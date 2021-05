«Arische Kunst» im Palace «Strafanzeige hätte keine schlechten Chancen»: So steht es in der Kontroverse um den fragwürdigen Mieter eines St.Galler Ateliers Ein Atelierinhaber im Palace bezeichnet seine Kunst als «arisch». Trotz grosser Empörung anderer Mieter über die rassistischen, antisemitischen und volksverhetzenden Inhalte soll der Künstler bleiben dürfen. Gemäss einem Strafrechtsprofessors ist jedoch eine nähere Analyse notwendig. Sandro Büchler 27.05.2021, 05.00 Uhr

Das Palace am Blumenbergplatz ist eine Art Villa Kunterbunt: In den Stockwerken über dem ehemaligen Kino vermietet die Stadt zahlreiche Räume und Ateliers. Gewerkschaften, Parteien, mehrere Agenturen aber auch ein Coiffeursalon sind im markanten Haus beheimatet. Bild: Michel Canonica (17.03.2021)

Im Palace am Blumenbergplatz ist Feuer im Dach. Es sind happige Vorwürfe, die elf Mietparteien im Dezember in einem Brief an den Stadtrat formulieren. Vergangenes Jahr kamen sie dahinter, was ein Ateliermieter im Palace, ein 69-jähriger Deutscher, in sozialen Medien von sich gibt. Es sind rassistische, antisemitisch und volksverhetzende Inhalte, die der Maler und Bildhauer auf Facebook postet. In einem Beitrag bezeichnet dieser seine Kunst als «arisch».

Im März 2016 schreibt der Künstler nach dem Malen eines Bildes von «arischer Kunst». Bilder: Screenshots Facebook Auch zum 2016 gemalten Konterfei einer schwarzen Frau an der Fassade der Offenen Kirche am Unteren Graben äussert er sich ausfällig. In fast allen Beiträgen hat der 69-Jährige den Buchstaben W im Wort Schwarze absichtlich grossgeschrieben und so das Wort Warze betont. Der Künstler teilt den Beitrag eines Holocaust-Leugners.

Das Mieterkollektiv – von Gewerkschaften, der SP bis hin zu Agenturen – sucht das Gespräch mit der Stadt, die die Ateliers im Palace vermietet, und fordert den sofortigen Rauswurf des Künstlers. Stadtrat Markus Buschor zitiert diesen zu einer Unterredung in sein Büro. Dabei habe der Mann glaubhaft dargelegt, weder «arische Kunst» zu verfassen, noch nationalsozialistisch gesinnt zu sein. Buschor belässt es bei einer mündlichen Ermahnung. Im März machte das «Tagblatt» den Fall publik.

Künstler vermutet Rache- und Diffamierungsaktion

Der Künstler selbst sagte damals, seine Äusserungen seien aus dem Zusammenhang gerissen. Das Mieterkollektiv betreibe eine Racheaktion gegen ihn. Man versuche, ihn mit uralten Posts, die rein privat wie spontane Tagebucheinträge zu verstehen seien, zu diffamieren und aus dem Palace rauszuekeln.

Seit der Veröffentlichung wird jetzt hinter verschlossenen Türen diskutiert. Das Mieterkollektiv fordert vom Stadtrat weiterhin, dass die online gemachten Aussagen rasch und sauber abgeklärt werden. Denn die rassistischen Postings hätten keinesfalls aufgehört. Der 69-Jährige verbreite seine Ansichten neuerdings auf Telegram. Zum Beweis senden die Mietparteien Screenshots davon dem Stadtrat.

Markus Buschor, St.Galler Stadtrat, Direktion Planung und Bau. Bild: Tobias Garcia (18. Mai 2021)

«Wir gehen den neuen Vorkommnissen nach», sagt Baudirektor Markus Buschor. Anfangs Mai empfing er eine Delegation der Mieterinnen und Mieter zudem zu einer Aussprache.

«Ich muss betonen, dass es hier um eine anspruchsvolle Angelegenheit geht und wir deshalb die Sachverhalte sehr sorgfältig prüfen.»

Ende Mai will Buschor die Mieterinnen und Mieter über die neu gewonnenen Erkenntnisse ins Bild setzen.

Mieterverband: «Mit Mietrecht Politik betreiben, ist der falsche Weg»

Thomas Schwager vom Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz ist mit dem Gedankengut des 69-jährigen Künstlers zwar nicht einverstanden.

«Aber das Mietrecht ist nicht die richtige Plattform, um gegen Rassismus und andere abstruse Ideen anzukämpfen.»

Für den Leiter der St.Galler Geschäftsstelle des Mieterverbands ist die Sachlage klar. «Der Mieter hat einen gültigen Mietvertrag.» Zwar könne jeder Vertrag gekündigt werden, dann habe der Mann jedoch Möglichkeiten gegen die Kündigung vorzugehen.

Thomas Schwager, Geschäftsleiter der Geschäftsstelle St.Gallen des Mieterinnen- und Mieterverbands Ostschweiz.

Bild: PD

Sei er mit dieser nicht einverstanden, könne der Deutsche eine Begründung von der Stadt verlangen. «Dann käme der Fall vor die Schlichtungsstelle», so Schwager. Allenfalls sei eine Fristerstreckung möglich. «Es handelt sich hier aber um eine Einzelperson und einen Atelierraum, da wird für ihn nicht viel rauszuholen sein.»

Anders sähe dies laut Schwager bei Wohnungen aus, denn Wohnen sei ein Grundrecht. Bei einer jungen Familie mit einem schulpflichtigen Kind würden oft vergleichsweise lange Fristerstreckung gewährt, damit die Eltern eine neue vergleichbare Wohnung finden können.

Der Geschäftsleiter der Ostschweizer Mieterverbands sagt, die Situation sei für die übrigen Mieterinnen und Mieter im Palace sicherlich nicht angenehm. Schwager sagt aber auch:

«Wir stoppen Hass und Rassismus nicht, in dem man eine Person aus einem Atelier wirft.»

Strafrechtsprofessor sagt: «Posts scheinen problematisch»

Sind die Äusserungen des deutschen Künstlers, der 2002 in die Schweiz kam und seit über zehn Jahren im Palace eingemietet ist, überhaupt rassistisch und somit strafrechtlich relevant? «In der Gesamtschau scheinen diese tatsächlich problematisch im Hinblick auf Rassendiskriminierung in Artikel 261 des Strafgesetzbuchs», schreibt Marcel Niggli. Der Strafrechtsprofessor lehrt an der Universität Freiburg und ist spezialisiert auf Fragen zur Anti-Rassismus-Strafnorm.

Marcel Niggli ist Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie der Universität Freiburg. Bild: PD

Er betont, eine nähere Analyse sei jedoch notwendig. Über die strafrechtliche Relevanz müsse die Staatsanwaltschaft beziehungsweise das Gericht entscheiden, so Niggli.

«Mir scheint aber, dass eine Strafanzeige keine schlechten Chancen hätte.»

Das Strafmass reiche von einer Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Niggli fügt hinzu, dass die Anti-Rassismus-Strafnorm als Offizialdelikt ausgestaltet ist.

«Die Strafverfolgung müsste auch aufgrund von Medienberichten aktiv werden.»

Bei der St.Galler Staatsanwaltschaft hat man erst aufgrund der Nachfrage des «Tagblatt» Kenntnis vom Fall. «Ein Strafverfahren diesbezüglich läuft nicht. Es wurden bis dato keine Anzeigen eingereicht», schreibt Mediensprecher Stefan Hess.