste würden regelmässig mit diesen Personen in Kontakt stehen und die Integrationsarbeit koordinieren. Ein wichtiger Partner sei dabei die Regionale Potenzialabklärungs- und Arbeitsintegrationsstelle (Repas) des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen (TISG). Auch mit weiteren Akteuren wie Sprachschulen sowie Anbietern von Massnahmen beruflicher und sozialer Integration werde zusammengearbeitet. «Entwickelt sich im Integrationsprozess das berufliche Ziel einer Anstellung im Pflegebereich, kann gezielt an der Erreichung gearbeitet werden. Es gibt dafür bestehende Angebote für diese Zielgruppe, die über die Integrationspauschale refinanzierbar sind.»

«Hohe Anforderungen, wenig potenzielle Teilnehmerinnen»

Es sei unbestritten, dass im gesamten Pflegebereich Fachkräfte gesucht würden und es dringend nötig sei, auf allen Stufen Personal auszubilden, zu fördern und zu stärken, so der Stadtrat weiter. Es sei jedoch herausfordernd, die für die Ausbildung nötigen Voraussetzungen zu erreichen, anschliessend auf dem Stellenmarkt zu bestehen und eine Anstellung zu bekommen. «Die hohen Anforderungen und Erwartungen des Arbeitsmarktes reduzieren den Kreis potenzieller Teilnehmerinnen und Teilnehmer beträchtlich», schreibt der Stadtrat. Zu Beginn seiner Antwort listet er auf, welche Voraussetzungen Pflegehelferinnen und Pflegehelfer für den entsprechenden Kurs des Schweizerischen Roten Kreuzes mitbringen müssten. Flexibilität und Teamfähigkeit, Bereitschaft zum Selbststudium, körperliche und psychische Gesundheit. Aufgrund der Erfahrungen der Sozialen Dienste der Stadt St.Gallen sei es darüber hinaus wichtig, dass interessierte Personen einen ersten Einblick in den pflegerischen Bereich genommen hätten. Und: Deutschkenntnisse mündlich müssten zumindest auf Niveau B2, schriftlich auf Niveau B1 liegen. Thurairajah meint:

«Zu hoch angesetzt.»

Er habe Niveau B1 noch nicht erreicht gehabt und dennoch eine zweijährige Lehre zum Pflegeassistenten absolviert, sich an der Höheren Fachschule zum Pflegefachmann ausbilden lassen und zwei Jahre Führungsausbildung abgelegt – «ohne ein Jahr zu wiederholen».

Immer wieder an die Türe geklopft

49 Personen hätten im Schuljahr 2019/2020 ein Qualifizierungsprogramm, eine Integrationsvorlehre oder den Pflegehelferinnenkurs besucht, fünf Personen aus der Stadt waren darunter. Im Schuljahr 2020/2021 waren es acht Personen aus der Stadt, im laufenden Jahr neun. Die Kurse seien auf längere Zeit ausgebucht, stellten die Interpellanten fest und erkundigten sich nach zusätzlichen Kursen. Der Stadtrat meint: «Das Kursangebot wird aufgrund der Nachfrage bestimmt. Vor diesem Hintergrund erscheint eine (zusätzliche) Finanzierung durch die Stadt als nicht sachgerecht.»

«Sie dürfen in der Reinigung und in der Gastronomie arbeiten», sagten die Zuständigen zu Thurairajah, kurz nachdem er in der Schweiz eingetroffen war. So begann er als Tellerwäscher, arbeitete elf Stunden am Tag, «in einem schlechten Klima», wie er sagt. Die Stelle gefiel ihm nicht, er wechselte in die Reinigung im Kantonsspital. Fünf Jahre lang war er im Putzdienst tätig, lernte abends in Kursen Deutsch, tagsüber bei der Arbeit aber Italienisch und Portugiesisch. «Wir Flüchtlinge waren im Putzdienst unter uns. Ich wollte die Abteilung wechseln, um mit Menschen zu tun zu haben, die Deutsch reden.» Immer wieder klopfte er beim Personalwesen an, immer wieder hiess es: keine Chance. «Ich habe trotzdem nicht aufgegeben.» Eines Tages zahlt sich sein Wille aus. Er bekommt eine Hilfsstelle auf der Dialyse, «einer Abteilung mit alten Maschinen und schwerem Material». Thurairajah hilft den diplomierten Pflegefachleuten, grosse Kanister zu schleppen, bringt Patientinnen und Patienten Tee, spricht ihnen gut zu.

«Da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass man mich in der Schweiz als Mensch schätzt.»

