Artenvielfalt

Das ökologische Vernet­zungsprojekt zwischen Sitter und Goldach möchte mit einer Bestellaktion erneut einheimische Hecken fördern. 212 Personen holen am Samstag in Mörschwil nun rund 6000 Sträucher ab. Mit diesen soll in der in der ganzen Region mehr Lebensraum für einheimische Arten geschaffen werden.

Perrine Woodtli 25.03.2021, 05.00 Uhr