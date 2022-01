Asiatisch Mit «Khoon» gibt es in der St.Galler Innenstadt einen neuen Asiashop Klein aber geräumig scheint das Konzept des neuen Asialadens an der Metzgergasse zu sein. Im «Khoon» findet man thailändische, japanische und koreanische Lebensmittel wie auch einige asiatische Beauty-Produkte. Inhaberin Natchari Sirichotchayanan hat den Laden kurz vor Weihnachten eröffnet. Dinah Hauser 31.01.2022, 05.00 Uhr

Inhaberin Natchari Sirichotchayanan hat ihren Laden an der Metzgergasse geräumig eingerichtet. Bild: Dinah Hauser

Dort, wo einst Reisen in ferne Länder im Schaufenster an der Metzgergasse angepriesen wurden, gibt es nun Lebensmittel aus fernen Ländern zu kaufen. Genauer aus Thailand, Japan und Korea. Nebst Reis, Curry und Nudeln sind auch Früchte und einige Beauty-Produkte wie vegane Gesichtsmasken oder eine Handcreme mit Schneckenschleimextrakt erhältlich. «Das macht die Hände schön glatt», sagt Inhaberin Natchari Sirichotchayanan.

Eröffnet hat die gebürtige Thailänderin den Laden namens Khoon kurz vor Weihnachten am 14. Dezember. Der Name stehe einerseits für das thailändische Wort vermehren, wie auch für die Röhrenkassie. Der thailändische Baum mit den vielen gelben Blüten wird im Englischen treffend Golden Shower genannt. Das gelbe Logo hat ihre Tochter entsprechend mit den Blüten verziert.

Inhaberin gibt auch Kochtipps

Anders als in gängigen Asiashops hat Natchari Sirichotchayanan den Verkaufsraum grosszügig eingerichtet. Kein Vorbeiquetschen an Regalen; keine Sorgen, dass man beim Bücken etwas umstossen könnte. Im kleinen Laden behält man die Übersicht. Das ist der Asiatin wichtig. «So haben Kundinnen und Kunden Zeit zu schauen und die vielleicht unbekannten Produkte genauer zu betrachten.» Diese kauft sie bei einem Zürcher Importeur ein. Ihr ist wichtig: «Im Laden verkaufe ich nur, was ich auch selbst verwenden würde.»

Einen grossen Teil der Kundschaft machen Studentinnen und Studenten der Universität St.Gallen aus.

«Manche schauen beim ersten Besuch nur und kaufen dann beim zweiten Mal etwas.»

Bei Fragen hilft Sirichotchayanan weiter. So erklärt sie, wie man welche Lebensmittel zubereitet oder hilft bei der Zutatenauswahl für ein Curry oder eine Suppe. Die beliebtesten Produkte sind laut der Inhaberin nebst Nudeln die Mochi (japanische Reiskuchen), Kimchi (koreanischer fermentierter Kohl) und Gyoza (japanische Teigtaschen).

Vorsicht bei der Bohnenwahl

Die Inhaberin erzählt von einem Kunden, der die Satorkerne im Kühlregal für Edamame-Bohnen gehalten hat. Anders als die grünen Bohnen, die in Japan als Snack gegessen werden, kommen die ebenfalls grünen Satorkerne ins Thai-Curry. Diese gibt Sirichotchayanan aber nur in geübte Hände, denn «die Kerne stinken beim Kochen, da muss man etwas aufpassen».

Im Getränkekühler schliesslich steht eine Auswahl an Getränken bereit, wie japanische Tees, aber auch Cola. Alkohol wie Sake (japanischer Reiswein) möchte sie auch bald anbieten. Dafür wartet sie aber noch auf die entsprechende Bewilligung.

Unterstützung erhält Sirichotchayanan von einem Freund, der ihr mit den Dokumenten und der Kommunitaktion mit den Behörden hilft. Im Laden selbst macht sie alles alleine. Als nächsten Schritt möchte

Sirichotchayanan in den sozialen Medien Videos verbreiten mit Tipps und Tricks zur thailändischen Küche und Kochrezepten.