Eine Aufenthaltsbewilligung hat Thurairajah zwar noch nicht. Dennoch darf er sich während zweier Jahre zum Pflegeassistenten ausbilden lassen. Einzige Bedingung: Er muss mit seiner Unterschrift bezeugen, dass er die Schulung sofort abbricht, falls er einen negativen Asylentscheid erhalten sollte. Bekommt er nicht. Sieben Jahre nach seiner Ankunft in der Schweiz gilt Thurairajah als aufgenommen, seit 2011 ist er Schweizer Bürger, vor ein paar Monaten hat er erstmals seinen Pass erneuern lassen müssen. Dankbar sei er dafür, sagt er.

Wärme geben, die Hand halten

Und erzählt von Bekannten, denen es weniger gut ergangen ist. Von einem Iraner, einem Arzt, der hier auf dem Markt Mangos verkaufen musste. Von einem Mann aus Ex-Jugoslawien, der wegen der Flucht sein Medizinstudium abgebrochen hat, und nun als Handwerker Geld verdient. «Sie hätten hier in der Schweiz zumindest Pflegehelfer sein können. Damit wäre beiden Seiten gedient: den Neuankömmlingen und der Pflegebranche mit ihrem Fachkräftemangel. Wir müssen die Branche entlasten.» Mit den Patienten spazieren gehen, statt sie im Bett liegen zu lassen, ihnen die Hand halten und einfach da sein, statt unter Zeitdruck Medikamente abfüllen zu müssen: Arbeiten, für die kein perfektes Deutsch nötig sei, sondern Zuwendung, sagt Thurairajah.

«Wärme ist Wärme. Flüchtlinge können sie sogar besser geben, weil sie selber Beziehung brauchen. Sie vermissen ihre Familie.»

Sagt er und betont, dass er seine Patienten stets so liebevoll gepflegt habe, als wären es seine eigenen Eltern. «Das haben diese Menschen und meine Vorgesetzten gespürt.»

Obwohl man ihm im Kantonsspital die Zulassung zur Ausbildung als Pflegefachmann zugesagt hat, kommt es nach einem Wechsel in der Personalabteilung trotzdem nicht dazu. Doch Thurairajah will weiterkommen. Er wechselt in ein Altersheim, muss dort zehn Prozent seines Lohnes als «Ausbildungspauschale» abgeben. Dafür klappt es mit dem Lehrgang. Nachts putzt er nebenbei in Firmen und liefert Pizzas aus, um seine Familie durchbringen zu können. Niveau DN1 genügt, heisst es plötzlich auch hier. Doch Thurairajah will mehr, er wechselt ins Blindenheim, leitet eine Abteilung und geht weiterhin an die Höhere Fachschule. Später besucht er einen Führungslehrgang, beginnt sogar den Bachelor. Er bricht ihn ab, «weil das Geld und die Zeit mit den Kindern knapp wurde». Schliesslich ist er nun auch Stadtparlamentarier, leitet eine Jugendriege und betreut den Verein Nalavalu, in dem sich schweizweit Gesundheitspersonal mit tamilischem Hintergrund vernetzt.

Anerkennung und Dankbarkeit als Lohn

Heute arbeitet er wieder am Kantonsspital. Nicht mehr als Hilfe, sondern als diplomierter Pflegefachmann. Sri Lanka vermisst er kaum. «Das Leben, in dem ich dort unbeschwert mit meinen Geschwistern gespielt habe, gibt es nicht mehr.» Seit der Flucht ist Thurairajah nie mehr in die Heimat zurückgekehrt.

Thurairajah hat sich sogar an den Nebel und den Winter in der Schweiz gewöhnt. Beides machte ihm anfänglich zu schaffen. Er sagt:

«Ich weiss nun, wie ich mich anziehen muss, um auch im Schnee joggen gehen zu können. Man trifft mich privat eher im Wald als in der Innenstadt.»

Minderwertigkeitskomplexe hat er keine mehr, wie er betont. Doch es gibt sie, die Rückschläge. Etwa, wenn er, wie in letzter Zeit, vermehrt Rassismus erfahren muss. In jenen Momenten tröstet ihn der Gedanke, wie viel er seit der Einreise erreicht hat. Dass er Tochter und Sohn eine schöne Kindheit geboten hat, ihnen eine gute Ausbildung ermöglicht. Sie studiert Internationales Management, er besucht die Informatikmittelschule. Seine Frau lässt sich gerade zur Fachfrau Gesundheit ausbilden. «Ich konnte sie mit meinem Wissen und Netzwerk unterstützen.»

Ende Monat liege noch immer nicht viel Geld auf seinem Konto, sagt er. Und doch sei er reich. «Was immer übrig bleibt, sind Anerkennung und Dankbarkeit.»