Arbeitslosigkeit in der Region St.Gallen explosionsartig gestiegen - Berufseinsteiger sind besonders betroffen Die Region St.Gallen verzeichnet wegen der Coronakrise einen starken Anstieg der Stellensuchenden. Den geringsten Anstieg verzeichnete der Wahlkreis St.Gallen. Die Gruppe der Berufseinsteiger hat es besonders schwer. David Gadze 18.05.2020, 05.00 Uhr

Seit Beginn der Coronakrise hat die Zahl der Stellensuchenden bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) drastisch zugenommen. Gaetan Bally / Keystone

Die Zahl der Stellensuchenden im Wahlkreis St.Gallen ist hoch. Zwischen den Branchen gibt es aber grosse Unterschiede.

Von allen acht Wahlkreisen im Kanton verzeichnete der Wahlkreis St.Gallen im April den geringsten Anstieg von Arbeitslosen im Vergleich zu April 2019. Er betrug 21,9 Prozent.

Berufseinsteiger bilden in absoluten Zahlen die kleinste Altersgruppe, diese verzeichnete jedoch prozentual den grössten Anstieg im Vergleich zu April 2019.

Daniel Lang, Leiter Arbeitslosenversicherung beim Amt für Wirtschaft und Arbeit. PD

Der Kampf gegen die Covid-19-Pandemie hat grosse Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Seit dem Aufkommen des Coronavirus in der Schweiz hat bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) die Zahl der Stellensuchenden drastisch zugenommen – auch in der Ostschweiz, die vom Virus selbst nicht so stark betroffen war. «Ende März sind die Arbeitslosenzahlen regelrecht explodiert», sagt Daniel Lang, Leiter Arbeitslosenversicherung beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen.

Im Wahlkreis St.Gallen stiegen die Arbeitslosenzahlen zwischen Februar und März um 11,9 Prozent. Im April sei das Niveau der Neuanmeldungen beim RAV hoch geblieben. Statt des üblichen saisonalen Rückgangs im Frühling verzeichnete auch der Wahlkreis St.Gallen zwischen März und April nochmals eine deutliche Zunahme von Arbeitslosen um 6,6 Prozent (von 3177 auf 3388 Personen). 2019 ging die Zahl der Stellensuchenden im gleichen Zeitraum noch von 2834 auf 2780 Personen oder um 1,9 Prozent zurück.

Quelle: Kanton St. Gallen/ Grafik: stb

Wahlkreis St.Gallen hatte im April kantonsweit den tiefsten Anstieg

Diese Explosion hat also auch im Wahlkreis St.Gallen erheblichen Schaden angerichtet. Und dennoch ist er verhältnismässig moderat ausgefallen. Von allen acht Wahlkreisen im Kanton verzeichnete der Wahlkreis St.Gallen im April den geringsten Anstieg bei der Zahl der Stellensuchenden im Vergleich zum Vorjahr, nämlich 21,9 Prozent – von 2780 auf 3388 Personen. Der Wahlkreis Rorschach lag mit 32,1 Prozent etwa im kantonalen Mittel. Im Rheintal betrug der Anstieg knapp 40, im Sarganserland 50 Prozent – der höchste Wert.

Warum der Wert im Wahlkreis St.Gallen vergleichsweise tief liegt, lässt sich gemäss Lang nicht genau sagen. Er spricht von einer gewissen «Zufälligkeit». Wenn ein mittelgrosser Betrieb in einem bevölkerungsärmeren Wahlkreis schliesse, wirke sich das viel stärker auf die Zahl der Stellensuchenden aus als im grössten Wahlkreis St.Gallen. In diesem sei ausserdem die Durchmischung der Branchen besser.

Bei den 15- bis 24-Jährigen nahm die Arbeitslosigkeit in der Coronakrise am stärksten zu. Gaetan Bally /Keystone

Besonders von der Arbeitslosigkeit betroffen sind die 15- bis 24-Jährigen. In absoluten Zahlen bilden sie zwar die kleinste der drei Altersgruppen – 25 bis 49 Jahre und 50 Jahre oder älter –, prozentual stieg ihr Wert im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent. Das entspricht der Zunahme dieser Altersgruppe im ganzen Kanton.

Dass ausgerechnet die Berufseinsteiger so stark betroffen sind, könne unterschiedliche Ursachen haben, sagt Lang. Ein möglicher Grund sei, dass jüngere Arbeitnehmer eher dazu neigen, eine Stelle zu kündigen, ohne eine neue in Aussicht zu haben, etwa wenn sie eine längere Reise planen.

«Dann kommt man zurück und die Welt ist eine andere – und man selbst arbeitslos.»

Lockdown-Lockerungen lassen die Kurzarbeit nicht sinken

Grosse Unterschiede zeigen sich gemäss Lang zwischen den verschiedenen Branchen. Unter den Dienstleistungsbranchen ist das Gastgewerbe mit einem Zuwachs von rund 60 Prozent im Vergleich zum Vormonat besonders stark betroffen. Das zeigt sich auch bei den Anmeldungen für die Kurzarbeit. Diese liegen im Kanton für den Mai derzeit auf einem Rekordwert von insgesamt knapp 100000 Mitarbeitern. Etwa ein Drittel entfällt auf den Wahlkreis St.Gallen.

Solange die vom Bundesrat verordneten Massnahmen bestehen bleiben, sei zu erwarten, dass das Niveau an vorangemeldeten Betrieben etwa gleich hoch bleibe, sagt Lang. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass die Lockdown-Lockerungen für einige Betriebe insbesondere in der Gastrobranche nicht weit genug gehen beziehungsweise in dieser Form zu lange dauern könnten, um deren finanzielles Überleben sicherzustellen.

Wie schnell (oder langsam) sich der Arbeitsmarkt von der Coronapandemie erholen werde, könne man trotz Erfahrungen mit früheren Krisen nicht voraussagen, sagt Daniel Lang. Gerade was die Arbeitslosigkeit betreffe, hänge vieles davon ab, ob und wann eine zweite Coronawelle komme und wie der Bundesrat darauf reagieren werde.

«Unsere Wirtschaft war vor der Krise sehr robust. Wenn sie diese Robustheit beibehält, könnte die Zahl der Stellensuchenden noch in diesem Jahr zurückgehen.»