St.Gallen: Nutzung des Kellenberger-Areal wird bald entschieden

Firmenwegzug Quartiertreffpunkt, Künstlerateliers oder Produktionsbetriebe? Im Mai wird über die Zukunft des St.Galler Kellenberger-Areals entschieden Im Sommer 2023 zügelt die Kellenberger AG von St.Gallen nach Goldach. Damit werden in St.Fiden auf einen Schlag acht Gebäude mit einer Nutzfläche von 16'000 Quadratmetern frei. Wie sollen sie künftig genutzt werden? Marlen Hämmerli 25.04.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Kellenberger-Areal werden rund 16'000 Quadratmeter Nutzfläche frei, im Bild der Bürobau aus dem Jahr 1906/07. Bild: PD

Wie soll das Areal der L. Kellenberger & Co. AG im Osten der Stadt künftig genutzt werden? Im Sommer 2023 zieht das Unternehmen von St.Gallen nach Goldach in eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Produktionshalle. Der Schleifmaschinenhersteller fasst dort seine drei bisherigen Standorte in der Ostschweiz – St.Gallen, Wittenbach und Romanshorn – zusammen. In St.Gallen hatte er kein geeignetes, freies Land gefunden, wie vor zwei Jahren bekannt wurde.

In St.Fiden werden mit dem Wegzug acht Gebäude mit rund 16'000 Quadratmeter Nutzfläche frei. Platz für Kunstateliers oder Kunstgalerien, Yoga- oder Ballettstunden oder auch Büros und Produktionsbetriebe: Die Palette der Vorschläge ist breit. Potenzielle Mieterinnen und Mieter, Anwohnende und Vertreterinnen und Vertreter von Kanton und Stadt haben sie zusammengetragen.

Aus dem runden wird ein langer Tisch

Denn über die künftige Nutzung der Bauten an der Heiligkreuzstrasse 28 wurde von Oktober bis Februar in drei Workshops diskutiert. Die Grundeigentümerin Mettler2Invest AG hatte diese sogenannten «Runden Tische» initiiert. Zwischen 10 bis 20 Personen trafen sich jeweils und diskutierten mögliche Nutzungen. Nun soll definitiv entschieden werden, in welche Richtung sich das Areal entwickeln soll.

Am 5. Mai findet dazu mit dem sogenannten «Langen Tisch» ein finaler Dialog statt. Auf dem Areal werden die Teilnehmenden aus den Workshops zusammenkommen sowie rund 35 zusätzliche Personen – mögliche Mieterinnen und Mieter, Interessenten und Quartiervertreterinnen und -vertreter. «Wir möchten aufgrund der aktuellen Interessen entscheiden», erklärt Christian Wick, stellvertretender Leiter des Standorts St.Gallen der Mettler2Invest. Wick ist für die Entwicklung des Kellenberger-Areals zuständig.

An «Runden Tischen» wurde über die Nutzungsmöglichkeiten der Räume diskutiert. Bild: PD

Aus den Workshops haben sich drei Themenbereiche herauskristallisiert: «Kunst-Speicher», «Sport, Bewegung, Freizeit» und «Produktive Stadt und Quartier». Es gebe Kulturbetriebe, die interessiert seien, sagt Wick. Aber auch Unternehmen, die Räume suchten für Büros oder ihre Produktion. Aus dem Quartier wurde mehrfach der Wunsch geäussert nach öffentlichen Angeboten, etwa für Kindertagesstätten, für Jugendliche oder den Breitensport. «Wahrscheinlich werden wir uns für eine Kombination der genannten Themenbereiche entscheiden.»

Gebäude möglichst weiternutzen, wie sie heute sind

Die künftigen Mieterinnen und Mieter sollen möglichst die vorhandenen Gegebenheiten nutzen. Die Gebäude sind laut Wick grundsätzlich sehr gut unterhalten worden, sodass eigentlich wenig repariert werden muss. Das Vorhandene soll weiter genutzt werden. So sind etwa in den Montagehallen und Produktionsräumen Kranbahnen montiert, die von Produktionsbetrieben weiter genutzt werden könnten. Auch die bis zu sieben Meter hohen Räume könnten für gewisse Mieter interessant sein. Wick: «Wir wollen keine Gesamtsanierung vornehmen und bestehende Werte unnötig vernichten. Es würden nur teure Räume entstehen, für die wir dann keine Mieter finden würden.»

Zudem sollen Synergien bei der Mieterschaft genutzt werden. So könnten Einrichtungen und Räume wie zum Beispiel Sitzungszimmer, Kaffeemaschine oder Parkplätze mehrfach genutzt werden, tagsüber und abends.

Auf dem Areal stehen acht Gebäude, ab Sommer 2023 zieht die Kellenberger AG aus. Bild: Ralph Ribi (21. Januar 2020)

Nachdem die Nutzung bestimmt ist, wird es an die Vermietung gehen. Gleichzeitig gilt es laut Wick, festzulegen, welche Arbeiten nötig sind. Schon klar ist, dass der Brandschutz und technische Anlagen auf den neusten Stand gebracht werden müssen. Weil künftig mehrere Mieter das Areal nutzen werden, sind zusätzliche Erschliessungen und Treppenhäuser nötig. Auf der konzeptionellen Ebene geht es darum festzulegen, wie das Areal geöffnet und in die neue, vielfältige Nutzung überführt werden kann. Kellenberger benötigt für den Auszug einige Monate. Die neuen Mieterinnen und Mieter können das Areal ab Herbst 2023 schrittweise beziehen.

Mehr Informationen zum Areal und den Räumen unter www.derkellenberg.ch